Sinir sistemine ne iyi gelir? Sinir sistemini onaran bitkiler nelerdir?

Sinir sistemine ne iyi gelir? Sinir sistemi insan vücudu içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan, organların, kasların aktivitelerini düzenleyen bir organ sistemidir. Sinir sistemine iyi gelen besinler arasında et, balık, ceviz, avokado, badem yer alıyor. Düzenli beslenmeyle birlikte sinir sisteminizi kontrol edebilirsiniz. Peki sinirleri güçlendiren hareketler nelerdir? Sinir sistemine ne iyi gelir?

SİNİR SİSTEMİNE NE İYİ GELİR?

Sinir sistemi solunumunuzu ve hareketlerinizi kontrol etmekten sindirime, vücut sıcaklığını düzenlemeye kadar birçok etkisi vardır. Sinir sistemine iyi gelen birçok besin kaynağı bulunuyor. Sinir sistemindeki problemler B6 ve B12 vitaminlerinin eksiklikleri nedeniyle ortaya çıkabilir. Sinir sistemine egzersiz iyi gelir. Egzersizle birlikte sağlıklı yaşam kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

SİNİRLERİ GÜÇLENDİREN HAREKETLER NELERDİR?

Sinir sistemini güçlendiren hareketler arasında; Derin derin nefes almak, yalın ayak toprak üzerinde yürümek, güneş ışığından faydalanmak, yoga yapmak, yeteri kadar magnezyum almak, omega 3 yağ asitlerini tüketmek, spor yapmak, yeşil çay içmek, papatya ve ıhlamur çayları tüketmek yer alıyor.

SİNİR SİSTEMİNİ ONARAN BİTKİLER NELERDİR?

Sinir sistemini onaran bitkiler papatya, kediotu, fesleğen, yabangülü ve nanedir. Bunların çayını yaparak günde 2 kez tüketebilirsiniz.

SİNİR SİSTEMİ ÇÖKMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sinir sistemi içinde beyin, beyincik, omurilik, kafa sinirleri ve çevre sinirleri bulunmaktadır. Sinir sistemi çökme belirtileri kişide psikolojik sorunlara yol açar. Ruhsal sorun yaşandığınızı hissederseniz kesinlikle uzman doktora gitmeniz gerekir. Kişide huysuzluk ve asabiyet sinir sistemi çökme belirtileri arasındadır. Bunun yanı sıra depresyon, kaygı durumu, bacaklarda uyuşma belirtiler arasında yer alır.

SİNİRLERİ GÜÇLENDİREN KÜRLER NELERDİR?

Sinirleri güçlendirmek için gün içerisinde güneş ışığından faydalanabilir, vitamin ve minerallerden yararlanabilirsiniz. Sinirleri güçlendiren kürler arasında ; Papatya, zencefil, yeşil çay ve kedi otu çayları yer alıyor. Kürlerin yanı sıra okumak, çizim yapmak, satranç oynamak, enstrüman çalmakta sinirleri yatıştırır.