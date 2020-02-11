Kulak ağrısı nasıl geçer ve neden olur? Kulak ağrısı ve çınlaması için bitkisel tedavi yöntemleri

Kulak ağrısı veya kulak çınlaması, dış, orta veya iç kulağın enfeksiyonları ve iltihaplanmasının yanı sıra kulağınıza bitişik yapılardan da kaynaklanabilir. Kulak kepçesi ağrısı yaygın bir semptomdur ve çeşitli hastalıklardan dolayı olabilir. Peki, kulak ağrısının nedenleri nelerdir ve kulak ağrısı nasıl geçer? Kulak ile ilgili sağlık sorunlarının nedenleri arasında yüzücü kulağı, orta kulak enfeksiyonları, TME, enfeksiyonlar, güneş yanığı, dermatit ve travma gibi rahatsızlıklar sayılabilir.

Tüm kulak enfeksiyonları bakteriyel değildir ve hepsinde reçeteli ilaçlara ihtiyaç duyulmaz. Aslında, kulakla ilgili bir sorun yaşadığınızda evinizde ihtiyacınız olan tüm rahatlamaları aşağıdaki gibi tedavilerle bulabilirsiniz:

KULAK AĞRISI NASIL GEÇER?

Kulak ağrısının tedavi edilebilmesi için öncelikle doğru teşhisin koyulması gerekmektedir. Ağrının kulak enfeksiyonundan mı veya diş ağrısından mı ya da başka bir sorundan mı kaynaklandığı mutlaka tespit edilmeli ve tedavi ona göre yapılmalıdır. Eğer kulakla enfeksiyon varsa doktorun verdiği antibiyotikler veya kulak içi damlaları kulak ağrısı tedavilerinde kullanılmaktadır. Şiddetli ve dinmeyen ağrılar için ağrı kesiciler kulak ağrılarının azalmasını sağlamaktadır. Bu tedavinin mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerekmektedir. Aksi halde geçici bir ağrı azalması yaşanabilmektedir. Kulak ağrısın kalıcı geçmesi için ilaçların düzenli kullanılması ve mutlaka doktor kontrollerine gidilmesi gerekmektedir.

Buz torbasını veya ılık kompresi kulak üzerine yerleştirin ve 10 dakika sonra ılık ve soğuk arasında geçiş yapın. İster soğuk ister ılık, isterseniz sadece bir kompres kullanabilirsiniz.

Yemek için kullanılan zeytinyağı birçok hastalığa iyi gelmektedir. Kulak kanalınızdaki zeytinyağı damlacıklarının kulak ağrısını hafifletebileceğini ispatlayacak sağlam bir bilimsel kanıt yoktur. Ancak, uzmanlar, ılık birkaç damla zeytinyağını kulağa damlatmanın güvenli olduğunu ve orta derecede etkili olduğunu söylüyor..

REÇETESİZ SATILAN AĞRI KESİCİLER

Akut otitis media (AOM) adı verilen ağrılı bir kulak enfeksiyonu ile ilişkili ağrıyı kontrol etmek için ibuprofen ve asetaminofen gibi reçetesiz ağrı kesiciler önerilmektedir.

Antibiyotikli veya antibiyotiksiz kullanmaları güvenlidir, ancak etiketteki dozaj talimatlarına dikkat ettiğinizden emin olun. Bu ilaçlar ayrıca ateşi düşürmeye yardımcı olabilir.

Doktorunuzdan çocuklar için uygun doz hakkında bilgi almanız tavsiye edilir. Pek çok ağrı kesicisinin çocuklar ve bebek için versiyonları mevcuttur. 16 yaşından küçük çocukların aspirin alması güvenli değildir.

İnsanlar ağrıyı hafifletmek için genellikle bir buz ya da ılık kompres, örneğin bir ısıtma yastığı ya da nemli bez kullanır. Aynı yöntemler kulak ağrısı için kullanılabilir. Bu yöntem hem çocuklar hem de yetişkinler için güvenlidir.

Kulak ağrıları yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da sık görülen bir rahatsızlıktır. Yetişkinlerin aksine çocuklarda kulak enfeksiyonları veya ağrılar beraberinde ateşi getirebilir. Ani yükselen ateş çocuklarda ağrının şiddetinin artmasına ve uykusuzluğa neden olabilmektedir.

ÇOCUKLARDA KULAK AĞRISININ DİĞER BELİRTİLERİ ŞUNLARDIR

– Ateş

– Uyku düzensizliği

– Kulakla sürekli oynamak

– Her zamankinden daha fazla ağlamak ya da huzursuz davranmak

– İştah kaybı

– Denge kaybı