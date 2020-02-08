Epilepsi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Hastaların epilepsi nöbeti esnasında nasıl davranılmalıdır?

İnsan vücudunun sağlığının bozulması sonucunda yaşam kalitesinde oldukça önemli bir kayıp ortaya çıkmakta. Bu hastalıkların en önemlilerinden biri de epilepsi diğer adıyla sara rahatsızlığıdır. Vatandaşlar bu önemli rahatsızlığın ne olduğu, belirtileri ve sara nöbeti geçiren birisini gördüklerinde neler yapabileceklerini merak ederek arama motorlarında Epilepsi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, nöbeti sırasında ne yapılmalı? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Öte yandan vatandaşlar bu hastalıkla ilgili olarak epilepsi nasıl anlaşılır, hastaların davranışları nasıldır, genetik mi, nöbeti tetikleyen nedenler nelerdir, öldürür mü sorularını da diğer yandan merak ederek araştırmaya devam ediyor. Peki, Epilepsi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, nöbeti sırasında ne yapılmalı? İşte detaylar…

EPİLEPSİ HASTALIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR? EPİLEPSİ NÖBETİ SIRASINDA NE YAPILMALI?

EPİLEPSİ - SARA HASTALIĞI NEDİR?

Halk tabiriyle "sara hastalığı" ismiyle de anılan epilepsi, beynin işlevlerinde meydana gelen kısa süreli aksaklıklar – bozukluklar olarak açıklanabilir ve beyinde bulunan hücrelerinde meydana gelen geçici şekilde anormal elektriksel yayılmayla birlikte kendini gösterir. Epilepsi hastalığı dünyada yer alan insan nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 1'lik kısmını etkisi altına alan bir rahatsızlıktır. Epilepsi hastalığı, erkek ve kadın cinsiyetinde ırk ayırdı olmasızın eşittir. Her yaş grubunda görülen bu hastalık, uzun süreli olarak müşahade altına alınmayı gerektiren bir hastalıkla olmasıyla birlikte daha fazla gençler ve yaşlılarda görülür.

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücutta meydana gelen ani şekilde kasılmalar

Kol ve bacaklarda engel olunmayan sallantılar

Şuurun kaybolması

Hızlı olarak kafa sallama

Kısa süreli olarak ses ve diğer dış etkenlere tepkisiz kalma

Sabit olarak tek noktaya bakmak

Gözleri hızlı kırpmak

Korku, anksiyete ya da deja vu psikolojilk tepkiler.

EPİLEPSİ NÖBETİ SIRASINDA NE YAPILMALI?

Epilepsi nöbeti esnasında;

Hastanın nöbet sırasında nöbete bağlı hareketleri engellenmemelidir.

Ağzına herhangi bir şey koyulmamalıdır

Hastanın bulunduğu konum tehlike arz etmiyorsa yer değişimi yapılmamalıdır.

Tam anlamıyla nöbet geçirmeden önceki durum öncesine gelmeden su, yiyecek verilmemelidir.

Nöbeti geçirmeye yönelik herhangi bir müdahalede bulunulmamalı. Kolonya ve benzeri şeyler koklatılmamalıdır.