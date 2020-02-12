Türk Kızılay azalan kan stoklarına karşı tüm Türkiye’ye çağrı yaptı!

Kış koşullarında azalan kan stokları nedeniyle Türk Kızılay tüm Türkiye'yi "İyi ki Varsın Kan Dostum" kampanyasına destek vermeye çağırıyor. 2005 yılından itibaren Ulusal Güvenli Kan Temini programını yürüten ve hali hazırda ülke çapına yayılmış ağı ile ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 90'ını gönüllülerden aldığı kan bağışları ile karşılayan Türk Kızılay, kış şartları nedeni ile kan bağışı sayılarında ciddi oranda düşüş görüldüğü uyarısını yaptı.

Düzenlenen kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Ülkemizde kan bağışı bilincinin gelişmesi ve düşen kan bağış stoklarının yeniden yükselmesi büyük önem taşımaktadır. Acil durumlarda yapılacak kan bağışının, o acil durumun ortaya çıkardığı ihtiyacı gidermeye hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Bir hasta veya yaralıyı acil durumda verilecek kan değil, daha önce verilmiş, testleri yapılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş kan kurtarabilecektir. Tüm olumlu gelişime rağmen, ülkemizdeki 'düzenli' kan bağışı oranı hâlâ dünya ortalamasının altındadır ve gönüllü kan bağışı mevsim şartlarından etkilenmektedir. Kızılay olarak bu nedenlerle "İyi ki Varsın Kan Dostum" adıyla bir ulusal duyarlılık kampanyası başlatıyoruz. Amacımız, hem düzenli kan bağışçısı oranını artırmak hem de içinde bulunduğumuz kış koşulları nedeniyle düşen kan bağışlarının azalttığı stok seviyesini istenilir rakamlara çıkarmaktır." dedi.

BAĞIŞ SÜRESİ SADECE 15 DAKİKA SÜRÜYOR

Kızılay, alınan kanlara dünya standartlarında testler uygulamanın yanında, aynı zamanda kan bağışlarını eritrosit, trombosit ve plazma olarak ayrıştırarak hastanelere teslim ediyor. Kan bağışı için Kızılay kan bağış noktalarına geçerli bir kimlik belgesi ile gelen bir kişi, kan bağış formunu doldurup, doktor kontrolünden geçtikten sonra yaklaşık 15 dakika içerisinde kan bağışını yapabiliyor. Siz de, size en yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına gidip, 15 dakikanızı ayırarak kan bağışında bulunabilir, kan dostlarımız arasına katılabilirsiniz. Ayrıca sosyal medyada #KanDostum etiketini kullanarak, kan bağışı konusunun gündemde kalmasına destek olabilirsiniz.

350 EKİP HER GÜN YOLLARDA

1957 yılında kan bağışı kabul merkezleri kuran Kızılay, bölge kan merkezleri, kan bağış merkezleri ve mobil kan bağış araçları ile her gün ortalama 350 noktada, 10 bin ünite kan bağışı alıyor. Alanın kan bağışlarını Türkiye'nin referans laboratuvarları da olan Kızılay laboratuvarlarında testlerden geçirip, bileşenlerine ayırarak 1300'e yakın hastaneye 7 gün 24 saat esasına göre ulaştırıyor.