Bel ağrısına ne iyi gelir? Bel ağrısı nasıl geçer, egzersiz ile geçer mi?

Bel ağrısından muzdarip çok sayıda insan bulunuyor. Yediden yetmişe her yaş grubundan insanı etkilemesi mümkün bir sağlık problemi olması dolayısıyla bel ağrısına iyi gelen yöntemler yoğun olarak araştırılıyor. Bel ağrısı sadece belde olmayıp, dokuların yer değiştirmesi ve genişleyip sinirler üzerinde baskı oluşturmasıyla beraber bacaklarda da ağrı hissedilir. Uyuşma, ısınma ve idrar kaçırma gibi durumlara sebebiyet verir. Bunun için bel ağrısında teşhisi doğru koymak önemlidir. Bel ağrısının nedenleri araştırılarak tedavi süreci bu nedenlere bağlı olarak devam edilmelidir. Bel ağrılarının iki çeşidi vardır; Akut bel ağrısı ve kronik bel ağrısı. 6 haftadan kısa süredir olan ağrılara akut bel ağrısı, 3 aydan uzun süre olan ağrılara kronik bel ağrısı denir. Bel ağrısının nedeni tespit edildikten sonra tedavi yöntemi belirlenir. Tanı aşımasında tedavi yönteminin belirlenebilmesi için önce problemin kaynağının tespit edilmesi gerekir. Dolayısıyla bel ağrısına ne iyi gelir konusunda verilen tavsiyeler, öncelikle hastalığa sebep olan faktörün tespit edilmesi gereksinimini doğurur. İşte doktor tavsiyesiyle uygulanacak yöntemlerle bel ağrısı nasıl geçer sorusunun yanıtı...

BEL AĞRISI NEDEN OLUR?

İnsanların yüzde 70'i hayatı boyunca en az bir kez bel ağrısı rahatsızlığı geçirir. Bu ağrılar genelde bir iki hafta içerisinde geçer. Bazıları bu ağrıları ara sıra tekrar yaşamaya devam eder. Bel ağrısının en belirgin nedenleri arasında belin zorlanması, omurilikteki sinir uçlarında sorunlar ve sinir yıpranması gibi etkenler vardır. Genç yaşlarda bel fıtığı, yaşlılık döneminde kireçlenme gibi sorunlar baş gösterir. Bel ağrısı nedenleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Bel fıtığı

Tümörler

Enfeksiyonlar

Lomber Dar kanal

Yaralanmalar

Stres kırığı ve bel kayması

Kireçlenme

Bel ağrısına neden olan etkenler ise şu şekilde sıralanır:

Ağır yük kaldırma

Kaza sonucu yaralanma

Hareketsiz yaşam

Aşırı kilo

Aşırı stres

Yanlış yatak ve sandalye seçimi

Sigara kullanımı

İş hayatında maruz kalınan olumsuz etkenler

BEL AĞRISI NEDEN OLUR? BEL AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR?

BELİM ÇOK AĞRIYOR NE İYİ GELİR?

Bazen bel ağrısı çekilmez duruma gelir. Yerimizden kalkamayacak derece de şiddetli ağrılar görülebilir. Böyle bir durumda "Belim çok ağrıyor ne yapsam geçer?" diyorsanız size önerilerimiz olacak. Her ne kadar "hareketsiz kalın, yatıp uzanın" deseler de belirli ölçüler dahilinde aktif hareket edebilmek size iyi gelecektir. Kan dolaşımın hızlanması kas gerginliğini azaltarak ağrıyı hafifletir. Hafif yürüyüşler yaparak kendinizi motive edebilirsiniz. Sıcak ve soğuk kompres uygulamak iyi gelebilir. Kas gevşemesi için sıcak kompres uygulanabilir. Kısa hareketlerle egzersiz yapabilirsiniz. Böylece beyindeki endorfin salınımı uyarılarak doğal ağrı kesici etkisini görebilirsiniz.

BEL AĞRISI EGZERSİZLERİ NASIL YAPILIR?

Bel ağrısı için egzersiz önerileri ile kısa sürede rahatlama sağlayabilirsiniz. Egzersizler beli zorlayacak şekilde olmamalıdır. Hafif egzersiz önerileri ile kan akışı ve hormon salınımını harekete geçirebilirsiniz. Kronik bel ağrıları çeken hastalar düzenli germe egzersizi programı alarak bel ağrılarının tekrarlanmasını durdurabilirler. İşte bel ağrıları için egzersiz önerileri…

Yürüyüş

Yoga

Yüzme

Hafif kol ve ayak hareketleri

NOT: Yorucu, zorlayıcı ve uzun süreli egzersiz programlarından kaçınılmalıdır.

Germe egzersizleri için öneriler:

Çocuk duruşu,

Kobra duruşu,

Ayak parmaklarına dokunma

BELDEKİ KAS TUTULMASINA NE İYİ GELİR?

Bel ağrısı çekenlerin en büyük problemlerinden biri beldeki kas tutulmalarıdır. Bazıları bu durumu yel ya da kramp girdi gibi yorumlamaktadır. Kas tutulması yaşandığı zaman hareket etmek zorlaşır. Ağrılar şiddetli hissedilir. Aniden bel ağrısı nasıl geçer? Diyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Beli çok zorlayacak bir şekilde hareket yaptıysak soğuk kompres uygulayarak şişmeyi engelleyebilirsiniz. Bir buzu bir bezin içerisine sarın. Ve ağrı hissettiğiniz bölgeye sürün. En fazla 20 dakika bekletin. 2 gün sonra soğuk kompres bırakılıp sıcak kompres uygulanmalıdır. Cildinize hasar vermemek için sıcaklık derecesi cildiniz için uygun derecede olması gerekir.

BEL AĞRISINDAN TAMAMEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Hastaların çoğu bel ağrılarından bir an önce kurtulmak için çözüm yolları ararlar. Halk dilinde bel çektirmek, bardak çekmek gibi yöntemler uygulanarak bel ağrısından tamamen kurtulmayı denerler. Fakat bu tarz yöntemler beldeki problem için daha çok tehdit oluşturur. Bel ağrısının nedeni bilinmeden tedavi uygulanması doktorlar tarafından tavsiye edilmemektedir. Günümüzde bel ağrılarından kurtulmak için tamamlayıcı tıp tedavileri mevcuttur. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz…

Proloterapi enjeksiyonları,

PRP,

Masaj,

Spinal manipülasyon,

Akupunktur

Bel ağrısı tedavileri çok yönlü araştırmalar yapılarak sorun tespit edilmeye çalışılır. Fizik tedavi, ilaç tedavisi, yatarak dinleme gibi tedaviler mekanik bel ağrılarında uygulanır. Romatizmaya bağlı bel ağrılarında ise ilaç tedavisi ve düzenli doktor kontrolleri yapılarak tedavi süreci uygulanır.

BEL AĞRISI İLE BEL FITIĞI NASIL AYIRT EDİLİR?