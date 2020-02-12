Yüksek tansiyon hangi hastalıklara sebep olur? Tansiyon yüksekliği çarpıntı ve baş ağrısı yapar mı?

Tansiyonunuz yükselirse, doktorunuz birkaç gün veya hafta boyunca daha fazla tansiyon ölçümü yapmanızı isteyebilir. Sadece bir ölçümden sonra hipertansiyon tanısı nadiren verilir. Doktorunuzun sürekli bir sorunun kanıtını görmesi gerekir. Çünkü bulunduğunuz ortam, doktor ofisinde olarak hissedebileceğiniz stres gibi artan kan basıncına katkıda bulunabilir. Ayrıca, kan basıncı seviyeleri gün boyunca değişir.

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, tansiyonunuz sağlıksız seviyelere yükseldiğinde ortaya çıkar. Kan basıncı ölçümünüz, kan damarlarınızdan ne kadar kan geçtiğini ve kalp pompalarken kanın karşı karşıya kaldığı direnç miktarını dikkate alır.

Dar arterler direnci arttırır. Arterleriniz ne kadar darsa, tansiyonunuz o kadar yüksek olur. Uzun vadede, artan basınç kalp hastalığı da dahil olmak üzere sağlık sorunlarına neden olabilir.

Hipertansiyon oldukça yaygındır. Aslında, yönergeler son zamanlarda değiştiği için, Amerikalı yetişkinlerin neredeyse yarısına yüksek tansiyon teşhisi konması bekleniyor.

Hipertansiyon tipik olarak birkaç yıl boyunca gelişir. Genellikle herhangi bir belirti fark etmezsiniz. Ancak semptomlar olmasa bile, yüksek tansiyon, özellikle beyin, kalp, gözler ve böbreklerde kan damarlarınıza ve organlarınıza zarar verebilir.

YÜKSEK TANSİYON HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR?

Erken teşhis önemlidir. Düzenli tansiyon ölçümleri size ve doktorunuza herhangi bir değişiklik fark etmenize yardımcı olabilir. Kan basıncınız yükselirse, doktorunuz sayının yükselip yükselmediğini veya normal seviyelere düşüp düşmediğini görmek için birkaç hafta boyunca kan basıncınızı kontrol etmenizi isteyebilir.

Hipertansiyon tedavisi hem reçeteli ilaçları hem de sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Durum tedavi edilmezse, kalp krizi ve inme gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

YÜKSEK TANSİYON BAŞ AĞRISI YAPAR MI?

Yüksek tansiyonu, bir tansiyon aleti kullanmadan ölçmek zor olabilir. Kan basıncı tehlikeli derecede yüksek olmadıkça birçok insan semptomları yani belirtileri yaşamaz.

Semptomlar yüksek tansiyon ile ortaya çıktığında, şiddetli bir baş ağrısı olabilir. Yüksek tansiyon belirtileri olduğundan şüphelenen kişiler bu belirtileri görmezden gelmemelidir. Haberimizde, yüksek tansiyonun ne zaman baş ağrısına neden olabileceği ve ek semptomların ne olabileceği yer almaktadır.

Yüksek tansiyona bağlı baş ağrıları tipik olarak kafanın her iki tarafında da görülür.

Baş ağrısı, nabız atma eğilimindedir ve fiziksel aktivite ile daha da kötüleşir. Yüksek tansiyon kan-beyin bariyerini etkilediğinden baş ağrısına neden olabilir.

YÜKSEK TANSİYON KAFADA BASINÇ YAPAR MI?

Hipertansiyon, beyinde aşırı baskıya neden olabilir, bu da bu organdaki kan damarlarından kan sızmasına neden olabilir. Bu, ödem veya beynin şişmesine neden olur, çünkü beyin kafatasının içinde oturur ve genişleyecek alanı yoktur.

Şişlik beyne daha fazla baskı yapar ve baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, konfüzyon, halsizlik, nöbetler ve bulanık görme gibi semptomlara neden olur. Bir kişi kan basıncını düşürmek için tedavi olursa, semptomları genellikle bir saat içinde düzelir.

Yüksek tansiyonu olan herkesin semptomları görülmez. Sonuç olarak, yüksek tansiyon sessiz bir katil olarak bilinir.

Kan basıncı hızla ve ciddi bir şekilde arttığında, tipik olarak 180/120 veya daha yüksek okumalara kadar, bu hipertansif kriz olarak bilinir.

Bir kişinin tehlikeli derecede yüksek tansiyonu varsa, ancak başka semptomları yoksa, duruma hipertansif aciliyet denir. Ek semptomlar yaşıyorlarsa, hipertansif bir acil durumdur.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ VE ZARARLARI NELERDİR?

Tansiyon yükselmesi nefes darlığı yapar mı ve yüksek tansiyonun gözdeki belirtileri gibi konular çok sık araştırılıyor. Tansiyon yükselmesi nefes darlığı yapar mı sorusu da bunlara ek olarak araştırılan konular arasında yer alıyor.

İşte yüksek tansiyon belirtileri ve neden olduğu rahatsızlıklar:

sırt ağrısı

konuşma zorluğu

yüz kızarması

burun kanaması

uyuşma veya halsizlik

Ciddi endişe

nefes darlığı

görme değişiklikleri (örn: gözde çarpıntı)

FARANJİT NEDEN OLUR, BELİRTİLERİ NELERDİR? FARANJİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

-

SUÇİÇEĞİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR? SUÇİÇEĞİNE BAĞLI SEMPTOMLARINA NE İYİ GELİR?

-