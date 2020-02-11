Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler, içecekler

Yaş ayırt etmeksizin hayatın her döneminde görülebilen mide bulantıları, oldukça olumsuz bir durumdur. Vücudun farklı mekanizmalardan gelen uyarılar neticesinde midede bulantı hissi oluşur ve bu durum kusmaya kadar gidebilir. Mide bulantıları bir hastalık değildir, diğer hastalıkların belirtisidir. Yani, bulantı, vücudun başka bir yerindeki bir değişik duruma işaret eder. Bu açıdan, tedavisinin doğru yapılması önem arz etmektedir.

MİDE BULANTISININ NEDENLERİ

Başlıca mide bulantısı nedenleri şu şekildedir;

Hamilelik

Araç tutmaları

İlaç kullanımı (Özellikle ağrı kesiciler)

Kemoterapi

Migren

Ani gelişen gastritler

Gıda zehirlenmeleri

Mide ve bağırsaktaki enfeksiyonlar

Akut gastrit

Stres

Mide hastalıkları ve ülser

Aşırı alkol tüketimi

Sigara ve tütün ürünleri

Diyabet

Tansiyonun düşmesi

Depresyon

Reflü

Böbrek yetmezliği

Denge bozukluğu

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Açık havaya çıkıp derin derin nefes alın. Kolonya ya da sevdiğiniz başka türlü ferah, güzel kokuları koklayın. Bulunduğunuz ortam kötü kokuyorsa oradan derhal ayrılın ya da havalandırın. Bazı kadınlar gebelikte yaşanan bulantılar için limon kullanmaktadır. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Şiddetli bir mide bulantısı yaşıyorsanız, 25-30 dk sırt üstü vaziyette uzanmaya çalışın. Sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendiren bir diğer faktördür. Özellikle mide bulantısı yaşadığınız günlerde içtiğiniz su miktarına özen gösterin.

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Her rahatsızlıkta olduğu gibi, sıklıkla tekrarlanan mide bulantılarında doktora görünmek önemlidir. Mide bulantısının kaynağının doğru tespit edilmesi ve tedavisinin ona göre gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunun dışında, halk arasında oldukça yaygın olan ve mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler ve içecekler de bulunmaktadır. Ani gelişen ve doktora gitme imkânı bulunulmayan durumlarda bu çayları, içecekleri veya yiyecekleri tüketmek oldukça fayda sağlayacaktır.

MİDE BULANTISINA İYİ GELEN ÇAYLAR, YİYECEKLER VE İÇECEKLER

Mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler ve içecekler şöyle sıralanabilir;

Papatya çayı

Rezene çayı

Nane-limon çayı

Zencefil

Ayran

Tuzlu kraker

Elma

Elma sirkesi

Muz

Rezene

Lavanta ve kekik

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