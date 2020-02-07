Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir? Gıda zehirlenmesinde ne zaman doktora gidilir?

Gıda zehirlenmesinde ne yapılmalı? Sorusu binlerce kişi tarafından sıkça araştırılan konular arasında yerini almaktadır. Bozuk yiyecek tüketimi sonucunda vücuda giren bakteri ve mikroorganizmalar gıda zehirlenmesine neden olmaktadır. Çoğu zaman çok ağır belirtileri olmasa da bazen ciddi sağlık sorunlarına kapı açabilir. Bu nedenle kendinizde bu belirtilerin olduğunu düşünüyorsanız mutlaka uzman bir doktor tarafından muayene olmanız ve gereken tedaviyi görmeniz gerekmektedir. Peki, Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir? Gıda zehirlenmesinde hastanede ne yapılır? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar…

GIDA ZEHİRLENMESİNDE NE YAPILMALI?

Kusma, ishal ve mide rahatsızlığı gibi gıda zehirlenmesinin en patlayıcı semptomlarını deneyimledikten sonra, uzmanlar midenizin dinlenmesini öneriyor. Bu, yiyecek ve içeceklerden birkaç saat boyunca tamamen kaçınmak anlamına gelir.

Su tüketin

Sıvı alımı, vücudunuzun gıda zehirlenmesi etkileriyle savaşmasına yardımcı olmak için çok önemlidir. Kusma ve ishal dehidrasyona neden olabilir, bu nedenle buz parçalarını emmek veya küçük yudumlar su almak iyi bir başlangıç noktasıdır.

Elektrolit içeren spor içecekleri, bu süre zarfında dehidrasyonu önlemenin en iyi yoludur. Önerilen diğer sıvılar şunları içerir:

temiz sodalar (Sprite, 7UP veya zencefilli gazoz gibi)

kafeinsiz çay

tavuk veya sebze suyu

Hafif yemek yiyin

Yiyecekleri tutabileceğinizi hissettiğinizde, midenize ve gastrointestinal sisteminize karşı nazik yiyecekler yiyin. Yumuşak, az yağlı, az lifli yiyeceklere yapışır. Özellikle üzgün olduğunda midenizin sindirimi daha zordur. Daha fazla üzülmesini önlemek için yağlı yiyeceklerden kaçının.

Mideye karşı hassas olan gıdalar şunları içerir:

muz

tahıl

yumurta beyazı

bal

Jöle

yulaf ezmesi

fıstık ezmesi

patates püresi dahil sade patates

pirinç

Tuzlu kraker

kızarmış ekmek

elma püresi

Doğal ilaçları deneyin

Gıda zehirlenmesinin bir döneminde, vücudunuzun zararlı bakterilerden kurtulmak için sindirim sistemini temizlemek ve temizlemek için doğal reaksiyonunu izlemesi önemlidir. Bu yüzden reçetesiz bir ishal ilacı gıda zehirlenmesini tedavi etmek için iyi bir yol değildir.

Semptomlarınız zirvede iken, zencefil mideyi yatıştırdığı bilindiği için zencefil çayı içmeyi denemek isteyebilirsiniz.

Tekrar iyi hissettikten sonra, normal bağırsak floranızı en az iki hafta boyunca doğal yoğurt veya probiyotik kapsüllerle değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu, vücudunuzun gıda zehirlenmesi tasfiyesinde kaybolan sağlıklı bakterileri yenilemesine ve sindirim sisteminizi ve bağışıklık sisteminizi tekrar yoluna sokmasına yardımcı olacaktır.

Gıda zehirlenmesine süt iyi gelir mi?

Çoğu gıda zehirlenmesi vakası hafiftir ve birkaç gün içinde temizlenir. Bu süre zarfında amaç dehidrasyonu önlemektir. Dehidrasyon, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sıvı ve elektrolitlerin (besin maddeleri ve mineraller) kaybıdır. Kusma ve ishal geçene kadar katı gıdalardan ve süt ürünlerinden kaçınmalısınız. Kendinizi daha iyi hissettiğinizde, tekrar yemek ve içmek için rahatlayın. Kraker, tost ve muz gibi yumuşak yiyecekleri deneyin. Baharatlı yiyeceklerden, kızarmış yiyeceklerden, süt ürünlerinden ve yağ ve şekeri yüksek yiyeceklerden kaçının. Bol sıvı tüketin, ancak süt veya kafeinli içeceklerden kaçının. Ayrıca, spor içecekleri ishali tedavi etmek için kullanılmaz. Su kaybını önlemek için vücudun elektrolitlerini (tuzları ve mineralleri) doğru şekilde değiştirmezler.

Bu tür durumlarda süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi çoğu uzman tarafından tavsiye edilmemektedir.

Ne zaman doktora gitmeliyim?

Aşağıdaki durumlarda doktorunuzdan randevu alın:

Şiddetli ishal 3 günden fazla sürer. Sık kusma 2 günden fazla sürer. Dışkınızda kan görürsünüz. ateşiniz yükselebilir

Aşağıdaki durumlarda acil yardım isteyin:

Tabureniz bordo veya siyahtır ya da taburenizde çok fazla kan görürsünüz.

Kan kusuyorsun.

Nefes almakta zorlanıyorsun.

Şiddetli karın ağrınız veya mide krampınız var.

Vücudunuzun iki parçasını görme veya hareket etme konusunda sorunlarınız var.

Şiddetli dehidrasyon belirtileriniz var (aşağıdaki listeye bakın).

Yutma güçlüğünüz var.

Kalbin çarpıyormuş gibi hissediyorsun.

Mantar veya kabuklu deniz ürünleri yemekten gıda zehirlenmeniz var.

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