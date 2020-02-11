Reflü ve şeker hastalığı ağız yarası yapar mı? Ağız yarası nedir?

Ağız yaraları denilince ilk akla gelenlerden bir tanesi aftlardır. Aynı zamanda, yutkunma, konuşma ve çiğneme gibi hareketlerin yapımında zorluğa neden olurken kişileri de günlük yaşamında olumsuz etkiler. Birkaç gün içerisinde kendiliğinden iyileşebildiği gibi bazı durumlarda da iltihaplanarak aft adı verilen ağrılı yaralara dönüşebilir. Buradaki ilk yapılması gereken işlem bu durumun oluşum sebebinin tanısının konulması ve ondan sonra tedavisinin yapılmasıdır. Reflü ve şeker hastalığının da ağız yaralarına neden olduğu bilinmektedir. Midede oluşan durumlarda yemek borusunda ağız bölgesine geldiğinden bu durumdan kolayca etkilenebilir. Aynı zamanda şeker hastalığının bilinen özellikleri arasında ağız problemlerini oluşturduğu da biliniyor. Buna göre; şeker hastalığı ağız yarası yapar mı? Reflü ağız yarası yapar mı?

AĞIZ YARASI NEDİR?

Ağız bölgesinde görülen yaralar kısaca ağız yaraları olarak adlandırılıyor. Genel olarak; yanakların iç kısmı, diş etleri, dil ve dil bölgesi ile damaklar kısaca ağzın tamamı bu kapsama girmektedir. Bunlar genel olarak iltihaplı yaralar olabildiğinden dikkatli olunması gerekir. Çünkü buradaki mikroplar sadece o bölgeyi değil aynı zamanda diğer organları da etkilemektedir. Örneğin; ağız bölgesinden mideye inebilen ya da tam tersi olabilen hastalıklar meydana gelebiliyor. Farklı bir hastalık olması ihtimali yüksek olduğundan ihmal edilmemesi gerekir. Ağız bakımı yapılmalı, gerektiğinde doktorun müdahale etmesi gerekir.

AĞIZ YARASI BELİRTİLERİ

Ateş, boğaz ağrısı

İştah azalması

Dİş fırçalarken acı

Ağız içi kızarık görünüm

İltihaplanma

Ağrı ya da batma hissi

Çiğnemede güçlük

Şişkinlik ve hassasiyet



AĞIZ YARASI NEDEN OLUR?

Stres ve psikilojik etkenler

İlaç kullanımı

Vitamin eksiklikleri

Genetik hastalıklar

Hormonal değişiklikler

Sigara ve alkol kullanımı

Ağız bakımının eksik olması

Diş ve diş etindeki bozukluklar

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Bakteri ve viral enfeksiyonlar

Besin tüketiminin yanlışlığı

REFLÜ AĞIZ YARASI YAPAR MI?

Reflü yalnızca sindirim sistemini etkileyen hastalıklardan biri değildir. Aynı zamanda ilerleyen dönemlerde ağızdaki asit miktarının artması sebebi ile ağız içi hastalıklara neden olabilir. Diş ve ağız bölgesinde zedelenme görülebilir. Ağız kokusu, ağız kuruluğu ve ağız yaraları yapabilir. Sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda reflü; ağız yaraları, orta kulak iltihaplanması ve sinüzit ile de bağlantılı olduğu söylenmektedir.

ŞEKER HASTALIĞI AĞIZ YARASI YAPAR MI?

Şeker hastalığı ağız yarası yapar. Ağız kuruluğu olur. Tat alam duyusu azalır ve dil ağrısı olabilir. Yaraların iyileşmesi gecikir. Ağız kokusu yapabilir. Bunların sebebi ise; kandaki şeker oranının yükselmesi ile tükürükteki oranın da yükselmesindendir. Aynı zamanda şeker hastaları çok idrara çıkar. Bu da sıvı kaybına neden olur ve tükürük miktarı azalır. Bunların hepsi birbirini tetikleyen rahatsızlıklardır.

AFT SEBEPLERİ

Çölyak hastalığı

Zayıf bağışıklık sistemi

Ağız bakım ürünleri

Helicobacter Pylori

Behçet hastalığı

Besinler

Fiziksel travmalar

Alerjik reaksiyonlar