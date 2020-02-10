Arı sokmasına ne iyi gelir? Ağrı sokması ile oluşan şişlik ve kaşıntı nasıl geçer?

Arı sokmasının en tehlikeli yanı alerjidir. Arı zehrine alerjisi olan biri için sonuç ölümlü olabilir. Anafilaksi denilen reaksiyon bu durumda oluşur. Alerji kendisini nefes darlığı, göğüste sıkışma ve vücut bölgesinde kızarıklar olarak gösterir. Böyle durumlar çok ciddi olduğu için en yakın sağlık kuruluşuna görünmelisiniz. Bağışıklık sisteminin hassas olduğu zamanlarda bir tane arının sokması bile istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Bazı arıların zehir kesesi vardır. Bunlar dişi ve işçi arılardır. Arı insanlar karşılaştığında savunma mekanizmasını devreye sokar. Zehir kesesinde bulunan iğneyi insan vücuduna batırarak zehri akıtır. Bal arıların zehri eşek arılarının zehrine göre daha az etkilidir. Bir tane eşek arının insanı sokması ölümcül olabilir. Bu tarz durumda hafif çözümler yerine en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekir.

ARI SOKMASINA NE YAPILIR?

Arı sokmasında ne yapmalı, ne yapmamalıyız? Bu konuya değinmek gerekirse; arı sokmasının alerjik gibi ölümcül bir etkisi olduğu için ilk yardım tedbirlerinin önceden bilinmesi gerekir. Arıya karşı alerjinizin olup olmadığı önceden bilmeniz ve yanınıza arı zehrine karşı alerji ilacı taşımanızda fayda vardır.

ARI SOKMASINDA İLK YARDIM

Arı sokması tedavisi için ilk yardım oldukça önemlidir. Alerjik durumun oluşup oluşmadığını anlamamız gerekir. Şu adımları uygulayabilirsiniz…

Vücudumuzun her yerinde şişlik, kızarıklık ayrıca mide bulantısı, solunum zorluğu varsa alerji olmuşsunuzdur demektir. Acil bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekir.

Alerjik olmayan durumlarda ilk yardım ise:

Arı iğnesini bırakmışsa dikkatlice iğneyi o bölgeden çıkarmalıyız. (İğne vücutta kaldıkça o kadar çok zehir vücuda girer.) Yaralı olan bölgeye soğuk su ve sabun ile yıkayalım. Daha sonra buz sürerek şişmeyi engelleyebiliriz.

ARI SOKMASINA NE İYİ GELİR?

Arı sokması durumunda bazı reaksiyonlar baş gösterir. Özellikle kaşıntı kaçınılmaz olur. Eğer yaralı yeri kaşırsanız şişlik ve enfeksiyon riskini arttırırsınız. Diğer bir yöntem olan buzu direk tene değirmeden yaralı bölgeye uygulamalısınız. Yoksa yanık oluşturabilir. Arı sokması nasıl geçer? İşte yanıtı…

Ağrı ve şişliği azaltmak için buz kompres yapılabilir. Buz yoksa soğuk su uygulanabilir.

Kortizonlu ve antihistaminik bir krem uygulanabilir.

Kaşıntı ve şişlik fazla ise alerji ilaçları kullanılabilir.

Şişlik için antienflamatuarlar yaralı bölgeye uygulanabilir.

ARI SOKMASINA NE İYİ GELİR? ARI SOKMASI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

ARI SOKMASINA İYİ GELEN EVDE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Arı sokmasına karşı evde uygulayabileceğimiz bazı doğal yöntemler vardır. Fakat bu yöntemler arı sokmasının oluşturduğu semptomları geçirmez hafifletir. İşte evde uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler:

Bal, bitkisel yağlar, elma sirkesi, ıslak aspirin tableti, aloe vera, kekik, hamamelis ve çay ağacı, su karbonat, soğan, yoğurt, sarımsak, maydanoz, lavanta yağı

ARI SOKMASI ŞİŞLİĞİ NASIL GEÇER?

Arı sokmasında şişliğin geçmesi için bölgesel olarak yöntemler vardır. Bunlar arı zehrinin etki ettiği bölgeye göre değişir.

Arı gözünüzden soktuysa; bir haftaya kadar şişmeler görülür. Bu durumda en yakın sağlık kuruluşuna gitmelisiniz.

Arı dil ve dudak gibi bölgelerden soktuysa; acilen buz emmeniz gerekir. Ağzınızda oluşan ödemi bu şekilde indirmeniz gerekir.

Arı kol ve bacaktan soktuysa; bölgeye turnike uygulayarak, kol ve bacağımızı yukarı doğru kaldırmamız gerekir.

Karbonat ve suyu karıştırarak krem kıvamına getirip yaralı bölgeye uygulayabiliriz.

ARI SOKMASI ŞİŞLİĞİ NE KADAR ZAMANDA İNER?

Arı sokmasında ileri derece alerjik reaksiyon olmazsa ağrılar genel olarak 1-2 saat içerisinde hafifler. Fakat arı sokmasından sonra şişlik genel olarak 24-48 saat arasında inmeye başlar. Şişlik 2 günde geçmezse mutlaka doktora gitmeniz gerekir. Şişkinlik olduğunda kaşıntılar başlar. Aşırı kaşıntı durumunda yoğurt sürerek kaşıntıyı alabiliriz. Ya da krem sürerek kaşıntıyı önleyebilirsiniz.

ARI SOKMASINA NE SÜRÜLÜR?

Ufak bir soğan alın. Soğanı ikiye bölün. Soğanın içini çıkarıp yaralı bölgeye sürün. Arının zehrini çekecektir.

Antibiyotik kaynağı olan sarımsağı ezerek yaralı bölgenin üzerine sürün. Zehri azaltacaktır.

Karbonatın iltihap kurutucu özelliği ile yaralı bölgeye suyla karıştırarak sürebilirsiniz.

Soğuk bir yoğurt arının soktuğu yere uygulandığı anda etki edecektir.

Lavanta yağını bir pamuğa dökerek yaralı bölgeye hafifçe uygulayınız. Rahatlama ve ağrıda azalma olduğunu zamanla hissedebilirsiniz.