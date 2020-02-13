Bebeklerde kulak ağrısına ne iyi gelir? Bebeklerde kulak ağrısı kaçıncı ayda başlar, nasıl anlaşılır?

Bebeklerde kulak ağrısının sebeplerine değinecek olursak; orta kulak enfeksiyonu, kulağa darbe alınması, diş çıkarma dönemleri, uçağa binme, hava değişimleri gibi etkenleri sıralayabiliriz. Dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de bebeklere verilen oyuncaklar ve bebeklerin emekleme dönemlerindeki kulağına kaçma ihtimali olan küçük cisimler. Bunların hepsi bebeklerde kulak ağrılarına sebep olabilir. Peki bebeklerde kulak ağrısı kaçıncı ayda başlar? Bebeğin kulak ağrısı problemi ile karşı karşıya olduğunu tespit etmek için, ağrı öncesi belirtilerin ve ağlama krizlerinin iyi gözlemlenmesi gerekir. Bebeklerde kulak ağrısı belirtileri nelerdir ve nasıl geçer? Maddeler halinde konuya detaylı bakalım.

BEBEKLERDE KULAK AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerin doğumundan sonraki ilk 48 ay ebeveynler için oldukça zorlu süreçlerdir. Bebeğin sürekli ağlaması, hasta olması, ek gıdalara bağlı alerjik reaksiyonlar, gaz problemleri gibi birçok sıkıntı ile baş etmek zorundalar. Bunların dışında kulak ağrısı da bebekleri huzursuz eden ve sürekli ağlamasına neden olan bir problemdir. Bebeklerdeki kulak ağrısı belirtileri genel olarak ateş, işitme güçlüğü, iştah bozuklukları gibi etkenler olarak kendini gösterir. Bebeklerde ay grubuna göre belirtiler farklılıklar gösterebilmektedir.

BEBEKLERDE KULAK AĞRISI KAÇINCI AYDA BAŞLAR?

ilk 6 aylık süreçte kulak ağrıları yerine daha çok kulak akıntıları yaşanır. 6. aydan itibaren kulak ağrıları daha hissedilebilir şekilde kendini gösterebilmektedir.

BEBEKLERDE KULAK AĞRISI NASIL ANLAŞILIR?

Bir bebeğin kulak ağrısı olup olmadığını anlamak zor bir durumdur. Bebeğinizin hareketlerini kontrol etmelisiniz. Elini kulağına doğru götürüyorsa, kulağında akıntı varsa, kulak içinde sarı renge benzer koyu kıvamlı akıntılar birikiyorsa kulak ağrısına işarettir. Bu işaretler birçok hastalığın habercisi olabilir. Dış kulak enfeksiyonları, bademcik enfeksiyonlar, kronik geniz eti, alerji gibi hastalıklardan kaynaklı kulak ağrıları meydana gelebilir.

BEBEKLERDE KULAK AĞRISI NASIL GEÇER?

Bebeklerdeki kulak ağrıları sıklıkla görülebilen durumdur. Kulak ağrıları basit olduğu kadar çok riskli bir durum da olabilir. Böyle durumlarda Kulak Burun Boğaz uzmanına bebeğinizi gösterip tedavi ettirmelisiniz. Evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerde mevcut. Fakat bebeklerin gelişme evrelerinde evde çözüm yöntemleri uzmanlar tarafından önerilmemektedir. Yapılan yanlış bir tedavinin işitme kaybına kadar yol açabileceğini unutmayın. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var:

Bebeğinizin kulağına kulak çöpü sokarak temizlemeye çalışmayın.

Sigara içiyorsanız bebeğinizin yanında içmeyin.

Bebeğinizi kalabalık ortamlardan uzak tutun.

Bebeğinizin kulağında yabancı bir cisim varsa siz çıkarmak için uğraşmayın, en yakın sağlık kuruluşuna gidin.

Bebeğinizi kulağına bilmediğiniz ilaçları damlatmayın.

İşitme kaybı olup olmadığını anlamak için bebeğinize yüksek sesle bağırmayın.

Deniz, havuz gibi sulardan bebeğinizin kulak iltihabı olabileceğini unutmayın.

BEBEKLERDE KULAK AĞRISI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Kulak ağrıları genel olarak 2-3 gün içerisinde geçmektedir. Bebeklerde ise bu süre bir haftaya kadar sürebilir. Bu süre aşıldığı halde kulak ağrısı geçmediyse enfeksiyon ya da iltihap riski olabilir.

BEBEKLERDE KULAK AĞRISI İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜM

Anneler bebeklerin kulak ağrısı gibi durumlarda "Bebeklerde kulak ağrısına ne iyi gelir?" Sorusunun yanıtını oldukça merak edip araştırıyorlar. Kimi yöntemler bebek sağlığı için zararlı olabiliyor. Kulak ağrıları için bitkisel yöntemler daha sağlıklı olarak ön plana çıkıyor. Bebeğiniz için evde bitkisel yöntemlerden bazıları şunlardır:

Zeytinyağı

Bir çay kaşığı zeytinyağı, kulak ağrısına ve kulak çınlamasına iyi gelir. Zeytinyağını ocakta ısıtın. Soğumaya bırakın. Ardından kulağa 2-3 damla kullanabilirsiniz.

Zencefil

Zencefil birçok hastalıkta ağrı kesici niteliğindedir. Zencefil yağını kulağa 1-2 damla damlatarak rahatlama sağlayabilirsiniz.

Nane

Kulak ağrılarında en çok kullanılan yöntemlerden biri nanedir. Naneyi bir cezveye koyup kaynatın. Nanenin suyunu süzük soğutun. 2-3 damla kulağa damlatın.

Soğan

Doğal antibiyotiklerden olan soğan kulak ağrılarında da etkilidir. Bir küçük soğanı alıp suyunu çıkarana kadar süzün. 2-3 damla kulağa damlatın.

Sarımsak

Doğal antibiyotiklerin bir başkası olan sarımsağı, susam yağı ile karıştırıp kaynatın. Soğumaya bırakın. Daha sonra 1-2 damla kulağa damlatın.

Isı masajı

Kulağa ısı uygulayarak masaj yapabilirsiniz. Çoğu insanda rahatlama görüldüğü ortaya çıkmıştır.

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BEBEKLERDE KULAK AĞRISI ATEŞ YAPAR MI?

Bebeklerde ateşlenme olayı çok sık görülür. Fakat ateşlenmenin sebebi farklı nedenlere bağlı olabilir. Belki diş çıkarma dönemi, belki aşılardan kaynaklı ateşlenme olabilir. Diğer sebepler ise hastalıklar ve rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıkabilir. Kulak ağrıları da bebeklerde ateşe neden olur. Bebeklerin bünyesi zayıf olduğu için ağrı gibi durumlarda vücut ateş olarak tepki verebilir. Ya da enfeksiyonun yayılmasından dolayı ateşlenme ortaya çıkabilmektedir.

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