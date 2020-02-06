Fazla kilolar depresyonu tetikliyor…

KİLOLARINIZLA GERÇEKTEN BARIŞIK MISINIZ?

Dengeli beslenme alışkanlığının olmaması, yaşanan iş stresi ve benzer birçok problem ile kilo alımı hızlı olarak gerçekleşebilir. Alınan kilolar ise fiziki ve ruhsal birçok probleme yol açabiliyor. Dr. Mehmet Yavuz kilolu olup da "Ben kendimle barışığım" diyenlerin çoğunun gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor ve ekliyor; Aslında kilo, başlı başına yoğun bir anksiyete nedenidir. Kilo almanın depresyona neden olabileceği gibi depresyonda olmanın da kilo almayı beraberinde getirebileceğini belirten Yavuz, kilo almanın muhtemelen artan stres veya duygusal bir aksaklık sonucu ortaya çıkacağını belirtiyor.