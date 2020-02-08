Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı rahatsızlığı nasıl geçer?

Günümüzde en çok karşılaşılan rahatsızlıklar arasında yer alan bu soruna karşı sık sık evde çözümler araştırılmaktadır. Özellikle hastaneye gitmek istemeyen kişiler doğal çözümler ile mide bulantısını geçirmek için çaba gösterirler. Bu rahatsızlığı yaşayanlar 'mide bulantısına ne iyi gelir' sorusunun yanıtını bu başlık altından öğrenebilirler. Mide bulantısına karşı yapmanız gereken önerileri uygulasanızda eğer geçmiyorsa unutulmamalıdır ki mutlaka uzman bir hekime gitmeniz gerekmektedir. Peki mide bulantısına ne iyi gelir ve nasıl geçer?

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Mide bulantısı, bulantı önleyici ilaçların yaygın olarak kullanılmasına neden oluyor. Ne yazık ki, bu tür ilaçların uyuşukluk da dahil olmak üzere olumsuz yan etkileri olabilir.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısının pek çok farklı nedeni olabilir ancak bu nedenler arasında en sık görülenleri; migren, araç tutması, aşırı alkol kullanımı, stres, kaygı, vertigo ve gıda zehirlenmeleridir.Gebelik döneminde de yaşanan sabah bulantıları oldukça yaygındır. Bazı yiyecekler mide bulantısını şiddetlendirirken bazıları hafiflemesine yardımcı olabilir. Kişi düzenli olarak mide bulantısı yaşıyor ve nedenini tam olarak tespit edememişse mutlaka alta yatan bir sebebin varlığını araştırmak için doktora başvurarak gerekli tetkikleri yaptırmalıdır.

Odanızın penceresini açık tutuk ya da temiz havada yürüyüşe çıkın.

Bulantının arttığı anlarda 1-2 nane yaprağı çiğnemek veya nane çayı içmek iyi gelebilir.

Elma, lifli yapısıyla mide bulantısına yol açan toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır.

Sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendiren bir diğer faktördür. Özellikle mide bulantısı yaşadığınız günlerde içtiğiniz su miktarına özen gösterin.

Badem ve fındık gibi kuruyemişler mide bulantısına ne iyi gelir

Boş mide bulantının artmasına neden olabilir. Bunun için hafif, midenizi tutacak, çok güçlü kokusu ve tadı olmayan yiyecekler tüketebilirsiniz.

Bazı kadınlar gebelikte yaşanan bulantılar için limon kullanmaktadır. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur.

Zencefil araç tutması, hamilelikte yaşanan sabah bulantıları gibi farklı nedenlerle görülen mide bulantılarına iyi gelir.

Lavanta, nane, limon veya zencefil koklayın.

Sürekli mide bulantısı ise başka bir sağlık sorununun belirtisi olarak görülebileceği için doktor kontrolü gerekebilir.

MİDE BULANTISININ NEDENLERİ

Stres

Gıda zehirlenmesi

Hamilelik

Araç tutması

Migren

Baş dönmesi

Asitli içecekler

Ülser

Gribal enfeksiyon

Laktoz intoleransı, çölyak hastalığı

Tansiyon ve şeker düşüklüğü

Beyin tümörü

İlaç kullanımı

Alkol kullanımı

Ani başlayan gastritler

Mide hastalıkları

Akut gastrit

ZENCEFİL

Zencefil, bulantı tedavisinde yaygın olarak kullanılan popüler bir doğal ilaçtır.

Çalışma şekli henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, uzmanlar zencefil bileşiklerinin bulantı önleyici ilaçlara benzer şekilde çalışabileceğine inanmaktadır. Aslında, çeşitli çalışmalar zencefilin çeşitli durumlarda bulantıyı azaltmada etkili olduğu konusunda hemfikirdir.

Örneğin, zencefil tüketmek hamilelik sırasında bulantıyı azaltmanın etkili bir yolu olabilir.

Zencefil ayrıca kemoterapi tedavisi veya bir operasyondan sonra yaygın olarak yaşanan bulantıyı azaltmada etkili olabilir.

Bazı çalışmalar zencefilin bazı reçeteli ilaçlar kadar etkili olduğunu ve daha az olumsuz yan etkisi olduğunu bildirmektedir.

En etkili dozaj konusunda fikir birliği yoktur, ancak yukarıdaki çalışmaların çoğu katılımcılara günde 0.5 ila 1.5 gram kurutulmuş zencefil kökü sağladı.

Zencefil kullanımı çoğu insan için güvenlidir. Bununla birlikte, düşük tansiyona veya düşük kan şekerine eğilimliyseniz veya kan incelticileri alıyorsanız zencefil alımınızı sınırlamanız gerekebilir Bazı uzmanlar hamilelik sırasında kuru zencefil yemenin güvenliğini de sorgulamaktadır.

AKUPUNKTUR

Akupunktur ve akupresür, geleneksel Çin tıbbında bulantı ve kusmayı tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan iki tekniktir.

Akupunktur sırasında, vücuttaki belirli noktalara ince iğneler sokulur. Aküpresür vücudun aynı noktalarını uyarmayı amaçlar, ancak bunu yapmak için iğneler yerine basınç kullanır.

Her iki teknik de beyne ve omuriliğe sinyal ileten sinir liflerini uyarır. Bu sinyallerin bulantıyı azaltabileceği düşünülmektedir.

LİMON KOKUSU YA DA NARENCİYE KOKULARI

Taze dilimlenmiş limon gibi narenciye kokuları, hamile kadınlarda bulantıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Bir çalışmada, 100 hamile kadından oluşan bir gruba, bulantı hissettiği anda limon veya badem esansiyel yağlarını soluması söylendi.

4 günlük çalışmanın sonunda, limon grubundakiler bulantılarını badem yağı plasebo verilenlerden %9 daha düşük olarak derecelendirdiler

DERİN NEFES ALMAK

Yavaş, derin nefesler almak da bulantıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Bir çalışmada, araştırmacılar hangi aromaterapi kokusunun ameliyat sonrası bulantıyı azaltmada en etkili olduğunu belirlemeye çalıştı.

Katılımcılara çeşitli kokulara maruz kalırken burun içinden yavaşça nefes almasını ve ağızdan üç kez nefes vermelerini söylediler.

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