Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Yüksek tansiyon nasıl düşer?

Yüksek tansiyon, oldukça yaygın görülen bir sağlık problemidir. Yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen istatistiklere göre her yetişkin insanın 3 tanesinden 1'inde yüksek tansiyona rastlanırken bu hastaların yaklaşık yüzde 45'inin yüksek tansiyon hastası olduğundan haberi yoktur. Bununla birlikte tedavi altındaki hastaların ise yüzde 46'lık bir dilimi kontrol altında değildir.

Küçük tansiyonu 80 ile 89 mm Hg; büyük tansiyonu ise 120 ile 139 mm Hg arasında ölçülen kişiler, yüksek tansiyon açısından riskli grubun içerisinde yer alırlar. Bu kişilerde ilerleyen zaman diliminde yüksek tansiyon probleminin gelişmesi ihtimali yüksektir. Dolayısıyla özellikle risk grubu içerisinde bulunan kişiler hastalığın belirtileri hakkında bilgi sahibi olması, vücudundaki ve yaşantısındaki değişimleri doğru gözlemlesi önemlidir.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere yüksek tansiyon, sinsice meydana gelen bir sağlık problemidir. Çoğu vakada tansiyon değeri 180/119 mmHg'ye ulaşıncaya kadar hiçbir belirtiye rastlanmayabilir. Fakat tansiyon değerinin sürekli yüksek olması vücuda zarar verebileceği gibi yaşamsal fonksiyonların aksamasına sebep olarak yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürebilir. En sık rastlanan yüksek tansiyon belirtileri şu şekilde listelenir:

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Düzensiz kalp atışı

Kalpte ağrı

Günlük hayatta gerçekleştirilen rutin işlere karşı isteksizlik

Yorgunluk

Halsizlik

Nefes darlığı

Bacaklarda şişlik

Bulanık veya çift görme gibi görme bozuklukları

Sık idrara çıkma

Geceleri uykunun idrara çıkmak için bölünmesi

Kulakta uğultu ve çınlama

Burun kanaması

Sıklıkla terleme

Çarpıntı

YÜKSEK TANSİYON NASIL DÜŞER?

Yüksek tansiyona olanlar ne yapmalı sorusuna öncelikle hayat düzeninde değişiklik yapılması önerisi ile cevap verilir. Yüksek tansiyon problemi ile karşı karşıya olan ve riskli grup içerisinde yer alan kişilerin yapması gerekenler şu şekilde listelenir:

Sağlıklı bir beslenme düzeni geliştirilmeli ve doktor denetiminde bu beslenme programına uygun bir şekilde hareket edilmelidir. Alkol ve sigara yüksek tansiyonu tetikleyen faktörler arasında yer alır. Özellikle ani tansiyon yükselmesi belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açan alkol ve sigara tüketimine son verilmelidir. Doktor denetiminde bir egzersiz programı geliştirilmeli, hareketli bir hayat düzeni benimsenmelidir. Yüksek tansiyon problemi ile karşı karşıya olup kilosu normalin üzerinde olan vücut kitle endeksi yüksek kişilerin acilen kilo vermesi gerekir.

YÜKSEK TANSİYONA NE İYİ GELİR? ANİ TANSİYON YÜKSELMESİ ANINDA NE YAPILIR?

TANSİYONU NE DÜŞÜRÜR?

Ani tansiyon yükselmesi halinde aşağıdaki adımların uygulanması gerekir. Bu adımlar ile doktor müdahalesi öncesinde tansiyonun düşürülmesi amaçlanır. Yüksek tansiyonu düşürmek için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanır:

İlk yardım anında öncelikle yapılması gereken hastanın ellerini, ayaklarını ve kollarını yıkamaktır. Öte yandan hastaya soğuk su ile duş aldırmak da kan basıncının düşerek tansiyonun düşmesine yardımcı olur. Limonun suyunu sıkıp sulandırarak içmek de kan basıncının düşmesine yardımcı olan yöntemler arasında yer alır. Tuzsuz yoğurt ve ayran da tansiyon düşürücü etkiye sahiptir. Fakat bu noktada yoğurt veya ayranın tuzsuz olmasına ekstra dikkat edilmelidir. Nar ve greyfurt suyu da tansiyonun düşmesini sağlar. Bununla birlikte kekik suyu da tansiyon düşürücü etki gösteren bir başka doğal kaynaktır. Son olarak sarımsak da kan basıncının düşmesini sağlayan doğal kaynaklar arasında yer alır.

YÜKSEK TANSİYONUN NEDENLERİ NELERDİR?

Yüksek tansiyonu neden olan faktörler; genetik ve çevresel faktörler olmak üzere iki ayrı başlık altında değerlendirilir. En yaygın görülen hipertansiyon nedenleri şu şekilde sıralanır:

Aşırı tuzlu gıdalar içeren bir beslenme düzeninin benimsenmiş olması

Kafa içi basıncın yüksek olması

Yoğun olarak alkol ve sigara tüketimi

Aot damarının kalpten çıkış yaptığı yerin olması gerekenden daha dar olması

Crohn ve Cushing hastalığı

Böbreklerde varlık gösteren tümörler

Böbrek damarlarındaki daralma

Akut ve kronik böbrek rahatsızlıkları

Şeker hastalığı

Kolesterolün yüksek olması

Bazı ilaçlar (soğuk algınlığı ilaçları, ağrı kesiciler, doğum kontrol hapı gibi)

Fazla kilo