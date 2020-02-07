Diş ağrısına ne iyi gelir? Çürük ve 20'lik diş ağrısını geçiren doğal çözüm yöntemler nelerdir?

Özellikle ağız sağlığının korunması kişilerin yaşam kalitesinin düzgün olması açısından oldukça önem taşımaktadır. Vücut sağlığının korunması adına da diş ve ağız sağlığı önemlidir. Diş ağrısının sebebi kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Bu bakımdan tedavi yöntemi de aynı oranda farklı olacaktır. Ağrıların ve hassasiyetlerin giderilmesi için hassasiyet giderici diş macunları kullanılabilir. Özellikle ılık tuzlu su ile gargara yapmak hem ağız hem de diş sağlığını koruyacaktır. Buna göre; diş ağrısını ne keser? Diş ağrısına evde çözümler nelerdir?

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Öncelikle ağrının sebebinin bulunması gerekir. Sebebi bulunduktan sonra tedavi yöntemleri de değişkenlik gösterecektir. Örneğin; diş eti çekilmesi varsa bu duruma mutlaka bir diş hekiminin müdahalesi gerekmektedir. Açık yüzeyler dolgu ya da protezlerle kapatılabilir. Diş ağrısına evde yapılacak yöntemlerden bir tanesi de ılık tuzlu su ile gargara yapmaktır. Ya da yumuşak bir diş fırçası ile diş etleri dairesel hareketler ile temizlenebilir. Bu şekilde rahatlama sağlanacaktır.

Bunların dışında yemekten sonra yemek artıklarının diş aralarına sıkışması da diş etine baskı yapabilir. Bunlara da septal ağrı denir. Bu durumun da etkili bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Diş ipi bu durum için idealdir.

DİŞ AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Diş ağrısının birden fazla sebebi olabilir. Tedavi için mutlaka doktora gidilmeli ve muayene olunmalıdır. Ancak belli başlı diş ağrılarının sebepleri olabilir. Bunlardan birkaçı;

Çürük dişler

Dentin hassasiyeti

Gömülü dişler

Diş eti kaynaklı ağrılar

Yansıyan diş ağrıları

Sinüzit



ÇÜRÜK DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Dişi ağrıyan vatandaşlar "Diş ağrısına ne iyi gelir?" ya da "Diş ağrısını ne geçirir?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Bunun için kalıcı çözümler gerekmektedir. Geçici çözümler belli bir süre sonra bu ağrıyı tekrarlatacak ve kişileri rahatsız edecektir. Diş ağrısını hafifletmek için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir ancak kalıcı tedavi yapılmazsa bu ağrı tekrar başlayabilir. Bu sebepten ötürü diş ağrısı olanlar doktora görünmelidir.

20'LİK DİŞ AĞRISI VE NEDENLERİ

Üst ve alt çenelerde yer alan dişlerin en sonunda çıkanlarına 20'lik diş denir. Kimi zaman bu dişler çıkarken ağrı yapar ancak herkeste de aynı ağrıyı gösterecek diye bir durum yoktur. Bazen bu dişler gömülü kalır ve çıkmaları gereken yaş civarında çıkmaz. Bu durumda ağrıya sebep olurlar. Aynı zamanda çenenin küçük olması ya da ağız içinde yeterli boşluk olmaması da bu duruma sebep olur.

DİŞ AĞRISINA BİTKİSEL ÇÖZÜM İBRAHİM SARAÇOĞLU

Diş ağrısının hafiflemesi için ilk olarak dişler fırçalanır. Yemek artıkları sebebi ile dişlerde kalan artıklar bakteri oluşturabilir. Fırçalama işleminden sonra diş ipi kullanımı da iyi gelecektir. Bunların dışında; tuzlu su ve sirkeli su ile gargara yapılması, soğuk buz kompresinin de uygulanması, karanfil çiğnenmesi ya da karanfil yapı damlatılması da bu işlemler arasında yer alır. Aynı zamanda; karabiber, zeytinyağı, soğan ve sarımsak kullanımı da diş ağrısını azaltacak etkenler arasında yerini alır.

İbrahim Saraçoğlu diş ağrısı kürü

İbrahim Saraçoğlu diş ağrısına evde uygulanacak en iyi yöntemin nar suyu olduğunu söylüyor. Nar suyu ağız içerisinde bekletildiğinde kısa süre sonra ağrı dinecek ya da hafifleyecektir. Nar suyu ile günde birkaç defa gargara yapılabilir.

ÇÜRÜMEYE BAŞLAYAN DİŞE NE YAPILIR?

Çürük dişler için en iyi çözüm doktora gitmektir. Çünkü bir diş çürüdüyse bundan geri dönüş evde yapılan yöntemler ile sağlanamaz. Mutlaka doktor kontrol etmeli ve duruma göre tedavi edilmelidir.

DOLGULU DİŞ AĞRISINI NE GEÇİRİR?

Dolgu yapılan dişte sinirler alındığından orası boş duruma getirilir. Buradaki dolgu çürüdüyse o dolgu temizlenir ve tekrar hijyen kuralları gereğince tedavisi yapılır. Birkaç gün diş hassasiyeti görülse de zaman içerisinde düzelecektir.

İLTİHAPLI DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

İltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir sorusunun en güzel yanıtı diş ağrısı tedavilerinde gizlidir. Evde yapılan bitkisel yöntemlerin dışında en güvenilir olanı yine doktora muayene olmaktır. Dişte iltihap olduğundan dolayı diğer bölgelere sıçramaması adına doktora kontrol olunmalıdır.

HAMİLELİKTE DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Hamilelikte diş ağrısının ne zaman başlayacağına dair kesin bir bilgi yoktur. En yoğun görüldüğü evreler ise son ayları kapsar. Hamileliğin son aylarında diş ağrısının şiddeti de kimilerinde artış gösterecektir. Hamilelikte diş ağrısı için yine normal olarak rutin kontrollerin ve bakımların yapılması gerekmektedir. Bunların dışında;

Beslenmeye dikkat edilmeli

Dişler düzenli olarak fırçalanmalı

Hamilelik öncesi diş kontrolleri eksiksiz yapılmalı

Diş eti ağrısı çekenler zamanında tedavi olmalı

20'lik diş problemi çözülmeli

Eklem problemleri için gece plağı kullanılmalı

Kadın doğum uzmanına danışılarak kanal tedavisi yöntemi uygulanmalı

ÇOCUKLARDA DİŞ AĞRISI

Çocuklardaki diş ağrısı da yetişkinler ile aynıdır. Ancak çocuklar yetişkinler kadar kolay ve rahat kontrol olmadığından daha cazip ve acısız yöntemler denenmelidir. Yine evde uygulanacak bitkisel çözümler çocuklardaki diş ağrısını giderebileceği gibi en güvenilir yol olan doktora görünmek en doğrusu olacaktır.

DİŞ AĞRISI NEDEN GECE ARTAR?