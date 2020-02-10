Orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri nelerdir? Orta kulak iltihabı iyileşme süreci

Burun ve boğaz boşluğunda varlık gösteren bakteri ve virüslerin kulağa uşarak burada enfeksiyona söz konusu olması, orta kulak iltihabını doğurur. Enfeksiyona sebep olan etkenler yani mikroorganizmalar östaki kanalını takip eder, genellikle enfeksiyon dış kulağa yansımaz. Dış kulakta bir enfeksiyon görülmesi için kulak zarında bir yırtık olması gerekir. Kulak içerisindeki basınç, enfeksiyonun meydana geldiği bu bölgede yönetilir. Esneme, yutkunma gibi sürekli olarak gerçekleştirilen hareketlere orta kulak eşlik eder. Dolayısıyla orta kulakta meydana gelen iltihap oldukça ağrılı geçer. Peki orta kulak iltihabının tedavisi ne kadar sürer, iyileşme belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler…

Özellikle üst solunum yolunu etkileyen soğuk algınlığı ve benzeri hastalıklarda vücutta etkin olan mikroplar, mukozaya yayılabilir. Mukoza hem geniz hem de burun ile temas halinde olan koruyucu örtüdür. Bu sebeple orta kulağı etkileyerek burada da iltihaba sebep olabilir. Orta kulak iltihabının oldukça şiddetli bir hal alması mümkündür. Bu durumda iltihap yutkunma, esneme gibi hareketler sırasında ağrıya sebep olur. Peki orta kulak iltihabı nasıl ve ne kadar sürede iyileşir, iyileşme belirtileri nelerdir?

ORTA KULAK İLTİHABI İYİLEŞME SÜRECİ

Öncelikle orta kulak iltihabı iyileşme süreci hastaya ve hastalığın şiddetine göre değişkenlik gösterir. Bu sebeple orta kulak iltihabı ne kadar sürede iyileşir sorusuna kesin bir yanıt vermek mümkün değildir. Enfeksiyon tedavisi ile ilgili sürecin nasıl işleyeceği hakkında doktor tarafından belirlenen yöntemler hastanın yaşı, enfeksiyonun tekrarlama sıklığı, süresi, tipi ve ciddiyetine göre belirlenip uygulanır. Öte yandan tedavi sürecini belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi de iltihabın işitme kaybının sebep olup olmadığıdır. Enfeksiyonun uzun süredir devam etmesi ve tedavi edilmemiş olması halinde hastadan işitme testi istenir.

Orta kulak iltihabı tedavisi sürecinde enfeksiyonun gerilediğine yönelik belirtiler şu şekilde sıralanır:

Orta kulak iltihabının en belirgin semptomu kulakta meydana gelen ağrı olarak tanımlanır. İyileşme sürecinde öncelikle kulaktaki ağrının şiddeti azalmaya başlarken enfeksiyon sebebiyle ateş de görülüyor ise bu problem de zamanla ortadan kalkar. Kulaktaki akıntı problemi zaman içerisinde ortadan kalkar. Duyma sorunları son bulur. Kulak içinde ve çevresindeki kaşıntı ve tahriş problemi zamanla son bulur.

Bebeklerde orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri de yukarıdaki gibidir. Kulakta meydana gelen enfeksiyonun iyileştiğine yönelik çıkarımda bulunmak için öncelikle hastalık sebebiyle ortaya çıkan semptomların ne olduğuna bakmak gerekir.

ORTA KULAK İLTİHABI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Orta kulak iltihabı teşhis ve tedavi süreci KBB doktorları tarafından yürütülür. Orta kulak iltihabı söz konusu olduğunda bir kulak burun boğaz doktoruna başvurmak için belirtilerin birkaç gün sürmesi, hastanın 6 aydan daha küçük olması, kulak ağrısının şiddetli olması, üst solunum yollarında problem meydana gelmesi, kulakta akıntı olmasıdır.

ORTA KULAK İLTİHABI NASIL İYİLEŞİR?

Orta kulak iltihabı nasıl ve ne kadar sürede iyileşir sorularına yanıtlamak için hastalığın altında yatan faktöre bakmak gerekir. Örnek vermek gerekirse, iltihap geniz etinin büyümesi sebebiyle ortaya çıkmış ve zaman zaman tekrarlıyor ise geniz etinin cerrahi operasyon ile alınması gerekir.

Orta kulak iltihabının en yaygın sebeplerinden bir tanesi de üst solunum yollarında meydana gelen enfeksiyondur. Bu durumda genel olarak uzman hekim tarafından belirli bir süre boyunca antibiyotik kullanımı tavsiye edilir.

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