Yıpranmış saçlara ne iyi gelir? Yıpranmış ve yanmış saç uçları nasıl onarılır? İşte doğal yöntemler

Yıpranmış, yanmış saçlara ne iyi gelir? Kış mevsiminden yaz mevsimine geçerken saçlarımızın bakım ve onarıma ihtiyacı vardır. Yazın deniz suyu ve güneşten kuruyan saçlar kışın soğuk havadan yıpranır. Bakımlı bir kadının saçları için yapması gerekenlerin başında kendi saç tipine uygun şampuanı kullanması yer alır. Eğer yağlı bir saç tipine sahipse saç kremi kullanmamalıdır. Kuru ve yıpranmış saç tipi varsa saç bakım kremleri ve yağları kullanabilir. Boyalı saçlı tipine sahipse muhakkak saç rengini değiştirmeyecek şampuan tercihi olmalıdır. Peki yıpranmış, yanmış saçlara ne iyi gelir? Yıpranmış saç uçları nasıl düzelir? Yanmış saça ne iyi gelir?

YIPRANMIŞ SAÇLARA NE İYİ GELİR? YIPRANMIŞ SAÇ NASIL ONARILIR?

Saçların doğal ve güzel görünmesi için birçok yöntem uygulanır. Sık boyama, düzleştirme, fön çekme gibi durumlarda saçlar zamanla yıpranır ve yanar. Saçları güçlendirmek ve onarmak için 4 -5 ay dinlendirmelisiniz. Bir süre saç şekillendirici elektronik aletlerden uzak durmalısınız. Saç kurutma makinesini uzaktan tutup saça uygulamalısınız. Boya, gölgelendirme gibi işlemlere ara verilmelidir.

SAÇA İYİ GELEN KARIŞIMLAR NELERDİR?

Saça iyi gelen karışımlar arasında zeytinyağı ve sarımsak uygulamak yer alıyor. Hindistancevizi kürü ise saçı hem besler hem onarır. Aleovera saç maskesi, jojoba yağı saçınızdaki yanma, kuruluk ve yıpranmasını önler.

AÇICIDAN YANAN SAÇA NE İYİ GELİR?

Saçlarınızı oksijen suyu veya çeşitli açıcılar sürerek yaktıysanız eğer saç bakım kürleri saçınızı onarır. Bunlardan en bilinen kür ise sarımsaklı şampuan kullanmak. Duşta saçlarınızı yıkadıktan sonra zentinyağıyla yıkayabilirsiniz. Ardından durulama işlemi yaparak ipeksi saçlara kavuşursunuz. Aleovera saç maskesi, jojoba yağı saçınızdaki kuruluğu yıpranmayı önler.

YANMIŞ SAÇA NE İYİ GELİR?

Deniz suyu, saç açıcıları, gereksiz düzleştirici, saç kurutma makineleri saçı yakar ve bakımsız bir görüntü oluşturur. Saçlarınızı çok fazla yıkamayın ve ısı kullanmayın. Fön, düzleştirici gibi saçları yıpratan ve hızla yağlandıran işlemlerden mümkün mertebede kaçının. A, B, C ve E vitaminleri, saçların doğal görünümde kalmasını sağlar.

KURU YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN BAKIM

Kuru ve yıpranmış saçlar için doğal bakım maskeleri kullanılabilir. Bununla birlikte duştan sonra saç bakım yağı ve kremleri kullanabilirsiniz. Eğer kuru bir saç tipiniz varsa Hindistan cevizi yağı ve jojoba yağını kullanabilirsiniz.

YIPRANMIŞ SAÇ UÇLARI NASIL DÜZELİR?

Yıpranmış saç uçları saç bakım yağları ve keratin botoks ile düzelebilir.

BOYALI VE YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN MASKE NEDİR?

Boyalı ve yıpranmış saçlar için önerilen maske malzemeleri 1 adet muz, 1 adet yumurta, 1 çorba kaşığı bal, 5 kaşık süt, 5 kaşık zeytinyağı yer alır. Bunları karıştırarak saçınıza uygulayın. Maskeyi 20 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayıp yıkayınız. Maskeyi haftada 1 kere uygulayınız. Saçlarınızın daha nemli ve sağlıklı görünmesini sağlayacaktır.

Bir diğer kür ise 2 yemek kaşığı fındık yağı, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 ampul B vitamini, 1 tatlı kaşığı çörek otu yağıdır. Maskeyi haftada 1 kere uygulayın. Bu maske saçlarınızın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayacaktır.

YANIK SAÇ UZAR MI? YANAN SAÇ NE KADAR ZAMANDA DÜZELİR?

Yanık saçların düzelmesi uzun sürebilir. Yanan saçlarınıza düzleştirici, boya, saç açıcısı kullanmamanız önerilir. Saç kurutma makineleri, maşalar ve saç düzleştiriciler saçın yıpranmasın da etkisi çok büyüktür. Bunları kullanırken ısı ayarını düşük tutun. Saçlarınızın yıpranmasını az da olsa engelleyebilirsiniz.

BOYADAN YANAN SAÇ NASIL ANLAŞILIR?

Saçlarınız boyalı ve yandıysa bunu en iyi saç uçlarınıza baktığınız zaman anlarsınız. Elinizi saçınıza götürdüğünüzde saçlarınız karışıyor ve ipeksi bir görüntü yoksa saçlarınız boyadan ötürü yanmıştır.

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