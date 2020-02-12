Ağız yarası (aft) hangi vitamin eksikliğinde görülür, bulaşıcı mıdır? Ağız yarası için bitki, krem ve doğal çözüm önerileri

Bağışıklık sistemimizde meydan gelen bazı anormallikler ve bozukluklar nedeniyle bedenimiz de ve çoğu zaman derimiz üzerinde bazı rahatsızlık belirtileri görürüz. Ağız yaraları veya diğer deyişle aftlar bunlara verilebilecek en doğru örneklerdendir. Öte yandan bu rahatsızlığa yakalanan ya da yakalanmamak için tedbir almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde Ağız yarası hangi vitamin eksikliğinden olur? Şeklinde soruyla bitki, krem ve doğal çözüm önerileri araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Peki, Ağız yarası hangi vitamin eksikliğinden olur? İşte rahatsızlığa ilişkin bitki, krem ve doğal çözüm önerileri…

AĞIZ YARASI SEBEPLERİ NELERDİR?

Ağızda meydana gelen yaralar ya da aftlar ağzın iç kısmında kimi zaman derin kimi zamansa yüzeysel şekilde doku kaybı yaşatan ve ağrı ile sızılı şekilde seyreden rahatsızlıklardır. En önemlisi de bu tip ağız yaralarının çok daha önemli hastalıkların görünen yüzü olmasıdır.

Ağız kısmında meydana gelen çok daha derin yaralarsa ağız içinde oluşan kanser hastalığının belirtilerindendir. Genelde önceden mevcut olan kırmızı (eritroplaki) yahut beyaz (lökoplaki) şeklindeki belirtileri kullanarak ortaya çıkar ve süratle yayılım gösterirler. Bu durumda yapılacak erken tanı ve cerrahi müdahaleler net sonuçlar verebilir.

Ağız yarasına sebep olan bazı nedenler şunlardır;

Vitamin, demir eksikliği

Fiziksel travma

Bağışıklık yetmezliği

Behçet hastalığı

Tüketilen gıdalar

Mide mikrobu

Allerji

Hormonal değişiklikler

Kaygı ve stres

Sigara tüketmek

Kullanılan bazı diş macunları

AFT BULAŞICI MI?

Dilde yanak içlerinde ve damakta ağrılı şekilde ortaya çıkan tek olabileceği gibi birden fazla büyüklü küçüklü zımba deliğine benzer şekildeki aftların nedeninin bilinmemesiyle birlikte bağışıklıkla ilgili bir rahatsızlık olan aftlar bulaşıcı değildir.





AĞIZ YARASI HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİNDEN OLUR, HANGİ VİTAMİN İYİ GELİR?

Ağız yarası yani Aftın ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden birisi de vitamin ve demir eksikliği olarak bilinir. B3, B9 (folik asit) ve B12 vitaminlerinin vücuttaki eksikliği ağız yaralarını tetikler niteliktedir.

AĞIZ YARASI İÇİN NE YAPILIR?

Ağız yaraları (Aftlar) için herhangi bir tedavi uygulaması yapılmasa dahi genel olarak 7 ila 10 gün arasında kendiliğinde iyileşme gösterecektir. Öte yandan semptomları hafifletmek ve iyileşme sürecini azaltmak adına aşağıdaki başlıklarda belirtilen tedaviler de uygulanabilmektedir;

AĞIZ VE AĞIZ İÇİ YARALAR İÇİN KREM KULLANIMI

Ağız ve Ağız içi yaralarda; İçeriğinde "2% hydrogen peroxide" bulunan bir solüsyona pamuk yada gazlı bez yardımıyla aft bulunan bölge temizlenebilir. İçerisinde su ve karbonatın karışımından oluşturulmuş ince formlu krem aft üzerine sürülerek tedavi uygulanabilir. Yemek yemeden öne ağız yarası bulunan bölgeye "xylocaine" solüsyonu veya ağız için özel olarak imal edilmiş anestezik özellikli kremler aft bölgesine uygulanabilir. Orabase, Gly-oxide, Cankaid, Ambesol türü kremler de ağız içi aftlarda yara üzerine uygulanabilir.





AĞIZ YARASI İÇİN GARGARA KULLANIMI

Ağız yarası için;

Yarım bardak suyla yarım kaşık tuzlu su ile yapılan solüsyonla günde üç kere gargara yapılabilir.

Ağız yarasının başlangıç safhasında aft bulunan bölgeye topikal steroid %0.1 lik triamcinalone uygulanabilir ya da steroid içeren bir gargara olan betamethasone syrup ile gargara yapılarak aftın ilerlemesine ve acı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

Diğer yandan Chlorhexadine gargaralar da iyileşme sürecini hızlandırır.

AĞIZ VE AĞIZ İÇİ YARALARA HANGİ BİTKİ İYİ GELİR, DOĞAL TEDAVİ ÖNERİLERİ NERLERDİR?

Misvak, dişleri ve diş etlerini temizlemenin en doğal yoludur. Ağız içinde yer alan dişetlerinde meydana gelen yaralara misvak bitkisi iyi gelmektedir.

Bir kaşık Sumak ile orta sıcaklıktaki bir bardak suyu karıştırınız. Elde ettiğiniz bu karışımla 2 dakika sürecek şekilde ağzınızı çalkalayınız. Sumak oluşan yaralardaki enfeksiyonu azaltır ve ağızda bulunan zararlı mikroorganizmaları temizler.

Karbonat

Sirke

Kekik

Dut

Karanfil

Limon

Maydanoz

Ayva

Tuzlu Su

BEBEKLERDE AĞIZ YARASI NASIL GEÇER?

Bebeklerde ortaya çıkan ağız yaralarını geçirmek için;

Bebeğin bulunduğu odanın havalandırılmış olmasına dikkat etme Temiz kıyafetler giydirme Henüz 1 aylık olmamış bebeklere biberon ve emzik vermeme Kullanılan emzik ve biberonun her kullanım sonrası yıkanarak steril edilmesi Emzik biberon ve benzeri bebek eşyalarının karbonatla yıkanmaması gerekmektedir.

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