Adet ağrısı nasıl geçer, ne geçirir? Adet (Regl) ağrısına ne iyi gelir? Bitkisel tedavisi yöntemleri

Her ay kadınların yaşadığı adet sancısı bazılarında ağrılı bazılarında ise normal seyrederek devam eder. Özellikle sancı çeken kadınlar bu acıyı her ay yaşamamak adına çözümler aramakta. Arama motorlarında bu konuda araştırma yapanların sayısı giderek artıyor. Karın ve rahim bölgesinde kramp şeklinde görülen adet ağrısı kadınların günlük rutin işlerini de etkilemektedir. Bunlarla birlikte mide bulantısı, kusma, ,ishal, bel ağrısı gibi durumlar da kendini göstermektedir. Bu durumların etkisini azaltmak amacı ile haberimizin devamından adet ağrısı ile ilgili bitkisel tedavi yöntemi ve konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, adet ağrısı nasıl geçer? Adet ağrısına ne iyi gelir? İşte tüm bu soruların yanıtı!

REGL AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Regl ağrısına iyi gelen yiyecekler;

Süt ve süt ürünleri

Balık, pekmez, fındık, fıstık, ceviz gibi yağlı tohumlar

Yeşil yapraklı sebzeler, rezene çayı

Zerdeçal, muz, papatya çayı, maydanoz

ADET AĞRISI NASIL GEÇER?

Adet sancıları kimi zaman kanamadan önce kimi zaman ise kanama ile birlikte devam eden süreçte görülür. Bu durumda kadınlar ağrılarının azalması adına çeşitli çareler aramaktadırlar. Bunlardan bir tanesi de adet öncesi ağrıların tedavisi ile ilgili yöntemlerdir. Adetten önce vücut gergin ve kişi psikolojik olarak kendini rahatsız hissedebilir. Bu durumda regl ağrısına iyi gelen yiyecekler ve içecekler tüketilmeli, karın ve rahim bölgesi sıcak tutulmalı, soğuktan korunmalı ve dinlenilmelidir. Ağrının azalması ya da ağrı oluşmadan önce her kadın kendine göre kişisel önlemler almalı ve sancının şiddeti azaltılmalıdır.

ADET SANCISINI EN HIZLI NE GEÇİRİR?

Bitki çayları

Öğünlerin hafif olması, ağır yiyeceklerden kaçınma

Karın bölgesine masaj

Rahat bir şekilde dinlenme süreci

Soğuktan korunma, karın bölgesini sıcak tutma

Adet sancısına en iyi gelen yöntemlerden bir tanesi de; ılık suya bir çay kaşığı tarçın ve bal karışımı yapıp içmektir. Kişilerin ağrısını en iyi şekilde çözebilecek bitkisel ve doğal bir yöntemdir.

ADET SANCISINA NE İYİ GELİR?

Adet sancısını gidermek için doktorun önerdiği çeşitli ilaçlar vardır. Bunların dışında bitkisel ve doğal yoldan yapılan tedaviler de iyi gelecektir. Örneğin; hafif ve sağlıklı beslenme, bitki çayları, dinlenme ve vücudu sıcak tutma gibi.

ADET AĞRISINI KESEN AĞRI KESİCİLER

Her kadının kendine göre bir ağrı eşiği bulunur. Bu durumda da tedavi yine kişiye göre yapılmalıdır. En doğru yöntem budur. Adet ağrısını kesen ağrı kesiciler aratması yine doktorun kişiye göre özel olarak verdiği ilaçlar olarak bilinir. Şu ya da bu ilaç şeklinde isim vermek doğru ve sağlıklı bir durum olmaz

REGL AĞRISINA İYİ GELEN ÇAYLAR

Zencefilli Çay

Hayıt Çayı

Papatya Çayı

Nane Çayı

ADET AĞRISINA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Adet sancısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü; Civanperçemi Kürüdür.

Malzemeler;

1 bardak su

2-3 gram civanperçemi

Hazırlanışı;

Su kaynatılır ve civanperçemi eklenir. 3 dakika kadar kısık ateşte kaynatılır. Tencerenin kapalı kapalı olmalıdır. Kür soğuduktan sonra tüketilmelidir.

Adet döneminin başlamasına birkaç gün kala bu kür hazırlanarak sabah akşam 1 bardak tüketilmeli ve taze hazırlanmalıdır.

ADET SÖKTÜRÜCÜ İLAÇLAR, BİTKİLER, ÇAYLAR, HAREKETLER, DOĞAL YÖNTEMLER! ADET SÖKTÜRÜCÜ YÖNTEMLER BURADA