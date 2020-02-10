Boyun ağrısı neden olur, nasıl geçer? Boyun ağrısı nasıl tedavi edilir?

Boyun ağrısı, günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağlık sorunlarındandır. Hemen her yaşta herkesin yaşayabileceği bu ağrılar bir süre sonra günlük hayatı zorlaştırdığı bilinmektedir. Ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunu olarak bilinen boyun ağrısı genellikle masa başı işler yapan kişilerde sıklıkla görülmektedir. Gün içerisinde aynı pozisyonda oturmak, bilgisayar kullanmak, boyun ağrısını tetikleyici sebepler arasında gelmektedir. Boyun ağrısı neden olur sorusunu yanıtlayabilmek için, kişinin yaşantısına bakılması gerekir. Dolayısıyla boyun ağrısı nasıl geçer noktasında yapılması gerekenleri sıralamak için de, bu probleme sebep olan olay ve faktörlerin tespit edilmesi ve buna göre bir tedavi programının belirlenmesi şarttır.

Boyun ağrısı neden olur?

Boyun ağrısının en sık görülme nedeni yumuşak doku zedelenmeleridir. Ani boyun hareketleri kas ve yumuşak doku zedelenmelerine neden olabilmektedir.

Kas zedelenmeleri boyun ağrılarının başlıca sebeplerindendir

Kas zedelenmeleri, boyun ağrılarının başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Kas zedelenmesinin anlamı, boynu destekleyen kasların aşırı gerilmesi olarak adlandırılır. Kas zedelenmeleri, ağır spor yapan kişilerde veya masa başı çalışanlarda sıkça görülen boyun ağrısı nedenlerindendir.

Yastık seçimine dikkat edilmeli

Boyun ağrıları nedenleri arasında yanlış yastık seçimi de büyük rol oynamaktadır. Sık sık boyun ağrısı çekenlerin ortopoedik yastık kullanmaları uzmanlar tarafından önerilmektedir. Yanlış uyku pozisyonu da boyun ağrılarına neden olmaktadır.

Romatizmal hastalıklar boyun ağrılarına neden olabilir

Romatizmal hastalılar boyun hareketlerinde kısıtlamaların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Özellikle gece uyurken artan boyun ağrıları yaşandığı ve belirli aralıklarla şiddetini arttırdığı bilinmektedir.

Boyun ağrısı nasıl tedavi edilir?

Boyun ağrısı çekenlerin bu ağrıdan kurtulmaları için özel bir tedavi yaptırmadan kurtulmaları da mümkündür. Tedavi olmadan geçmesi beklenen boyun ağrıları birkaç gün veya hafta sürmektedir. Boyun ağrısı yaşayanların durumu ciddiye alıp mutlaka doktora gitmeleri, önerilmektedir.

Tedavide ağrı kesici ve kas gevşeticiler kullanılmaktadır. Doktorun muayenesinden sonra boyun ağrısının nedeni tespit edilir ve ağrı kesici tedavisi başlatılmaktadır.

İlaç tedavisinin yanında masaj uygulaması boyun ağrısını geçirmektedir

Sıcak uygulama ve masaj kasları gevşetip, ağrıyı rahatlatıcı bir etki yaratabilmektedir. Boyunluk kullanılması da, boyun hareketlerini kısıtlayarak, eklem ve kasların dinlendirilmesine ve ağrının hafifletilmesine yardımcı olur.