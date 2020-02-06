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Fazla kilolar depresyonu tetikliyor…

Kilolar yüzünden depresyona girmek ve depresyona girdiği için almak. bir kısır döngüye dönüşen bu zinciri kırmak her zaman kolay olmuyor. Özellikle de kadınları etkileyen bu durum, hayat kalitesini düşürmekle kalmıyor aynı zamanda çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kişiyi depresyona sürükleyen kilolar arttıkça depresyonun şiddeti artıyor. . Dr. Mehmet Yavuz kilo artışının kadınlarda depresyonu tetikleyen bir unsur olduğunu belirtiyor ve depresyona varabilecek kilo problemleri ile ilgili önemli bilgiler veriyor.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 10:53 ABONE OL
Fazla kilolar depresyonu tetikliyor…

KİLOLARINIZLA GERÇEKTEN BARIŞIK MISINIZ?

Dengeli beslenme alışkanlığının olmaması, yaşanan iş stresi ve benzer birçok problem ile alımı hızlı olarak gerçekleşebilir. Alınan kilolar ise fiziki ve ruhsal birçok probleme yol açabiliyor. Dr. Mehmet Yavuz olup da "Ben kendimle barışığım" diyenlerin çoğunun gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor ve ekliyor; Aslında kilo, başlı başına yoğun bir anksiyete nedenidir. Kilo almanın depresyona neden olabileceği gibi depresyonda olmanın da kilo almayı beraberinde getirebileceğini belirten Yavuz, kilo almanın muhtemelen artan stres veya duygusal bir aksaklık sonucu ortaya çıkacağını belirtiyor.

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Fazla kilolar depresyonu tetikliyor…
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