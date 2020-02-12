Sivilceye ne iyi gelir? İltihaplı sivilce ve sivilce lekeleri nasıl geçer? Doğal yöntemler

Akne, dünyada en yaygın cilt problemlerinin başında gelmektedir. Genetik, diyet, stres, hormon değişiklikleri ve enfeksiyonlar gibi birçok faktör bu problemi tetikleyebilir. Oluşumundaki en büyük neden olarak ise uzmanlar günlük hayatta tüketilen besinleri göstermektedir. Fast food tarzı beslenmek kişide ciddi cilt problemleri ortaya çıkmasına neden olurken sebze ağırlıklı beslenen kişilerde daha parlak ve canlı bir cilt görünümü gözlenmektedir. Birçok kişinin sorunu olan akne tedavisinde evde yapılabilecek bazı maske ve kürler cildi kir ve yağdan arındırarak fayda sağlayabilir. Haberimizin devamında yer alan yöntemler ile Sivilceye ne iyi gelir? İltihaplı sivilce ve sivilce lekeleri nasıl geçer? Şeklindeki sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz.

İLTİHAPLI SİVİLCEYE NE İYİ GELİR?

Aşağıda sivilce kurutma, sivilce giderici maske gibi aknelerle savaşabileceğiniz yöntemlere kolayca ulaşabilir ve evde bulunabilecek malzemelerle sivilce tedavisi için birçok öneriden faydalanabilirsiniz.

Sivilce nasıl geçer?

Elma sirkesi: elma suyunu veya preslenmiş elmalardan süzülmemiş meyve suyunu fermente ederek yapılır.

Diğer sirke gibi, birçok bakteri ve virüsle savaşma yeteneği ile sivilce kurutucu yöntemler arasında yerini almaktadır.

Laktik asidin sivilce lekelerine çözüm olduğu ve görünümünü iyileştirdiği gösterilmiştir. Dahası, elma sirkesi ilk etapta sivilceye neden olan fazla yağı kurutmaya yardımcı olabilir.

Nasıl kullanılır?

1 ölçek elma sirkesi ve 3 birim su karıştırın (hassas ciltler için daha fazla su kullanın). Temizledikten sonra karışımı pamuklu bir top kullanarak cilde nazikçe uygulayın. 5-20 saniye bekletin, suyla durulayın ve kurulayın. Bu işlemi gerektiği gibi günde 1-2 kez tekrarlayın. Elma sirkesinin cildinize uygulanmasının yanıklara ve tahrişe neden olabileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle her zaman küçük miktarlarda kullanılmalı ve su ile seyreltilmelidir.

Çinko Takviyesi: Çinko, hücre büyümesi, hormon üretimi, metabolizma ve bağışıklık fonksiyonu için önemli olan temel bir besindir.

Ayrıca akne için en çok çalışılan doğal tedavilerden biridir. Hatta bazı araştırmalar çinko takviyesini sivilcelere kesin çözüm olarak adlandırmaktadır. Araştırmalar, aknesi olan kişilerin kanlarında temiz cilde sahip olanlardan daha düşük çinko seviyesine sahip olduklarını göstermektedir. Birçok çalışma, ağızdan çinko almanın aknenin azaltılmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Bir çalışmada 48 akne hastasına günde üç kez oral çinko takviyesi verildi. Sekiz hafta sonra 38 hastada aknede% 80-100 azalma görülmüştür

Cilde çinko uygulanmasının etkili olmadığı gösterilmiştir. Bunun nedeni çinkonun ciltten etkili bir şekilde emilmemesi olabilir.

SİVİLCEYE NE İYİ GELİR?

Doğal ve evde yöntemlerle sivilce izleri nasıl geçer?

Bal ve Tarçın Maskesi: Hem bal hem de tarçın mükemmel antioksidan kaynaklarıdır. Araştırmalar, cilde antioksidanların uygulanmasının sivilceleri azaltmada benzoil peroksit ve retinoidlerden daha etkili olduğunu bulmuştur. Bunlar antibakteriyel özelliklere sahip cilt için iki yaygın sivilce ilacıdır.

Bal ve tarçın ayrıca akne tetikleyen iki faktör olan bakterilerle savaşma ve iltihabı azaltma yeteneğine sahiptir. Bal ve tarçının antienflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri akne eğilimli cilde fayda sağlayabilirken, akne tedavisi yetenekleri hakkında hiçbir çalışma yoktur.

Bal ve Tarçın Maskesi Nasıl Yapılır?

Bir macun oluşturmak için 2 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı tarçın karıştırın. Temizledikten sonra maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Maskeyi tamamen durulayın ve yüzünüzü kurulayın.

Yüzdeki sivilceler nasıl gider?

Çay ağacı yağı, Avustralya'ya özgü küçük bir ağaç olan Melaleuca alternifolia'nın yapraklarından elde edilen esansiyel bir yağdır.

Bakterilerle savaşma ve cilt iltihaplanmasını azaltma yeteneği ile bilinir.

Çay ağacı yağı çok güçlüdür, bu nedenle cildinize uygulamadan önce daima seyreltin.

Nasıl kullanılır?

1 ölçü çay ağacı yağını 9 ölçü su ile karıştırın. Pamuklu çubuğu karışıma batırın ve etkilenen bölgelere uygulayın. İsterseniz nemlendirici uygulayın. Bu işlemi gerektiği gibi günde 1-2 kez tekrarlayın.

Yeşil çay uygulaması: Sivilce söz konusu olduğunda yeşil çay içmenin yararlarını araştıran herhangi bir çalışma yoktur, ancak doğrudan cilde uygulanmasının yardımcı olduğu gösterilmiştir. Hatta bazı kaynaklarda 1 saatte sivilce yok etme şeklindeki başlıkların altında yer alan tedavi yöntemleri arasında yerini almaktadır.

Bunun nedeni, yeşil çaydaki flavonoidlerin ve tanenlerin, aknenin iki ana nedeni olan bakterilerle savaşmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir

Yeşil çay içeren kremler ve losyonlar satın alabilirsiniz, ancak evde kendi karışımınızı yapmak oldukça kolaydır.

Nasıl kullanılır?

Yeşil çayı kaynar suda 3-4 dakika demleyin. Çayın soğumasını bekleyin. Bir pamuk topu kullanarak cilde çay uygulayın veya üzerine püskürtmek için bir sprey şişesine dökün. Kurumasına izin verin, sonra suyla durulayın ve kurulayın. Ayrıca kalan çay yapraklarını balı ekleyebilir ve maske yapabilirsiniz.

1 GÜNDE SİVİLCE GEÇİRME

Cadı fındığı, Kuzey Amerika cadı fındığı çalı Hamamelis virginiana'nın kabuğundan ve yapraklarından çıkarılır. Güçlü antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahip tanenler içerir

Bu nedenle kepek, egzama, varisli damarlar, yanıklar, çürükler, böcek ısırıkları ve sivilce gibi çok çeşitli cilt durumlarını tedavi etmek için kullanılır.

Bununla birlikte, cadı fındığının cilde uygulanmasının bakterilerle savaşabileceğini, iltihaplanmayı azaltabileceği ve iyileşmeye yardımcı olabileceğini gösteren çeşitli çalışmalar vardır

Nasıl kullanılır?

1 çorba kaşığı cadı fındığı kabuğu ve 1 su bardağı suyu küçük bir tencerede birleştirin. Cadı fındığını 30 dakika bekletin ve sonra karışımı ocakta kaynatın. Kaynamaya bırakın ve 10 dakika pişirin. Karışımı ocaktan alın ve 10 dakika daha bekletin. Sıvıyı kapalı bir kapta süzün ve saklayın. Temiz cilde günde 1-2 kez veya istendiği gibi pamuklu bir top kullanarak uygulayın.

Aloe vera sivilce formülü

Aloe vera, yaprakları berrak bir jel üreten tropikal bir bitkidir. Jel genellikle losyonlara, kremlere, merhemlere ve sabunlara eklenir. Genellikle aşınma, kızarıklık, yanık ve diğer cilt durumlarını tedavi etmek için kullanılır. Aloe vera ayrıca her ikisi de akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan salisilik asit ve kükürt içerir.

Sivilce kızarıklığı nasıl geçer? İşte Aloe vera bitkisi ile sivilce kızarıklığından dakikalar içerisinde kurtulma formülü!

Aloe bitkisinden jeli bir kaşıkla kazıyın. Cildi nemlendirici olarak doğrudan temiz cilde uygulayın. Günde 1-2 kez veya istediğiniz gibi tekrarlayın. Ayrıca mağazadan aloe vera jeli satın alabilirsiniz, ancak herhangi bir katkı maddesi içermeyen saf aloe olduğundan emin olun.

Balık Yağı Takviyesi: Omega-3 yağ asitleri, çok sayıda sağlık faydası sunan inanılmaz derecede sağlıklı yağlardır.

Bir çalışmada, akne olan 45 kişiye günlük olarak hem EPA hem de DHA içeren omega-3 yağ asidi takviyeleri verilmiş 10 hafta sonra ise akne önemli ölçüde azalmıştır.

Önerilen belirli bir günlük omega-3 yağ asitleri alımı yoktur, ancak çoğu sağlık kuruluşu sağlıklı yetişkinlerin günde en az 250-500 mg kombine EPA ve DHA tüketmesini tavsiye eder.

Somon, sardalya, hamsi, ceviz, chia tohumu ve öğütülmüş keten tohumu yiyerek omega-3 yağ asitleri de alabilirsiniz.

Sivilce lekeleri nasıl geçer?

Düzenli Olarak Peeling yapın! Ölü deri hücrelerinin üst tabakasını çıkarma işlemidir. Hücreleri fiziksel olarak çıkarmak için bir fırça veya ovma kullanarak mekanik olarak elde edilebilir. Alternatif olarak, bunları çözen bir asit uygulanarak kimyasal olarak çıkarılabilir.

Ayrıca, cildin en üst tabakası çıkarıldıktan sonra daha derine nüfuz etmelerini sağlayarak cildin akne tedavilerini daha etkili hale getirdiğine inanılmaktadır.

Evde Peeling Nasıl Yapılır?

Eşit miktarda şeker (veya tuz) ve hindistancevizi yağını karıştırın. Cildi karışımla ovalayın ve iyice durulayın. Günde bir defaya kadar istediğiniz kadar peeling yapın.

Yüzdeki sivilcelere ne iyi gelir?

Yüzde ortaya çıkan sivilcelerin en büyük sebebinin yapılan araştırmalar sonucunda günlük hayatta yaşanılan stres olduğu gözlemlenmiştir. Stres dönemlerinde salınan hormonlar sebum üretimini ve cilt iltihaplanmasını artırarak akneyi daha da kötüleştirebilir. Aslında, birden fazla çalışma stresi akne şiddetinde bir artışla ilişkilendirmiştir. Dahası, stres yara iyileşmesini% 40'a kadar yavaşlatabilir, bu da akne lezyonlarının onarımını yavaşlatabilir.

Bazı gevşeme ve stres azaltma tedavilerinin akneyi iyileştirdiği gösterilmiştir, ancak daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir

Stresi Azaltmanın Yolları:

Daha fazla uyu! Fiziksel aktiviteye katıl! Pratik yoga yap! Meditasyon yap! Derin nefes al!

Egzersiz sağlıklı kan dolaşımını teşvik eder. Kan akışındaki artış cilt hücrelerini beslemeye yardımcı olur, bu da akneyi önlemeye ve iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Egzersiz ayrıca hormon düzenlemesinde de rol oynar

Birçok çalışma, egzersizin her ikisi de akne gelişimine katkıda bulunabilecek faktörler olan stres ve kaygıyı azaltabileceğini göstermiştir

CİLT KURULUĞU NEDEN OLUR?