Baş dönmesi hormonal bir hastalığın belirtisi olabilir!

Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, baş dönmesine neden olabilecek hormonal hastalıklara ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Tiroid bezinin az çalıştığı Hipotiroidi; halsizlik, yorgunluk, kilo artışı, kabızlık, yüzde ve ayaklarda ödem gibi belirtilerin yanı sıra baş dönmesi ile de kendini gösterebilir. Ülkemizde her 100 kadının 20'sinde görülen Hipotiroidi, kadınları daha çok etkiliyor. Öte yandan tiroid bezinin fazla çalışması anlamına gelen Hipertiroidi ise; çarpıntı, terleme, iştah artışı, kilo kaybı, sinirlilik ve el titremesi ile birlikte baş dönmesi belirtisi ile de ortaya çıkabilir. Hipertiroidi her yaştaki bireyleri etkilese de kadınlarda, erkeklere göre 10 kat daha fazla görülür."