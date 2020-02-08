Göbek eritme hareketleri ve egzersizleri: 1 haftada göbek yağı eritme yöntemleri nelerdir, nasıl uygulanır?

Dünyanın dört bir yanında insanlar on yıllardır göbek yağından kurtulmak için mücadele ederek düzgün bir şekle sokmaya çalışıyor. Mükemmel bir eğitim programı bulmuş olsanız bile, aniden çikolata karşı konulmaz görünmeye başlıyor veya en iyi arkadaşınız size sebepsizce lahmacun yemeye davet ediyor. Peki, tüm bunları bir kenara bırakarak, göbek yağlarından nasıl kurtulabilirsiniz? Haberimizde, göbek eritme egzersizleri ve yöntemleri ile ilgili faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte göbek eritmek için izlemeniz gereken yöntemler…

Göbek yağını eritmek için basit ama etkili egzersizler:

Basit Göbek Eritme Egzersizleri

Mide yağını yakmak için en etkili yöntem yağ yakma egzersizleridir. Yağ yakma yöntemlerinden bahsettiğimizde yağ en üst sırada göbek eritme egzersizleri yer alıyor. Dizleriniz bükülmüş ve ayaklarınız yerde olacak şekilde düz uzanarak başlayabilirsiniz. Ellerinizi başınızın arkasına yerleştirin ve başınızı elinizle kaldırarak dizinize doğru hareket ettirin. Nefes alma düzeninizi kontrol edin. Bu egzersiz aynı zamanda karın yağını eritirken abs yapımında da yardımcı olacaktır.

Yürüyüş Göbek Eritme Yolları Arasında!

Karın yağını kaybetmenize ve formda kalmanıza yardımcı olan çok basit bir kardiyo egzersizi gerektiriyor. Vücudunuzdaki fazla kiloyu atmaya çalışıyorsanız, dengeli bir diyetle beslenerek düzenli yürümek harikalar yaratabilir. Temiz havada bile otuz dakika tempolu bir yürüyüş, karın çevresindeki yağın azaltılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, metabolizmanız ve kalp atış hızınız üzerinde de olumlu bir etkisi vardır. Koşmak bile yağ yakmak için faydalıdır. Dahası, bu egzersiz için herhangi bir ekipmana ihtiyacınız yok. Ayrıca vücudun diğer bölgelerinden yağ dökülmesine yardımcı olur.

1 Haftada Göbek Eritme Yolları Arasında En Etkilisi: Dikey Bacak Egzersizleri

Bacak kaldırıp indirmek karın kaslarınız ve yağ fazlasını gidermek için mükemmeldir. Daha güçlü abs oluşturmaya, stabiliteyi ve gücü arttırmaya, karın yağını eritmeye ve vücudunuzu şekillendirmeye yardımcı olur. Bacak, midenizi toplamak için yardımcı olan rektus abdominis kasını tamamen izole eder. Avuç içleriniz kalçalarınızın altına yerleştirilerek sırt üstü yatın. Ardından bacaklarınızı yavaşça 90 derecelik bir açıyla kaldırın. Dizlerinizi düz tutun ve ayaklarınız yukarıya doğru kalkmalı. Bir an durun ve sonra nefes verirken bacaklarınızı aşağı indirin. Acele edin ve bu süper etkili egzersizi deneyin!

Bisiklete Binme

Bisiklet, karın yağını yakmanın etkili bir yoludur. Bisiklete binme, kalp atış hızınızı artırmanıza yardımcı olur ve ayrıca önemli miktarda kalori yakma kapasitesine sahiptir. Bisiklete binme, uyluk ve belinizde kilo vermenize yardımcı olur. Bu yüzden bisikletinizle yakındaki yerlere gidip gelmeye başlayın. Düzenli olun ve bu egzersiz karın yağını azaltmada gerçekten etkili olabilir.

Aerobik

Spor salonuna gitmeden karın yağından kurtulmak istiyorsanız, bazı yüksek yoğunluklu aerobik egzersizler yapabilirsiniz. Bu egzersizler etkili, basit, eğlenceli ve maksimum kalori yakmak için mükemmeldir.