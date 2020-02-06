Reflü nefes darlığı yapar mı? Reflüde nefes alma zorlaşır mı?

Halk arasında reflü, tıptaki adı ile gastroözefageal reflü olan bu rahatsızlık, her beş kişiden 1'inde görülür. Normal bir sindirim sisteminde, yiyeceklerin sindirimi yemek borusundan aşağıya doğru, yani mide ve bağırsaklara geçerek gerçekleşir. Reflü hastalığına sahip kişilerde ise bunun tam tersi bir durum vardır. Mide içeriği (asidi), mideden yemek borusuna doğru geri kaçar. Bu yüzden, sıklıkla yemeklerden sonra görülür. Ülkemizde olduğu kadar tüm dünyada da sıklıkla karşılaşılan ve oldukça can sıkıcı bir rahatsızlıktır.

REFLÜ VE NEFES DARLIĞI İLİŞKİSİ

Reflü, hastaların bir kısmında nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetlerine neden olmaktadır. Bu tip şikayetlerle karşılaşan hastalar, reflü ve nefes darlığı ilişkisi hakkında yoğun bir bilgi edinme sürecine girmektedir. Zira, her yemek yenilmesinin nüksedebilen bu nefes darlığı ve göğüs ağrısı, gündelik hayatı olumsuz etkilemektedir.

REFLÜ NEFES DARLIĞI YAPAR MI?

Reflüde nefes almanın zorlaştığı, nefes darlığı problemleri görülebilir. Bu hastalıkla baş etmeye çalışan her kişide bu şikayetler olmaz; ancak özellikle yemek yenilmesinin ardından zaman zaman nefes darlığı problemi yaşanabilir. Öyle ki, hastalığın ilerleyen dönemlerinde geceleri mide içeriğinin solunum yollarına kaçması ile uykudan ani uyanmalar, akciğer iltihabı dahi görülebilir.

REFLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Başlıca reflü belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Yemek yenilmesinin ardından mideden boğaz doğru yayılan yanma hissi

Mide içeriğinin ağza gelmesi

Yutma güçlüğü

Ağrılı yutkunma

Hıçkırık

Geğirti

Kusma

Bulantı

Öksürük

Ses kısıklığı

Boğaz ağrısı

Diş çürüklükleri

BEBEKLERDE REFLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR, NASIL ANLAŞILIR? BEBEKLERDE REFLÜ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?