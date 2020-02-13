Bademcik şişmesi neden olur? Bademcik şişmesi nasıl ve kaç günde geçer?

Kış aylarında veya mevsim geçişlerinde sık sık karşımıza çıkabilecek sorunlardan olan bademcik şişmesi özellikle çocuklarda sıklıkla görülürken, yetişkinlerde de azımsanamayacak kadar çok görülebiliyor. Sabah saatlerinde uyandığınızda boğazında ağrı, kaşıntı gibi gibi sorunlar baş gösterirse bademcik şişmesi problemi ile karşı karşıya olabilirsiniz. Peki, bademcik şişmesi neden olur? Bademciklerin iltihaplanması ile vücutta boy gösteren bu rahatsızlık, insan hayatını yüksek oranda etkileyebilir. Yutkunmada zorlanma, ses tonlarının değişmesi, ağız kokusu gibi problemlerin boy gösterdiği hastalıkta çeşitli tedavi yöntemleri denenirken, bu noktada herhangi bir tedavi görmeden önce doktor kontrolüne gitmeniz şarttır. Bademcikler çoğu zaman iki taraflı şişerken, bazı zamanlarda bademciğin bir tarafının şişmesi diğer bir deyişle tek taraflı bademcik şişmesi gibi problemlerde görülebilir. Haberimizin ayrıntılarından bademcik şişmesi ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, bademcik şişmesine ne iyi gelir? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…
Bademcik şişmesinin birden fazla sebebi olabilir. Bunlar;
Peki, bademcik şişmesi dışarıdan belli olur mu?
Bu sorunun yanıtı bademcik problemi yaşayan vatandaşlar tarafından sürekli aratılıyor. Bademcik şişmesi normal şartlarda dışarıdan gözükmez ancak hastalığın fazla ilerlemesi durumunda bu problem de baş gösterebilir.
Bademcik rahatsızlığı ile kış aylarında ve mevsim geçişlerinde sıklıkla karşılaşabilir. Bu noktada bilinmesi gereken etkenlerden bir tanesi uygun ağız bakımı ve yeterli sıvı alımının önemidir. Hastalığın süresi 7-8 gün civarında olurken, istirahatin de oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu noktada yine doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Doktorunuz gerek görürse, antibiyotik tüketimi de belirgin bir şekilde baş ağrısı, boyundaki lenf bezi şişkinliği ve ateş gibi rahatsızlıkları azaltabilir. Yine doktorunuzun vereceği ilaçlar enfeksiyon bölgesinin kısa süre içerisinde düzelmesinde faydalıdır. Peki, bademcik şişmesi kaç günde geçer?
Bademcik şişmesine karşı evde uygulayabileceğiniz yöntemlere de yazımızın ilerleyen kısımlarında yer verdik…
Bu noktada unutulmaması gerek bilgilerden bir tanesi de bademcik iltihabının tek bir şekilli yoktur. Birden fazla şekilde kendini vücutta gösterebilen bu hastalığın ise belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtilerin görülmesi ile bademcik iltihabı anlaşılabilir. Peki, bademcik iltihabı belirtileri nelerdir? İşte yanıtı
Bademciğin yukarıda da belirttiğimiz belirtileri vardır. Bu belirtilerden bazılarına haberimizin içerisinde yer verdik…
Bademcik şişmesi problemi doğal yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu noktada doktorlara danışarak ilaç tedavisi ile hastalığı kısa sürede atlatmak mümkünken, bazı bitkisel tedavilerle de hastalığı kolaylıkla atlatabilirsiniz. İşte bademcik şişmesine iyi gelen bitkisel yöntemler;
Halk arasında her derde deva diye adlandırılan bazı bitkilerin bademcik tedavisine de iyi geldiği bilinmektedir. İşte o bitkiler;
Sarımsak: Özellikle öksürük gibi boğaz rahatsızlıklarına iyi gelmesi ile bilinen sarımsak, yine bir diğer boğaz problemi olan bademcik şişmesine de iyi geldiği biliniyor. İşte bademcik şişmesine iyi gelen diğer bitkiler;
Bademcik şişmesine hangi ilaç iyi gelir?
Bademcik şişmesinde ilaç tedavisi hastalığın süresini kısaltmak için birebirdir. Ancak bu noktada bilinmesi gereken en önemli etken ise ilaçların doktor kontrolünde kullanılmasıdır.
Adenovirüs ismi verilen tek taraflı bademcik şişmesi, genellikle enfeksiyonel sebeplerle çıkmaktadır. Halk arasında öpücük hastalığı olarak da adlandırılan Ebstrein-Barr virüsü ve adenovirüs gibi virüsler, sol bademcik şişmesinin en büyük sebepleri olarak bilinir.BADEMCİK ŞİŞMESİNE NE İYİ GELİR? EVDE DOĞAL VE BİTKİSEL KÜRLER İLE BADEMCİK ŞİŞLİĞİ NASIL GEÇER?