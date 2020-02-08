Kaplama diş ağrısı neden olur, ne kadar sürer? Kaplama diş takıldıktan sonra ağrı olur mu?

Dişlerin hem estetik hem de sağlık problemi yaşayan kişiler kaplama diş tercih ediyorlar. Hem doktorların önerdiği bir yöntem hem de uzun süreli kullanılabilir ve sağlıklı olması nedeniyle tercih edilen kaplama dişlerde bir süre sonra ağrı oluşabiliyor. Bu durum normal olarak bilinse de ağrının şiddeti ve süresi doktora gidilip gidilmeyeceğini de belirliyor. Böyle dişler yaptıranların araştırdığı konular arasında yer alan kaplama diş neden ağrı yapar? Kaplama diş eti ağrısı nasıl geçer?

KAPLAMA DİŞ TAKILDIKTAN SONRA AĞRI OLUR MU?

Kaplama diş takıldıktan sonra alttaki küçük dişlere ya da diş etine baskı yaparsa ağrı oluşabilir. Bu durum hastanın kendisi ile ilgili olabileceği gibi diş hekimi ile de ilgili olabilir. Diş etine fazlaca baskı yapılacak şekilde planlanmışsa kaplama diş takıldıktan sonra ağrı yapabilir. Böyle bir durumu ancak diş hekimi düzeltebilir. Böyle sıkıntı yaşayanlar mutlaka bir diş doktoruna muayene olmalıdır.

ZİRKONYUM DİŞ KAPLAMA SONRASI AĞRI

Zirkonyum kaplamadan sonra ağrı oluşabilir. Bu element doğada bulunan beyaz bir metal olup hem estetik açıdan hem de sağlam olması nedeniyle diş doktorları tarafından kaplama dişlerde tercih edilen bir yöntem olarak kabul edilir. Yine kişiye göre zirkonyum diş kaplama sonrası ağrı oluşabildiği gibi olmayadabilir.

KAPLAMA DİŞ ETİ AĞRISI

Kaplama dişlerden sonra diş etine baskı uygulandığında diş etlerinde ağrı ya da acı hissedilir. Dişlerde ya da diş etlerinde oluşan baskı sebebiyle ağrı oluşmaktadır. Böyle bir durum kendi başına düzeltilmez. Mutlaka doktora kontrol olunmalıdır. Eğer zamanında müdahale edilmezse durum ciddi boyuta taşınabilir ve daha ilerleyen sıkıntılar oluşabilir. Kaplama dişler ilk yapıldığında kişilerin ağızlarında büyük ya da baskı oluşturacak şekilde dururlar. Bunlar normal karşılanabilir. Ancak uzun süreli baskı ya da ağrı normal olmayan bir durumdur.

KAPLAMA DİŞ NEDEN AĞRI YAPAR?

Kaplama dişin ağrı yapmasının pek çok nedeni vardır. Bunlardan alttaki kişini kendi dişlerinin çürük olması, kişilerin diş eti çekilmeleri yaşaması, kaplama dişlerin tam yapıştırılamaması, dişlerin kişiye uygun olmaması, dişlere ya da diş etine baskı yapması gibi durumlar olabilir.

Kaplama dişler çürüme özelliği göstermese bile altındaki dişlerde çürüme görülebilir. Bu durumda yine kaplama dişlerde ağrı olacaktır. Diş eti ve dişten kaynaklı problemlerden dolayı kaplama dişler ağrı yapabilir. Bu durumda bir diş hekiminin müdahalesi yerinde bir tedavi yöntemi olacaktır.

DİŞ AĞRISI NEDEN GECE ARTAR?

DİŞ AĞRISI NEREYE VURUR?