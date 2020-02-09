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Reflü ve şeker hastalığı yapar mı?

Mide asidinin yemek borusuna ulaşması ile birçok hastalığı tetikleyen mide rahatsızlığı olarak bilinen reflü ağız içindeki etkinliğini arttırıyor. Ağızda kötü bir tat bırakabilen bu durum aynı zamanda ciddi ağız kokusuna da etki ediyor. Ağzın içine acı su gelmesiyle birlikte ilk olarak başlayan reflü şikayeti yaşayanlar bu durum için çareler arıyorlar. Aynı zamanda şeker hastalığının da ağız yaralarını tetiklediği biliniyor. Sadece değil aynı zamanda diş ve diş eti problemleri, ağız içi problemlerinin de birçoğu bu iki hastalık sebebiyle görülebiliyor. Buna göre; reflü ve ? ?

Giriş Tarihi: 10.2.2020 01:29 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 01:30 ABONE OL
Reflü ve şeker hastalığı ağız yarası yapar mı?

Ağız yaraları denilince ilk akla gelenlerden bir tanesi aftlardır. Aynı zamanda, yutkunma, konuşma ve çiğneme gibi hareketlerin yapımında zorluğa neden olurken kişileri de günlük yaşamında olumsuz etkiler. Birkaç gün içerisinde kendiliğinden iyileşebildiği gibi bazı durumlarda da iltihaplanarak aft adı verilen ağrılı yaralara dönüşebilir. Buradaki ilk yapılması gereken işlem bu durumun oluşum sebebinin tanısının konulması ve ondan sonra tedavisinin yapılmasıdır. Reflü ve şeker hastalığının da ağız yaralarına neden olduğu bilinmektedir. Midede oluşan durumlarda yemek borusunda ağız bölgesine geldiğinden bu durumdan kolayca etkilenebilir. Aynı zamanda şeker hastalığının bilinen özellikleri arasında ağız problemlerini oluşturduğu da biliniyor. Buna göre; şeker hastalığı ağız yarası yapar mı? Reflü ağız yarası yapar mı?

AĞIZ YARASI NEDİR?

Ağız bölgesinde görülen yaralar kısaca ağız yaraları olarak adlandırılıyor. Genel olarak; yanakların iç kısmı, diş etleri, dil ve dil bölgesi ile damaklar kısaca ağzın tamamı bu kapsama girmektedir. Bunlar genel olarak iltihaplı yaralar olabildiğinden dikkatli olunması gerekir. Çünkü buradaki mikroplar sadece o bölgeyi değil aynı zamanda diğer organları da etkilemektedir. Örneğin; ağız bölgesinden mideye inebilen ya da tam tersi olabilen hastalıklar meydana gelebiliyor. Farklı bir hastalık olması ihtimali yüksek olduğundan ihmal edilmemesi gerekir. Ağız bakımı yapılmalı, gerektiğinde doktorun müdahale etmesi gerekir.

AĞIZ YARASI BELİRTİLERİ

  • Ateş, boğaz ağrısı
  • İştah azalması
  • Dİş fırçalarken acı
  • Ağız içi kızarık görünüm
  • İltihaplanma
  • Ağrı ya da batma hissi
  • Çiğnemede güçlük
  • Şişkinlik ve hassasiyet

AĞIZ YARASI NEDEN OLUR?

  • Stres ve psikilojik etkenler
  • İlaç kullanımı
  • Vitamin eksiklikleri
  • Genetik hastalıklar
  • Hormonal değişiklikler
  • Sigara ve alkol kullanımı
  • Ağız bakımının eksik olması
  • Diş ve diş etindeki bozukluklar
  • Bağışıklık sisteminin zayıflaması
  • Bakteri ve viral enfeksiyonlar
  • Besin tüketiminin yanlışlığı

REFLÜ AĞIZ YARASI YAPAR MI?

Reflü yalnızca sindirim sistemini etkileyen hastalıklardan biri değildir. Aynı zamanda ilerleyen dönemlerde ağızdaki asit miktarının artması sebebi ile ağız içi hastalıklara neden olabilir. Diş ve ağız bölgesinde zedelenme görülebilir. Ağız kokusu, ağız kuruluğu ve ağız yaraları yapabilir. Sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda reflü; ağız yaraları, orta kulak iltihaplanması ve sinüzit ile de bağlantılı olduğu söylenmektedir.

ŞEKER HASTALIĞI AĞIZ YARASI YAPAR MI?

Şeker hastalığı ağız yarası yapar. Ağız kuruluğu olur. Tat alam duyusu azalır ve dil ağrısı olabilir. Yaraların iyileşmesi gecikir. Ağız kokusu yapabilir. Bunların sebebi ise; kandaki şeker oranının yükselmesi ile tükürükteki oranın da yükselmesindendir. Aynı zamanda şeker hastaları çok idrara çıkar. Bu da sıvı kaybına neden olur ve tükürük miktarı azalır. Bunların hepsi birbirini tetikleyen rahatsızlıklardır.

AFT SEBEPLERİ

Çölyak hastalığı
Zayıf bağışıklık sistemi
Ağız bakım ürünleri
Helicobacter Pylori
Behçet hastalığı
Besinler
Fiziksel travmalar
Alerjik reaksiyonlar

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