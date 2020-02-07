Suçiçeği nedir, belirtileri nelerdir? Suçiçeği semptomlarına ne iyi gelir?

Suçiçeği nedir, belirtileri nelerdir? Ergenlik çağındaki çocukluk döneminde görülen bu hastalığın nedeni bir virüstür. Genellikle Kış mevsimi ve İlkbahar aylarında ortaya çıkan suçiçeğinde ateş düşürücü kullanılabilir fakat aspirin sakıncalıdır. Vücutta oluşan kızarıklık ve kabuk oluşumunu engellemek için hastalığın ilk üç günün ardından banyo yapılabilir. Ebeveynler suçiçeği geçiren çocuklarına bol bol c vitamini vermeli, kalsiyum açısından zengin olan yoğurdu tüketmeleri gerekir. Peki Suçiçeği kaşıntısına ne iyi gelir? Suçiçeği nedir, belirtileri nelerdir?

SUÇİÇEĞİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle ergenlik döneminden önce çocuklarda ortaya çıkan suçiçeği "variceella zoster" adlı virüsten dolayı ortaya çıkar. Suçiçeği hastalığının belirtileri arasında halsizlik, ateş, vücutta küçük kırmızı kabarcıklar, deride döküntü, kaşıntı belirtileri arasında yer alır. Bu hastalık hamilelerde de görülebilir. Hamile bir anne bebeğine suçiçeği bulaştırabilir. Suçiçeği belirtilerini gören vatandaşların muhakkak uzman bir doktora gitmesi gerekiyor. Bazı durumlarda zatürree beyin ve beyin zarlarında ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Hastalık bir süre sonra kendiliğinden geçer ya da doktor önerisiyle ilaçlarla kontrol altına alınır.

SUÇİÇEĞİNE NE İYİ GELİR?

Suçiçeğinden temel korunma yöntemi ise aşıdır. Hastalıktan korunmak için el yıkama, hasta kişilerden uzak durma, kapalı ortamlardan uzak durmak önemlidir. Aşılar 12'nci ayın sonunda yapılıyor. Suçiçeği enfeksiyonu virüse maruz kaldıktan 10 - 21 gün sonra ortaya çıkar ve yaklaşık 5 - 10 gün sürer. Suçiçeğine iyi gelen besinler arasında; C vitamini, balık, bal, tavuk suyu ve kemik suyu çorbası yer alıyor.

SUÇİÇEĞİNE TATLI İYİ GELİR Mİ?

Suçiçeği hastalığı geçiren çocuklara baharatlı ve tatlı yiyecekler yemesi önerilmez. Tatlı yiyecekler vücutta kızarıklığı arttırdığı gibi iyileşme sürecini yavaşlatır.

SUÇİÇEĞİNE ZARARLI YİYECEKLER NELERDİR?

Suçiçeğine zararlı yiyecekler arasında baharatlı, fast food yiyecekler yer alıyor. Bunun yanı sıra hastalığı geçiren çocukların tatlı yememesi gerekiyor.

SUÇİÇEĞİNE BANYO İYİ GELİR Mİ?

Anne ve babalar suçiçeği hastalığı geçiren çocuklarını ılık suyla banyo yaptırabilir. Fakat hastalığı kaptıktan 3 gün sonra banyo tavsiye edilir. Çünkü yıkanma ve kurulanma sırasında içi sıvı dolu kabarcıkların patlaması, yaraların enfeksiyon kapmasına sebep olabilir.

SUÇİÇEĞİ OLAN ÇOCUK NE YEMEMELİDİR?

Suçiçeği olan çocukların ağır yağlı gıdalardan, kızartmalardan ve fast food yiyeceklerden kesinlikle uzak durması gerekir. Suçiçeği olan çocuklarının bol miktarda c vitamini, kişniş, havuç çorbası, tavuk suyu çorbası tüketmeleri gerekir.

SUÇİÇEĞİ KAŞINTISINA NE İYİ GELİR?

Çocuklarda görülen suçiçeği kaşıntı ve kızarıklığa sebep oluyor. Bu hastalığı geçirenlerin hastalıktan 3 gün sonra ılık suyla duş almaları tavsiye edilir. Duş vücutta oluşan kaşıntıyı azaltır. Suçiçeği hastalığından korunmanın en önemli yolu aşı yöntemidir.