Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir? Gıda zehirlenmesinde ne yapılmalı?

Gıda zehirlenmesinde ne yapılmalı? Sorusu binlerce kişi tarafından sıkça araştırılan konular arasında yerini almaktadır. Bozuk yiyecek tüketimi sonucunda vücuda giren bakteri ve mikroorganizmalar gıda zehirlenmesine neden olmaktadır. Çoğu zaman çok ağır belirtileri olmasa da bazen ciddi sağlık sorunlarına kapı açabilir. Bu nedenle kendinizde bu belirtilerin olduğunu düşünüyorsanız mutlaka uzman bir doktor tarafından muayene olmanız ve gereken tedaviyi görmeniz gerekmektedir. Peki, Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir? Gıda zehirlenmesinde hastanede ne yapılır? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar…
Mideye karşı hassas olan gıdalar şunları içerir:
Gıda zehirlenmesine süt iyi gelir mi?
Çoğu gıda zehirlenmesi vakası hafiftir ve birkaç gün içinde temizlenir. Bu süre zarfında amaç dehidrasyonu önlemektir. Dehidrasyon, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sıvı ve elektrolitlerin (besin maddeleri ve mineraller) kaybıdır. Kusma ve ishal geçene kadar katı gıdalardan ve süt ürünlerinden kaçınmalısınız. Kendinizi daha iyi hissettiğinizde, tekrar yemek ve içmek için rahatlayın. Kraker, tost ve muz gibi yumuşak yiyecekleri deneyin. Baharatlı yiyeceklerden, kızarmış yiyeceklerden, süt ürünlerinden ve yağ ve şekeri yüksek yiyeceklerden kaçının. Bol sıvı tüketin, ancak süt veya kafeinli içeceklerden kaçının. Ayrıca, spor içecekleri ishali tedavi etmek için kullanılmaz. Su kaybını önlemek için vücudun elektrolitlerini (tuzları ve mineralleri) doğru şekilde değiştirmezler.
Bu tür durumlarda süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi çoğu uzman tarafından tavsiye edilmemektedir.
Ne zaman doktora gitmeliyim?
Aşağıdaki durumlarda doktorunuzdan randevu alın:
Aşağıdaki durumlarda acil yardım isteyin:
Tabureniz bordo veya siyahtır ya da taburenizde çok fazla kan görürsünüz.
Kan kusuyorsun.
Nefes almakta zorlanıyorsun.
Şiddetli karın ağrınız veya mide krampınız var.
Vücudunuzun iki parçasını görme veya hareket etme konusunda sorunlarınız var.
Şiddetli dehidrasyon belirtileriniz var (aşağıdaki listeye bakın).
Yutma güçlüğünüz var.
Kalbin çarpıyormuş gibi hissediyorsun.
Mantar veya kabuklu deniz ürünleri yemekten gıda zehirlenmeniz var.MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR? MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?