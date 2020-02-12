Hamilelik reflüsü nedir? Gebelikte reflüye ne iyi gelir?

Reflü, kadın veya erkek ayırt etmeksizin dünya üzerinde en sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Mide içeriğinin yemek borusundan geri kaçması şeklinde ifade edilen bu hastalık, hamilelikte görülmektedir. Gebelik döneminde oluşan göğüste yanma, ağıza acı su gelmesi ve midede ekşime gibi sıkıntılar reflünün varlığını işaret eder. Dolayısı ile hamilelik ve reflü arasındaki ilişki oldukça yakındır.

Reflünün gebelik sırasında şiddetlenmesi veya birden ortaya çıkması da sürpriz olarak değerlendirilmemelidir. Bunun nedeni, yaşanan hormonal değişiklikler ve bebeğin giderek büyüyerek midede baskı oluşturmasıdır. Böylece reflünün oluşmasına zemin hazırlanmış olur ve anne adayı bu rahatsızlıkla baş etmeye çalışır. Peki, hamilelik reflüsüne ne iyi gelir, gebelik reflüsü tedavisi ne zaman başlar ve tedavisi nasıl yapılır? İşte, bazı bilgiler...

HAMİLELİK REFLÜSÜ NEDİR?

Reflü, mide içeriğinin (asidinin) yemek borusuna doğru geri kaçması olarak tanımlanan bir sağlık problemidir. Mide ağrısı, yanması ve ağıza acı su gelmesi gibi belirtileri bulunmaktadır. Kadın ve erkek ayırt etmeksizin dünya üzerindeki en sık görülen hastalıklardan birisi olmakla beraber, hamilelikte de rastlanılır. Öyle ki, anne adaylarının %50'sinden fazlası bu şikayeti yaşamaktadır.

GEBELİK REFLÜSÜ NEDEN OLUR?

Gebelik reflüsü nedenleri arasında yaşanan hormonal değişiklikler yer almaktadır. Öte yandan, bebeğin karın içerisinde büyümesi ve mideye baskı yapması da hamilelik reflüsü nedenleri arasındadır. Giderek büyüyerek mideye baskı yapan bebek, mide asidinin kaçmasına neden olur. Böylece, gebelik reflüsü yaşanır.

HAMİLELİKTE REFLÜ NE ZAMAN BAŞLAR, BİTER?

Hamileliğin ilk dönemlerinde başlayan reflü, genellikle gebeliğin sonuçlanmasıyla kendiliğinden biter.

GEBELİK REFLÜSÜ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Hamilelikte, her sorunda olduğu gibi reflüde de doktora danışmak önem arz eder. Zira, bilinçsiz şekilde alınan ilaçlar veya tüketilecek olan yiyecekler nedeni ile düşük doğumlar yaşanabilir. Bu açıdan, doktor kontrolü mutlak olarak gereklidir. Gebelik reflüsü tedavisi sırasında temel amaç, bebek için risk oluşturmadan anneyi rahatlatabilmektir.

Reflü ile ilgili şikayeti olan hamilelerde yanmanın şiddetine göre tedavi önerilir. Hafif şikayeti olanlar ilaç kullanmadan, doktorun verdiği diyet programıyla tedavi olabilir. Yani reflü, ilaç kullanmadan önlem alınarak da azaltılabilir.

HAMİLELİKTE REFLÜYE NE İYİ GELİR?

Hamilelikte reflüye iyi gelen şeyler şu şekilde sıralanabilir;

Yemekleri yavaş yavaş ve çiğneyerek yemeye özen gösterin.

Kafeinli içecekleri tüketmeyin.

Dik oturmaya çalışın.

Mümkün olduğu kadar rahat kıyafetleri tercih edin.

Yatmadan önce hafif yiyecekler tüketin ve yemek yemeyi 2-3 saat önce kesin.

Meyve suları, çikolata, baharatlı yiyecekler ve yağlı kızartılmış yiyeceklerden uzak durun.

Sigarayı hayatınızdan çıkarın.

Alkol kullanmak reflüyü arttıracağı için, alkolden uzak durun.

Yatarken, belden kıvrılmak yerine dizlerinizi bükerek yatmak, mideye daha az basınç yapacağı için daha rahat etmenizi sağlar.

REFLÜYE NE İYİ GELİR? REFLÜ NASIL GEÇER, TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?