Burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Evde doğal yöntemlerle burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Burun tıkanıklığı, , genellikle sinüs enfeksiyonu gibi başka bir sağlık sorununun belirtisidir. Soğuk algınlığından da kaynaklanabilir. Bu hastalıklar da oldukça sık karşılaşılan sağlık sorunlarıdır. Bu nedenle de vatandaşlar, yoğun olarak burun tıkanıklığına ne iyi gelir ve nasıl geçer sorularını araştırıyorlar. Aslında burun tıkanıklığı tedavisi, bu rahatsızlığın neyden kaynaklandığına göre değişir. Haberimizde, burun tıkanıklığı nasıl geçer ve ne iyi gelir sorularına yanıt bulabilir, bu hastalığın sebeplerini öğrenebilirsiniz. Ancak bazen ev ilaçları, özellikle belirtileriniz başka bir sağlık durumundan kaynaklanıyorsa, tıkanıklığı gidermek için yeterli değildir.

Burun tıkanıklığına nasıl geçer sorusuna yanıt aramadan önce problemin kaynağının tespit edilmesi gerekir. Soğuk algınlığına bağlı olarak gelişmesi halinde genellikle evde uygulanması mümkün doğal yöntemler aracılığıyla tıkanıklığın giderilmesi mümkündür. Fakat burun tıkanıklığı, çeşitli etkenlere bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel bir hastalık belirtisidir. Bu sebeple burun tıkanıklığına ne iyi gelir konusunda araştırma yapmadan önce bir bu soruna sebep olan etkenin saptanması ve bu etkenin ortadan kaldırılmasına yönelik bir tedavi planlanması gerekir.

BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Ev ilaçları burun tıkanıklığını geçirmeye yardımcı olabilir. Bunun birlikte burun tıkanıklığı nasıl geçer sorusuna evde uygulanabilecek yöntemler ile yanıt arıyorsanız aşağıdaki önerilerden faydalanabilirsiniz.

Havaya nem katan nemlendiriciler, mukusu parçalamaya ve iltihaplı burun yollarını yatıştırmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, astımınız varsa, nemlendirici kullanmadan önce doktorunuza danışın. Tuzlu su, burun tıkanıklığı için en iyi çözümlerden biridir. Başınızı yastığa yaslamak, mukusun burun yollarından dışarı akmasını sağlayabilir. Sıcak bir banyo yaparak bronşları ve vücudunuzu gevşetebilirsiniz. Sıcak su ve mentolle buğu yapabilirsiniz. Bol su ve sıvı tüketmeye gayret edin. Zencefil çayı bronşların rahatlamasını sağlar. Baharat tüketin. Uyurken yüksek yastık kullanın.

BURUN TIKANIKLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

tıkalı burun veya burun akıntısı

sinüs ağrısı

mukus oluşumu

şişmiş burun dokusu

Evde yapılan doğal tedaviler, burun tıkanıklığınız özellikle soğuk algınlığından kaynaklanıyorsa, burun tıkanıklığını hafifletmek için yeterli olabilir. Bununla birlikte, uzun süreli tıkanıklık yaşarsanız, tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir.

BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Tıkanıklık, burnunuzun dolması ve iltihaplanmasıdır. Küçük hastalıklar burun tıkanıklığının en yaygın nedenleridir. Örneğin, soğuk algınlığı, grip ve sinüs enfeksiyonlarının hepsi tıkalı burunlara neden olabilir. Hastalıkla ilgili tıkanıklık genellikle bir hafta içinde düzelir.

Bir haftadan uzun sürerse, genellikle altta yatan bir sağlık sorununun belirtisidir. Uzun süreli burun tıkanıklığı için bazı açıklamalar şunlar olabilir:

alerjiler

saman nezlesi

nazal polipler olarak adlandırılan kanserli olmayan büyüme veya burun pasajlarında iyi huylu tümörler

kimyasal maruziyetler

çevresel tahriş edici maddeler

kronik sinüzit olarak bilinen uzun süreli bir sinüs enfeksiyonu

HAMİLELİKTE BURUN TIKANIKLIĞI

Burun tıkanıklığı hamilelik sırasında, genellikle ilk üç aylık dönemin sonunda da ortaya çıkabilir. Hamilelik sırasında meydana gelen hormonal dalgalanmalar ve artan kan akışı bu burun tıkanıklığına neden olabilir.

Bu değişiklikler burun zarlarını etkileyerek iltihaplanmalarına, kurumasına veya kanamalarına neden olabilir.

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BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER

Tuzlu spreyler her yaş için güvenlidir, ancak bebekler için daha sonra bir aspiratör veya burun ampulü kullanmanız gerekir. Bebeğin burnundan kalan mukusu çıkarmak için bir aspiratör kullanılır.

Bazen ev ilaçları, özellikle belirtileriniz başka bir sağlık durumundan kaynaklanıyorsa, tıkanıklığı gidermek için yeterli değildir.

Bu durumda, özellikle durumunuz ağrılıysa ve günlük aktivitelerinize engel oluyorsa, tıbbi tedavi gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini yaşadıysanız, hemen doktorunuza başvurun:

10 günden uzun süren tıkanıklık

3 günden fazla süren yüksek ateşin eşlik ettiği tıkanıklık

sinüs ağrısı ve ateş ile birlikte yeşil burun akıntısı

zayıflamış bir bağışıklık sistemi, astım veya amfizem

Yakın zamanda kafa travması geçirmişseniz ve şimdi kanlı burun akıntısı veya sürekli açık akıntı varsa doktorunuzu hemen görmelisiniz.

Doktorunuz kronik burun tıkanıklığının nedenini belirledikten sonra, bir tedavi planı önerebilirler. Tedavi planları genellikle semptomları gidermek veya hafifletmek için reçetesiz veya reçeteli ilaçları içerir.

Burun tıkanıklığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar şunları içerir:

loratadin (Claritin) ve setirizin (Zyrtec) gibi alerjileri tedavi etmek için oral antihistaminikler

reçetesiz satılan veya reçetesiz satılan dekonjestanlar

Nazal pasajlarınızda veya sinüslerinizde mukusun boşalmasını önleyen tümörler veya burun polipleri varsa, doktorunuz bunları çıkarmak için ameliyat önerebilir.