Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Doğal ve bitkisel yöntemlerle boğaz ağrısı nasıl geçer?

Soğuk havanın etkisiyle boğazda enfeksiyon gelişme olasılığı yüksektir. Boğazdaki enfeksiyonun ilk etkisi boğaz ağrısı şeklinde olur. Bazı durumlarda boğaz ağrısına yutkunma problemi, boğaz yanması, bademcik ağrısı ve şişlik eşlik edebilir. Boğazınızdaki ağrıyı ilaç kullanmak yerine evde doğal yöntemlerden faydalanarak gidermek istiyorsanız bunun için uygulayabileceğiniz çözüm önerileri mevcut. Boğazda iltihaba sebep olan bakterileri, evde kendiniz hazırlayacağınız bitkisel formüller ile yok edebilir; boğaz ağrısına ne iyi gelir sorununa bu şekilde çözüm üretebilirsiniz. Peki boğaz ağrısı nasıl geçer? Hangi bitkiler ve doğal yöntemler boğaz ağrısına iyi gelir? İşte boğaz ağrısı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerine iyi gelen yöntemler…
Özellikle kış aylarında etkili olan boğaz ağrısına evde ne iyi gelir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaz ağrısına evde doğal çözümler üretmek isteyenler bu sorunun yanıtını araştırıyor. Özellikle ağrının iltihaplı bir şekilde rahatsız edici boyuta ulaşması halinde bademcikler de bu durumdan etkilenerek şişebilir. Dolayısıyla zamanında ve doğru şekilde önlem almak gerekir.
Boğaz ağrısı, öncelikle boğazda kaşıntı ile kendini belli eder. Boğaz ağrısına ne iyi gelir yutkunamıyorum şikayetinden önce hızlı bir şekilde önlem alındığı takdirde ağrı, rahatsız edici bir boyuta ulaşmadan sorunun önüne geçilebilir. Boğaz ağrısı tedavisinde ağrının kaynağı önemlidir. Ağrı genellikle virüs ve bakteri kaynaklı enfeksiyona bağlı olarak meydan gelir. Bu şekilde viral bir nedene bağlı olarak gelişmiş boğaz iltihabının tedavisi için sıcak kompres uygulaması yapılabilir.
Alerji kaynaklı boğaz ağrılarına bitki çayları iyi gelir. Bununla birlikte tuzlu su ile yapılacak gargara da alerjiye bağlı olarak gelişen boğaz ağrısının giderilmesini mümkün kılar.
Boğaz ağrısı ve beraberinde meydana gelen bademcik şişmesi gibi üst solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı problemlerin belirtileri şu şekildedir:
İşte boğaz ağrısına iyi gelen evde çözüm yöntemleri:
Karabiber ve tuzlu su karışımı
Bu yöntem sayesinde bademciklerdeki iltihabın giderilmesi ve buna bağlı olarak meydana gelen boğaz ağrısının giderilmesi mümkündür. Bu yöntem aynı zamanda balgam söktürücü özelliğinden faydalanmak için de uygulanabilir.
Zencefilli limon çayı
Kekik
Kekik kuru öksürük ve boğaz ağrısı başta olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan pek çok belirtiye iyi gelir.
Ihlamur
Dut pekmezi
Öksürüğe evde ne iyi gelir sorusunun yanıtlarından bir tanesi de dut pekmezidir. Dut pekmezi boğaz ağrısını geçirmekle kalmaz, kuru öksürük problemini de sonlandırır.
Bal
Bal, boğazı yatıştırıcı özelliği ile bilinir. Balı direkt kaşıklayarak tüketebileceğiniz gibi çeşitli bitkisel çayların içerisine ekleyerek de tüketebilirsiniz.
Elma sirkesi
Elma sirkesi doğal yollardan elde edilir, içerisinde katkı maddesi bulunmaz. Bu sebeple boğaz ağrısı başta olmak üzere pek çok soruna karşı etkili olur.
Ekinezya çayı
Ekinezya, solunum yolları ile ilgili hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan bir bitkidir.
Çocuklarda ve bebeklerde boğaz ağrısı, yetişkinlerin aksine belli bir hastalığa bağlı olarak meydana gelmez. Bebeklerde henüz bakteri kültürleri tam gelişmemiştir. Dolayısıyla bağışıklık, vücuda giren bakterilerin yararlı mı yoksa zararlı mı olduğunu ayırt etmeye çalışır. Bu aşamada boğaz mukozasına yapışan bazı bakteriler, öksürük yardımıyla dışarı atmaya çalışılır. Bu da boğazda ağrıya neden olur.
Çocuklarda boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusunun yanıtı, yetişkinlerinden farklı değildir. Yukarıdaki yöntemlerin birçoğu çocuklarda da uygulanabilir. Fakat yine de doktor önerisi olmadan, herhangi bir uygulamadan kesinlikle kaçınılmalıdır. Bilinçsiz bir şekilde yapılan uygulamalar, alerji ve benzeri durumlar ile birlikte istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Boğaz ağrısı bir haftadan uzun sürüyorsa mutlaka doktora gidilmelidir. Doktor sorunun kaynağına yönelerek boğaz ağrısı nasıl geçer noktasında bir çözüm üretecektir. Sorun solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı ise buna göre bir tedavi programı belirlenecektir.
Bakterilerin sebep olduğu boğaz ağrısı hastalıklarında, bakterinin türü tespit dilerek ona yönelik ilaç kullanımına başvurulur.
Boğaz ağrısı, kaşıntı ve rahatsızlık hissinin yanı sıra yutkunma problemine sebep oluyorsa boğaz enfeksiyonu söz konusu olabilir. Enfeksiyon viral ya da bakteriyel olabilir. Bunu anlamanın tek yolu doktora başvurmaktır. Boğaz ağrısına ne iyi gelir yutkunamıyorum diyorsanız ve özellikle yüksek ateşle birlikte baş ağrısı problemi yaşıyorsanız en kısa sürede bir uzman hekime başvurmanız gerekir.BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR, NASIL GEÇER? BOĞAZ AĞRISI TEDAVİSİ..