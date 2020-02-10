Burun tıkanıklığı nasıl açılır? Burun tıkanıklığına tuzlu su iyi gelir mi?

Burun tıkanıklığına sebep olan bir diğer olay ise tıp dilinde nazal septum deviasyonu olarak adlandırılmaktadır. Nazal septum burun içindeki yapıyı ikiye bölen kıkırdak ve kemikten oluşan set şeklindeki yapıya denir. Eğer nazal septum eğri olursa burun tıkanıklığına yol açar. Tek tedavisi ameliyattır. Günümüzde de sıkça görülen sorunlardan bir tanesidir. Burun tıkanmasına neden olan bir başka sebep ise sinüzittir. Burundaki bulunan sinüslerin iltihaplanarak solunum yollarını kapatmasıyla burun tıkanıklığı meydana gelir. Böyle durumlarda burun tıkanıklığı uyku düzenini ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Görüldüğü üzere eğer problem kronik bir hal almış, soğuk algınlığı vb. dönemsel bir sağlık sorunu dolayısıyla ortaya çıkmamış ise burun tıkanıklığı nasıl geçer sorusunu yanıtlamak için sorunun kaynağına gidilmelidir. Burun tıkanıklığına ne iyi gelir araştırması yapmadan önce mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Burun tıkanıklığına çözüm için önce burun tıkanıklığına neden olan sebep araştırılmalıdır. Etken bulunduktan sonra tedavi yöntemi belirlenir ve uygulanır. Burnunuzda eğrilikten kaynaklı bir tıkanıklık oluyorsa söz konusu ameliyat olmanız gerekir. Eğer burun etinizde büyüme durumu varsa ilaç ve spreyler kullanabilirsiniz. Bunlar çözüm olmazsa yine ameliyat olma ihtimali vardır. Burun eti ve geniz eti farklı kavramlar olduğu için karıştırmamakta fayda vardır.

BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Burunda kuruluk, kaşıntı ve hapşırma gibi etkenler burun tıkanıklığında sıklıkla yaşanan sıkıntılardır. Böyle durumlar çoğu zaman hafife alınmayarak evde doğal yöntemlerle tedavi uygulanmakta. Evde burun tıkanıklığını açan şeyler listesini hazırladık. Listede yer alan yöntemlerden birini evde uygulayabilirsiniz.

Okaliptus yağı içeren ürünler

İçinde E vitamini bulunan nemlendirici kremler burun kuruluğuna ve tahrişe iyi gelir

Alerjik durumlardan kaçınmak (toz, duman, parfüm vb.)

Sıcak su buharı ile burnu açmak

Lavanta çiçeği yağı

Tuzlu su ile burun temizleme

Günde iki fincan zencefil çayı

Nane limon çayı

Ihlamur çayı

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Bebekler burundan nefes almayı daha çok tercih ederler. Burunları ve burun delikleri küçük olduğu için burun tıkanıklığı sorunu sıklıkla yaşanmaktadır. Bebekler burunları tıkandığı anda huzursuz olurlar ve ağlamaya başlarlar. Bebeğin nefes alıp vermesini engelleyen nedenleri ortadan kaldırmak oldukça önemlidir. Bebekler için burun tıkanıklığında serum fizyolojik tedavisi uygulanmaktadır. Ya da burun pomadları, burun aspiratörleri kullanabilirsiniz. Bu iki yöntemi de evde rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Bebeklerde ve çocuklarda en sık görülen rahatsızlık geniz eti büyümesidir. Geniz eti burun kanallarını tıkayarak nefes almayı oldukça zorlaştırır. Bu durumda küçük bir ameliyat olmak şarttır. Bu ameliyat bebeklerde ve çocuklarda başarılı ve rahat bir şekilde nefes almayı sağlar.

HAMİLELİKTE BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Hamilelik döneminde genelde burun tıkanıklığı problemi yaşanabilmektedir. Soğuk algınlığı dışında hamilelik nezlesi denilen tıkanıklar medyana gelebilir. Genellikle hamileliğin son iki ayında ortaya çıkar. Kişiden kişiye değişerek hamilelik boyunca da görüldüğü tespit edilmiştir. Şu önerileri uygulayarak burun tıkanıklığını giderebilirsiniz:

C vitamini tüketin

Buhar makinesi kullanın

Yaşadığınız ortamda nemlendirici cihazı kullanın

Deniz suyunu burnunuza çekin

Zencefil, ıhlamur ve nane limon gibi çaylar tüketin

Süt tüketimini azaltın

Sigara içiyorsanız bırakın ya da sigara dumanı olan ortamlardan uzaklaşın

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL AÇILIR?

Günümüzde en sık rastlanan burun tıkanıklığı problemi soğuk algınlığı hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Grip, nezle gibi durumlarda burun tıkanarak nefes alıp vermek oldukça zorlaşır. Burun tıkanıklığına ilk çözüm ilaçlarla mümkün. İlaçların yanında buhar makineleri, sıcak kompresler, burun damlaları gibi yöntemlerde kullanılabilir. Soğuk algınlığa bağlı kullandığınız ilaçları sonuna kadar kullanmaya devam ederseniz burun tıkanıklığınızda zamanla geçecektir. Alerjiye bağlı burun tıkanıklığı varsa spreyler yardımı ile burun açılabilir. Cerrahi açıdan burun tıkanıklığı için ameliyatlar da mevcuttur. Bunlar daha çok burnun yapısal bozukluklarından kaynaklanan ameliyatlardır.

BURUN TIKANIKLIĞINA TUZLU SU İYİ GELİR Mİ?

Halk arasında en çok uygulanan yöntemlerden biri de tuzlu su karışımıdır. Bir çay kaşığı tuzu yarım çay bardağı su ile karıştırın. Suyun derecesi ılık olması gerekir. Daha sonra bu karışımı burnunuzun içine dökerek temizleme işlemi yapın. Burnunuza çektiğiniz suyu yutmayın. Gargara yapar gibi geri dışarı atın. Bu yöntem tıbbi açıdan zararı görülmemiştir. Uzmanlara göre burundan su kaçırmamak şartıyla uygulanabilir.