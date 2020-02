Evde doğal ve pratik yöntemlerle cilt bakımı nasıl yapılır? Cilt bakımı maske tarifleri!

Cildin en güzel ve bakımlı olduğu ilk an tabiki temiz olduğu andır. Özellikle kadınları yakından ilgilendiren bu durum için araştırma yapanların sayısı giderek artıyor. Cilt bakımı her kadının vazgeçilmezi olurken özellikle pahalı markaların ürünleri yerine evde doğal ve pratik yöntemlerle cilt bakımının nasıl yapılacağını araştıranlar oluyor. Güzel ve temiz bir cilt için öncelikle evde kişiler kendi imkanlarıyla bakım kürleri oluşturabilirler. Öncelikle her şeyin başı temizlik olup bu bakımlar da temiz cilde uygulanmalıdır. Bunların en doğal ve pratik olanları için cilt bakım maske tariflerine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

CİLT BAKIMINDAN ÖNCE CİLDİN TEMİZLENMESİ GEREKİR

Her şeyin öncelikli hali temizliktir. Cilt bakımından önce bile cildin temizlenmesi gerekmektedir. Özellikle makyaj yapılmasa bile günlük hayatta hava şartlarından dolayı oluşan kir sebebi ile yüzde kir birikmektedir. Bunların arındırılması yapılan cilt bakımının da cilde daha iyi nüfuz etmesine olanak sağlayacaktır. Aynı hassasiyetin düzenli olarak gösterilmesi gerekmektedir. Bu durum için illa kimyasal ürünler şart değildir. Kişiler evde doğal ve pratik yöntemler ile de cilt bakım ürünleri hazırlayabilir ve bunları rahatlıkla uygulayabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kişilerin cilt yapılarını iyi tanıyıp tanımadıklarıdır. Özellikle hassas ciltlerin bakım yaparken daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

DOĞAL PEELİNG

Peeling, ciltteki ölü deriyi atmaya yardımcı olur. Ölü deri atıldığında ise cilt daha parlak bir görünüme kavuşacaktır. Bunun için evde bulunan toz şeker kullanılabilir. 2 tatlı kaşığı toz şeker ile bir miktar zeytinyağının karışımı cilde rahatça sürülebilir. Bu karışım hem cildi ölü deriden arındıracak hem de nemlendirecektir. Kuru ciltler ise bu tarifi yağlı ciltlere göre daha az yapmalıdırlar.

SALATALIK

Su oranı yüksek bir besin olan salatalık hem tat olarak hem de bakım ürünü olarak oldukça tercih ediliyor. Sağlık açısından oldukça faydalı olan salatalığın kullanımı ise şu şekilde; salatalığın suyu sıkılıp cilde sürülebilir. Aynı zamanda salatalık püre haline getirilip yüz bölgesinde bir süre bekletilebilir. Bu cildin nem dengesini koruyacaktır. Püre halindeki salatalıktan sonra cilt bol su ile yıkanır ve ferah bir görünüme kavuşur. İçerdiği vitaminler sayesinde cilde faydası büyük olacaktır.

BAL TARÇIN KARIŞIMI

Bal ve tarçın karışımı adeta cilt bakım ürünü oluşturmaktadır. Bu ikisini karıştırıp yüzünüze sürdüğünüzde cildiniz yumuşayacaktır. Bir süre cildinizde bekleyen karışımı ılık suyla yıkamanız doğru olacaktır. Fazlalığı pamuk yardımıyla alabilirsiniz.

ZERDEÇAL

Antibakteriyel özelliğe sahip olduğundan sivilce ve aknelerin temizlenmesine yardımcı olur. Su ile karışım yapabilir, macun haline getirip cildinize sürebilirsiniz.

DOMATES

İçerisindeki mineraller sayesinde cildi temizler ve sıkılaştırır. Domatesin suyu yüze sürülüp gece boyunca bekletilebilir.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi kişilerin cildi için günlük tonik olarak kullanılır.

KARBONAT

1 çay kaşığı karbonat ile 1 yemek kaşığı yoğurt karıştırılarak yüze sürülebilir. Biraz bekledikten sonra ılık su ile yıkanır. Bu karışım siyah noktalardan kurtulmak için uygundur.

LİMON SUYU

Limon suyu içerisindeki sitrik asit sebebi ile cildin renk tonunu eşitler. Aynı zamanda sivilce ve aknelerden cildi arındırır.

EVDE YAPILACAK CİLT BAKIM MASKELERİ

MUZ MASKESİ

Muz püre haline getirilir. 10 dakika kadar yüz bölgesinde bekletilir. Ilık suyla yıkanır. Cilt bu sayede güçlenir ve nemlenir.

ELMA SİRKESİ MASKESİ

1 bardak suyun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi eklenir. Yüze sürülür. Yüzün bu işlemden önce temiz olması gerekmektedir. Bu maske ciltteki tonlamayı dengeler ve cildi besler.

SÜT TOZU MASKESİ

Bardağın dörtte biri kadar süt tozu konur. Hamur kıvamı elde edecek kadar da su eklenir. Sonrasına yüze sürülür ve kuruyana kadar bekletilir. Ilık suyla yıkanır. Bu maske cildi canlandırır ve ferahlatır.

YOĞURT MASKESİ

Bir miktar süzme yoğurt bir kaba konur. Biraz karıştırıldıktan sonra ince tabaka halinde yüze sürülür ve bekletilir. Sonra soğuk suyla yıkanır. Bu maske cildi yumuşatır ve temizler.

AVOKADO, YUMURTA VE LİMON MASKESİ

1 avokado püre haline getirilir, içine 1 yumurta beyazı ve 1 yemek kaşığı limon suyu eklenir. Yüze sürülür ve 30 dakika bekletilir. Sonra soğuk suyla yıkanır. Bu maske cildi besler ve nemlendirir.

YEŞİL ÇAY MASKESİ

4 tane yeşil çay poşeti buzdolabında bekletilir. 15 dakika sonra poşetler alınıp gözlere ve yüz bölgesinin farklı noktalarına uygulanır. Poşetler ısınınca alınırve yüz yıkanır. Bu maske cildi gençleştirir ve rahatlatır.

ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Zeytinyağı dairesel hareketlerle yüze sürülür ve masaj yapılır. Bastırmadan pamuk yardımıyla fazlası alınır. Yüzde yağ kalmayacak şekilde temizlenir. Soğuk suyla yıkanır. Bu maske cildi nemlendirir, parlatır ve yumuşatır.