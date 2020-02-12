Mide ağrısına ne iyi gelir? Evde doğal ve bitkisel çözüm yöntemleri ile mide ağrısı nasıl geçer?

Mide ağrısı her yaştan insanın gün içerisinde karşılaşabileceği bir hastalıktır. Bunun birçok farklı nedeni olsa da genel olarak hazımsızlık gibi problemlerin etkisi ile gerçekleştiği bilinir. Evde bu rahatsızlığı gidermek için bazı basit gıdaların tüketimi yeterli olabilir. Haberimizin devamından Mide ağrısına ne iyi gelir? Evde doğal çözümler ile mide ağrısı nasıl geçer? Gibi birçok sorunuzun cevabına ulaşabilirsiniz…

MİDE AĞRISI SEBEPLERİ

Mide ağrısı karın bölgesinde hissedilir. Karın, yukarıdaki kaburgaların ve diyaframın alt kenarıyla, aşağıdaki pelvik kemikle (kasık ramus) ve her iki taraftaki kanatlarla sınırlanan anatomik bir alandır. Her ne kadar karın, karın boşluğunu çevreleyen karın duvarının dokularından (deri ve kaslar gibi) kaynaklanabilse de, karın ağrısı terimi genellikle karın boşluğu içindeki organlardan kaynaklanan rahatsızlığı tanımlamak için kullanılır. Karın organları arasında mide, ince bağırsak, kolon, karaciğer, safra kesesi, dalak ve pankreas bulunur.

Teknik olarak, daha önce açıklanan alanın en alt kısmı, idrar kesesi ve rektumu, ayrıca erkeklerde prostat bezini ve kadınlarda uterus, Fallop tüpleri ve yumurtalıkları içeren pelvistir. Genellikle, alt karın ağrısının alt karın veya pelvisten (pelvik ağrı) gelip gelmediğini bilmek zor olabilir.

Bazen, karın boşluğuna yakın, ancak içinde olmayan organlardan, örneğin alt akciğerlerin, böbreklerin ve uterus veya yumurtalıkların durumlarına bağlı olmasına rağmen, karnında ağrı hissedilebilir. Öte yandan, göbek içindeki organlardan gelen ağrının onun dışında hissedilmesi de mümkündür. Örneğin, pankreas iltihabı ağrısı arkada hissedilebilir. Bu son ağrı türleri, hissedildiği yerden kaynaklanmadığı için "atıfta bulunulan" olarak tanımlanmaktadır, bunun yerine, nedeni hissedildiği yerden (yani farklı bir bölgeye atıfta bulunularak) çıkarılmaktadır.

MİDE AĞRISI NASIL GEÇER?

Mide ağrısı her yaştan insanın başına gelebilecek türden bir rahatsızlıktır. Çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek bu hastalığın yaygın semptomları; bulantı, hazımsızlık, kusma, şişkinlik, ishal veya kabızlığı içerir. Mide ağrısı için birçok potansiyel neden vardır ve tedaviler altta yatan nedene bağlı olarak değişir.

Neyse ki, çeşitli gıdalar mide ağrısını geçirebilir ve daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. İşte mideyi rahatlatan şeyler…

Mide rahatsızlıkları için en iyi gıdalardan biri Zencefildir Bulantı ve kusma, mide rahatsızlığının sık görülen semptomlarıdır.

Parlak sarı etli kokulu yenilebilir bir kök olan zencefil, bu semptomların her ikisi için de doğal bir ilaç olarak kullanılır

Zencefil, kemoterapi veya büyük cerrahi geçiren kişiler için de yararlıdır, çünkü bu tedaviler şiddetli bulantı ve kusma ve mide ağrısına neden olabilir.

Zencefil, hareket hastalığı için doğal bir ilaç olarak bile kullanılabilir. Önceden alındığında, bulantı semptomlarının yoğunluğunu ve iyileşme süresinin hızını azaltmaya yardımcı olabilir.

Bunun nasıl çalıştığı tam olarak anlaşılamamıştır, ancak zencefilin midede sinir sistemi sinyalini düzenlediği ve midenin boşaldığı hızı hızlandırarak mide bulantısını ve kusmayı azalttığı varsayılmaktadır

Şişkinliğe iyi gelen çaylar arasında yerini alan papatya çayı, bir bardak tüketildiğinde ağrı kesici etkisi de bulunabilmektedir. Bir anti-enflamatuar olarak davranarak üzgün bir midenin ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu anti-inflamatuar özellikler mide kaslarınızın gevşemesine yardımcı olur, bu da kramp ve spazmların ağrısını azaltabilir.

Zencefil genellikle güvenli kabul edilir, ancak mide ekşimesi, mide ağrısı ve ishal günde 5 gramın üzerindeki dozlarda ortaya çıkabilir

Bir çorba kaşığı zancefil, bir bardak su ve bir çay kaşığı bal ile karıştırın ve yavaşça yudumlayın.

Elma sirkesindeki asitler nişastanın sindirimini azaltmaya yardımcı olarak nişastanın bağırsaklara girmesine ve bağırsaktaki bakterilerin sağlıklı kalmasına izin verebilir. Bazı insanlar her gün önleyici tedbir olarak bir kaşık alır.

İlaçla geçmeyen mide ağrısı için ne yapmak gerekir?

Mide problemleri bazen daha ciddi bir soruna işaret eder. Uzun süreli kusma sizi dehidrasyon riski altına sokar. Küçük yudum su içmek dehidrasyonu önlemeye yardımcı olabilir. Suyu altı saatten daha uzun süre su altında tutmakta sorun yaşıyorsanız bir doktora gidin. 48 saatten fazla bulantı veya mide ağrısı ve rahatsızlığı yaşarsanız doktorunuzu da aramalısınız.

Belirli yiyecekleri yedikten veya belirli aktivitelere katıldıktan sonra sürekli mide rahatsızlığı yaşadığınızı fark ederseniz, bir sonraki ziyaretinizde belirtileriniz hakkında doktorunuzla konuşun. Hiçbir şey olmayabilir, ancak aile doktorunuza hızlı bir şekilde seyahat etmek Crohn hastalığını, bir gıda alerjisini veya diğer endişeleri ortadan kaldırabilir.

Nane genellikle bulantı ve mide rahatsızlığı için yararlı bir düzeltme olarak belirtilir, çünkü yapraklarındaki mentol doğal bir analjezik veya ağrı kesicidir.

Mide rahatsızlığı için hangi doktora gidilir?

Mide ağrınızın uzun süre geçmediği ve şiddetinin arrt durumlarda mutlaka bir dahiliye uzmanına görünmeniz gerekmektedir.

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