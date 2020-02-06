Diş ağrısı nereye vurur? Başa ve göze vurur mu?

Dişteki çürüklerin ya da iltihaplanmaların ilerlemesi diş ağrısının oluşması için yeterli bir sebeptir. Bu gibi durumlarda dişin içindeki sinirler etkilenir ve zaman içerisinde ağrı oluşabilir. Hissedilen ağrılar; diş ya da diş etinden kaynaklı olabileceği gibi kemiğin de zedelenmesi bu durumu etkilemektedir. Diş ağrısı sadece diş ve ağız bölgesinde oluşmaz. Aynı zamanda vücudun çeşitli yerlerindeki organlarda da bu ağrı hissedilebilmektedir. Bu ağrıyı çekenler arama motorlarında "Diş ağrısı nereye vurur?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Buna göre; diş ağrısı nerelere vurur? Diş ağrısı kulağa vurur mu? İşte tüm bilgiler!

BÜTÜN DİŞLER NEDEN AĞRIR?

Dişlerin bakımının eksik ya da düzensiz yapılması

Dişlerin çok sert fırçalanması

Dişler ile ilgili herhangi bir travma yaşanması

Diş eti rahatsızlığı

Uyurken diş sıkma ya da gıcırdatma

Kırık ya da çürük dişlerin verdiği tahribat ve hassasiyet

Çene problemleri

Baş ve baş bölgesinde ağrılar

Kemiklerdeki sıkıntılar



DİŞ AĞRISI KULAĞA VURUR MU?

Diş ağrısı; çürüğün olduğu bölgeye göre çene kemiğine ve kulağa vurabilir. Bu durum ciddi bir rahatsızlık olarak kabul edilir ve ilerlememesi adına mutlaka doktora muayene olunmalıdır. Diş ağrısının ilerlemiş haline göre; baş bölgesinin belli yerlerine bile vurduğu bilinmektedir.

DİŞ AĞRISI BAŞA VE GÖZE VURUR MU?

Diş ağrısı sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Kimi zaman kendini fazlaca belli ederken kimi zaman hiç etmeyebilir. Tamamen kişiye göre değişen bir durumdur. İnsanların yaşam kalitesini düşürdüğünden uykusundan bile uyandırabilecek kadar ilerleyedebilir. Diş ağrısı sadece dişin olduğu yerde kalmaz. Aynı zamanda başa ve göze de vurabilir. Hatta baş bölgesinde yer alan kısımlarda bile ağrı oluşabilir. Kulak ve çene gibi. Özetle; diş ağrısı başa ve göze vurur.

DİŞ SİNİRLERİNDE AĞRI

Diş sinirleri denilince ilk akla gelen kanal tedavisi olmaktadır. Kanal tedavisinde dişlerdeki sinirler öldürülür ve o bölge hissiz kalır. Dolayısıyla sinirleri alınan bölgede ağrı ya da acı hissi oluşmaz. Eğer diş sinirlerinden ağrı varsa mutlaka bir diş hekimine gidilmelidir. Tamamen kişisel bir durum olduğundan tedavisi de bu şekilde yapılır.

DİŞ AĞRISI NERELERE VURUR?

Diş ağrısı sadece ağrıyan dişin olduğu yere vurmaz. Aynı zamanda kulağa, başa, göze, çene kemiğine de vurabilir.