Saç dökülmesine son veriyor!

SAÇ MEZOTERAPİSİ NEDİR?

Saç mezoterapisi, canlandırıcı aşıların doğrudan kafa derisine enjekte edilmesini içerir. Bu teknik epidermis, dermal bağ dokusu, dolaşım, bağışıklık ve nöro-duyusal sistemlere etki eder.

Bu tedavinin amacı kafa derisindeki mikro dolaşımı düzeltmek ve arttırmak, besin sağlamak, foliküllerin büzülmesini yavaşlatmak ve saç büyümesini teşvik etmektir. Bu enjeksiyonlarda kullanılan vitamin, enzim, hormon, ilaç, homeopatik ajan, doğal bitki ekstraktı ve biyoaktif madde miktarı uzmanın uygulamasına ve deneyimine bağlıdır.

NASIL ETKİ EDER?

Mezoterapi, saçları inceltmek için hacmi ve parlaklığı geri kazandırmak için kullanılan, ameliyatsız bir kozmetik ilaç tedavisidir. Farmasötik ajanların, amino asitlerin, vitaminlerin vd. mikro enjeksiyonlarının cildin epidermal tabakasına sokulmasını içerir. Bu, mezoderm tabakasını uyarır ve saç büyümesini ve yeni saç üretimini teşvik eder.

Teknik, saç dökülmesi sorunlarının çoğunun, saç folikülleri çevresindeki (DHT gibi) hormon dengesizlikleri, saç sağlığına yardımcı olan uygun besinlerin eksikliği ve kafa derisine kan dolaşımının azalması nedeniyle ortaya çıkan sorunların tedavisini hedef alır.

Kafa derisine enjekte edilen mezoterapi çözeltisi, hastanın gereksinimlerine göre uyarlanmış spesifik kimyasallar, vitaminler, ko-enzimler ve amino asitlerin bir kombinasyonunu içerir. Mezoterapi, yeni ve sağlıklı saç tellerinin büyümesini teşvik eden hormon dengesini kademeli olarak geri kazanmaya yardımcı olur. Hem erkekler hem de kadınlar bu teknikten yararlanabilir.