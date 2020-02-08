Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > 1975 yılından sonra doğanlarda kanser riski...

1975 yılından sonra doğanlarda riski...

Sindirim sistemi kanserlerinin görülme yaşları son yıllarda 20’li yaşlara kadar düştü. Erken evredeki kanserlerin ise ameliyatsız tedavileri gündeme geldi. Prof. Dr. A Haber’e konuya ilişkin bilgilerini aktardı. Akbal, ülkemizde en çok rastlanan kanserlerin kalın bağırsak ve mide kanserleri olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 12:16 ABONE OL
1975 yılından sonra doğanlarda kanser riski...

1975 YILINDAN SONRA DOĞAN KİŞİLERDE...

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Akbal: "1975 yılından sonra doğan kişilerin sindirim sistemi kanserine yatkınlığının giderek arttığını görüyoruz bu yüzden genç yaşlarda gözükmeye başladı. Bizlerin endoskopik tedavileri uygulayabilmemiz için kanseri erken evrede teşhis etmemiz gerekiyor. Bunun için de tarama programlarına kişilerin mutlaka dahil edilmesi gerekir.

O tip kanser vakaları neden arttı? Prof. Dr. Erdem Akbal'dan flaş kanser açıklaması "1975’den sonra..."

HİÇBİR ŞİKAYETİ OLMAYANLARDA BİLE...

Birkaç yıl önceye kadar kalın bağırsak kanserlerini 50 yaştan itibaren tarama yapmaya başlıyorduk fakat son yıllarda tüm uluslararası kılavuzlarda dahil yaşı 45'e çekti. Hiç bir şikayeti olmayan kişilere dahil kalın bağırsak taramasını öneriyoruz. Hasta bize geldiği zaman tümörleri erken aşamada saptayabilirsek o zaman endoskopik submukozal diseksiyon yöntemini başarı ile uygulayabiliyoruz. Bu yöntemin avantajı çok kısa sürede işlemin gerçekleşmiş ve başarı oranının yüksek olmasıdır." şeklinde anlattı. İşlemin riskinin az olduğunu belirten Akbal: "Her tıbbi uygulamanın getirmiş olduğu minimal riskler vardır. Ancak faydası çok yüksekse işlemin zararları anlatarak işlemi yapmamız gerekir."dedi.

Bu besinin beyin hücrelerine zarar verdiği kanıtlandı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
1975 yılından sonra doğanlarda kanser riski...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN