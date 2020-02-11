Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanmasına iyi gelen şeyler nelerdir?

Mide yanmasında en sık karşılaşılan rahatsızlıklar, mide asidinin pek çok besin tarafından olumsuz etkilenmesi oluşur. Bunlar arasında en sık rastlanan mide rahatsızlığından olan reflü, mide asidinin yükselerek yemek borusuna kaçması olarak karşımıza çıkarken gastrit de mide asidinin mide iç dokusuna zarar vermesi ile oluşur. Mide yanması özellikle modern hayatta çokça tükettiğimiz kafein, çay, yağlı yiyecekler, fast food beslenme ve asidik içeceklerin tetiklediği bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun ile birlikte, hamilelik döneminde yaşanan hormonsal değişimler, bir veya birden fazla ilaç kullanımın yan etkisi, herhangi bir besine karşı duyulan hassasiyet veya başka bir hastalığın komplikasyonu olarak da mide yanması problemi karşımıza çıkmaktadır. Mide yanmasında uzmanlar mümkün olduğunca mide yanmasının doğal yollardan çözülebilmesi taraftarıdır. Ayrıca unutulmaması gereken nokta, mide yanmasının büyük oranda kötü beslenme ve bilinçsiz ilaç kullanımında görülmesidir. Ayrıca özellikle hamile kadınların ilaç kullanımının bebek sağlığı için son derece riskli bir durum olması, hamilelikte mide yanmasına karşı doğal çözümleri ön plana çıkartmaktadır. Mide yanmasında sıklıkla görülen durumlar ve mide yanmasına doğal çözümler ise şu şekilde sıralanmaktadır ;

Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir ?

Hamilelik döneminde, kadın vücudu hormonel ve fiziksel olarak pek çok değişime uğramaktadır. Bunlar arasında vücut içi hormon seviyesinin yükselmesi ile mide asidik dengesinin bozulması, bebeğin büyüdükçe iç organlara yaptığı baskı gibi etkenler mide yanması sorununa yol açabilmektedir. Hamilelikte mide yanmasına uzmanlar tarafından önerilen doğal çözümler ise şu şekilde özetlenebilir :

Kafein, yağlı yiyecekler, trans yağ ve koruyucu madde bulunan abur cubur olarak isimlendirilen yiyecek gruplarının tüketiminden uzak durulmalı

Yiyecekler genel olarak besin değeri yüksek ve lifli sebze- meyve gruplarından oluşmalı

Tüketilecek et yemeklerinin yağsız ve baharatsız olmasına özen gösterilmeli

Peynir, yoğurt ve süt gibi laktoz özellikli besinlerin yağsız tüketilmesi

Yiyecekleri düzenli bir beslenme saati ile yavaşça tüketilmeli

Tuz, karabiber, pul biber gibi baharatların tüketiminden kaçınılmalı

Yukarıda belirtilen durumlar, sadece hamilelikte değil, mide yanmasına karşı genel olarak da iyi gelebilecek önlemlerdir. Bununla birlikte, hamilelik dönemi hassas bir dönem olması ve kişiden kişiye farklılık gösterebilmesi dolayısıyla, besin takviyeleri uzman yönlendirmesi ile olması daha makul olacaktır. Mide yanmasında görülen diğer durumlar olarak ;

Yemekten sonra mide yanmasına ne iyi gelir ?

Yemekten sonra mide yanmasına iyi gelen durumlardan birisi, yemekten sonra en az bir saat boyunca uyku haline geçilmemesi, vücudun yatay pozisyonda tutulmaması, Yağlı ve baharatlı yiyeceklerin ardından şerbetli veya çok şekerli tatlılardan uzak durulması, Yemekten yaklaşık 20 dakika sonra, 10 dakika ısıtılmış suya tarçın ve bal eklenip tüketilmesi, Yemek sonrası meyve tüketimi olarak muz, elma ve ayva gibi lif değeri yüksek meyvelerin tüketilmesi hem sindirimi kolaylaştırmak hem de mide yanmasına doğal bir çözüm olarak önerilmektedir.

Mide yanmasına iyi gelen evde çözüm önerileri

Mide yanmasında doğal çözümler uzman tarafından önerilen bir durumdur. Ani gelen mide yanmasında ise bir uzmandan yönlendirme almak önemlidir. Bunun ile birlikte, evde hazırlanabilecek pek çok doğal çözüm de, mide yanmasına iyi gelebilmektedir :

Yaklaşık 15 dakika kadar kaynatılan patatesin suyunu içmek, patatesin içerdiği yoğun antioksidan ve lifli yapısı nedeni ile önerilmektedir,

Günde 1 bardağı ve 100ml geçmemek kaydı ile, ılık suya dökülmüş karbonat düzenli mide yanması sorununa karşı rahatlatıcı etki göstermektedir,

Düzenli olarak tüketilen aktarlardan elde edilebilecek karahindiba çayı da, mide yanmasına karşı oldukça etkili olmakla birlikte, mide ilaçlarında kullanılan hammaddelerden birisidir,

Zerdeçal, zencefil ve balın, bir kap içerisinde karıştırılarak tüketilmesi, mide sorunlarında önleyici etkiye sahiptir ve mide yanmasına oldukça etkilidir.