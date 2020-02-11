Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler, içecekler

Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler, içecekler

, her yaşta görülebilen bir olumsuz bir durumdur. Genellikle kusmayla seyreden bu bulantılar, üst karın bölgesinde oluşmaktadır. Mide bulantısı nedenleri kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber, besin zehirlenmesi, ilaç zehirlenmesi ve gastrit başta olmak üzere sıralanabilir. Peki, mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler ve içecekler nelerdir? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 18:18 ABONE OL
Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler, içecekler

Yaş ayırt etmeksizin hayatın her döneminde görülebilen mide bulantıları, oldukça olumsuz bir durumdur. Vücudun farklı mekanizmalardan gelen uyarılar neticesinde midede bulantı hissi oluşur ve bu durum kusmaya kadar gidebilir. Mide bulantıları bir hastalık değildir, diğer hastalıkların belirtisidir. Yani, bulantı, vücudun başka bir yerindeki bir değişik duruma işaret eder. Bu açıdan, tedavisinin doğru yapılması önem arz etmektedir.

MİDE BULANTISININ NEDENLERİ

Başlıca mide bulantısı nedenleri şu şekildedir;

  • Hamilelik
  • Araç tutmaları
  • İlaç kullanımı (Özellikle ağrı kesiciler)
  • Kemoterapi
  • Migren
  • Ani gelişen gastritler
  • Gıda zehirlenmeleri
  • Mide ve bağırsaktaki enfeksiyonlar
  • Akut gastrit
  • Stres
  • Mide hastalıkları ve ülser
  • Aşırı alkol tüketimi
  • Sigara ve tütün ürünleri
  • Diyabet
  • Tansiyonun düşmesi
  • Depresyon
  • Reflü
  • Böbrek yetmezliği
  • Denge bozukluğu

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

  1. Açık havaya çıkıp derin derin nefes alın.
  2. Kolonya ya da sevdiğiniz başka türlü ferah, güzel kokuları koklayın.
  3. Bulunduğunuz ortam kötü kokuyorsa oradan derhal ayrılın ya da havalandırın.
  4. Bazı kadınlar gebelikte yaşanan bulantılar için limon kullanmaktadır. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur.
  5. Şiddetli bir mide bulantısı yaşıyorsanız, 25-30 dk sırt üstü vaziyette uzanmaya çalışın.
  6. Sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendiren bir diğer faktördür. Özellikle mide bulantısı yaşadığınız günlerde içtiğiniz su miktarına özen gösterin.

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Her rahatsızlıkta olduğu gibi, sıklıkla tekrarlanan mide bulantılarında doktora görünmek önemlidir. Mide bulantısının kaynağının doğru tespit edilmesi ve tedavisinin ona göre gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunun dışında, halk arasında oldukça yaygın olan ve mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler ve içecekler de bulunmaktadır. Ani gelişen ve doktora gitme imkânı bulunulmayan durumlarda bu çayları, içecekleri veya yiyecekleri tüketmek oldukça fayda sağlayacaktır.

MİDE BULANTISINA İYİ GELEN ÇAYLAR, YİYECEKLER VE İÇECEKLER

Mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler ve içecekler şöyle sıralanabilir;

  • Papatya çayı
  • Rezene çayı
  • Nane-limon çayı
  • Zencefil
  • Ayran
  • Tuzlu kraker
  • Elma
  • Elma sirkesi
  • Muz
  • Rezene
  • Lavanta ve kekik
KARIN AĞRISINA NE İYİ GELİR? KARIN AĞRISI DOĞAL VE BİTKİSEL YOLLARDAN NASIL GEÇER?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler, içecekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN