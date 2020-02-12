Reflüye iyi gelen çaylar nelerdir? Reflü hastalığında önerilen çay tarifleri

Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması olarak tanımlanan reflü, dünya üzerinde en sık görülen hastalıklar arasında ilk sıralarda yer almaktadır Ağıza acı su gelmesi ile beraber kendisini gösteren bu rahatsızlık, tedavi edilmediği takdirde kanser başta olmak üzere ciddi sorunlara yol açar. Bu açıdan, reflü tedavisi oldukça önemlidir ve ihmâl edilmemelidir.

REFLÜ BİTKİSEL TEDAVİSİ

Reflünün cerrahi tedavi yolları bulunmakla beraber, doğal tedavisi de vatandaşlar tarafından tercih edilmektedir. Tam bu noktada, hastalığı yaşayan kişiler, reflüye iyi gelen çaylar ve bitkiler ile hastalığı kontrol altında tutmaya ve azaltmaya çalışmaktadırlar. Bilindiği gibi, sağlıklı beslenmenin yanı sıra çeşitli bitki ve çayları ile de reflü problemi kontrol altına alınabilmektedir. Sizler için hazırladığımız haberimizde, reflüye iyi gelen bitkiler ve çay tariflerine yer verdik.

REFLÜYE İYİ GELEN BİTKİLER NELERDİR?

Reflüye iyi gelen bitkiler şu şekilde sıralanabilir;

Papatya

Kaygan karaağaç (Kullanımı hakkında doktorunuzdan onay alın)

Meyan kökü

Hatmi çiçeği

Zerdeçal

Brokoli

Havuç

Lahana

Kereviz

Kantoron yağı

REFLÜYE İYİ GELEN ÇAYLAR (İÇECEKLER) VE TARİFLERİ

Reflüye iyi gelen bitkileri saydıktan sonra sıra reflüye iyi gelen çaylar ve tariflerine geldi. Reflüye iyi gelen bitki çayları (içecekleri) oldukça çeşitlidir. Bunlar şu şekildedir;

Papatya çayı Karaağaç çayı Rezene çayı Hatmi çiçeği çayı

PAPATYA ÇAYI TARİFİ

Suyunuzu ocakta kaynatın.

Daha sonra kurutulmuş papatyalarınızı (aktarlardan temin edebilirsiniz) kaynamış suyun içerisine atın.

3-4 dakika kadar demlemeye bırakın.

Ardından çayınızı süzgeçten geçirin ve çiçek kısımlarını güzelce süzün.

Çayınız hazır, afiyet olsun.

KARAAĞAÇ ÇAYI TARİFİ

2 bardak sıcak suya iki yemek kaşığı karaağaç kabuğu tozu ekleyin.

Yoğun kıvama gelinceye kadar karıştırın.

2-3 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Çayınız hazır, afiyet olsun.

Yemeklerden sonra günde 3 kez olacak şekilde tüketebilirsiniz; ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi karaağaç çayı tüketimi için doktorunuzdan onay alın.

REZENE ÇAYI TARİFİ

Çaydanlığınıza 1.5 su bardağı kadar su ekleyin ve kaynatın .

Ardından, bir tatlı kaşığı kadar rezene baharatını da ekleyin ve kısık ateşte kaynatmaya devam edin.

Rezenenin tüm aroması su ile karıştıktan sonra çaydanlığınızı ocaktan alın.

2-3 dakika demlemeye bırakın.

Dilerseniz, birkaç dilim limon veya kaynama aşamasında zencefil de ekleyebilirsiniz.

Çayınız hazır, afiyet olsun.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI

Bir litre kaynatılmış suyun içerisinde bir tutam kadar kurutulmuş hatmi çiçeği yaprağı ekleyin.

6-7 dakika demlemeye bırakın.

İsteğe bağlı olarak karanfil veya tarçın da eklenebilir.

Çayınız hazır, afiyet olsun.

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