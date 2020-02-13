Çene ağrısı neden olur, ağrı kulağa vurur mu? Çene ağrısına ne iyi gelir?

Çene ağrıları bulunduğu bölge bakımından yemek yemeyi, uyumayı ve konuşmayı önemli derecede etkileyen bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla meydana gelmesi halinde öncelikle çene ağrısı nasıl geçer sorusunun yanıtı araştırılır. Günlük hayatın bir parçası olan bu aktiviteleri yapmamak ya da ağrılı bir şekilde yapmak kişiyi olumsuz yönden etkiler. Çene ağrısına ne iyi gelir? konu başlığı altında çene ağrısına iyi gelen doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. Çene ağrılarının nedenlerine bakacak olursak; ağrıları oluşturan kesin bir faktörden bahsetmek zordur. Uzmanların görüşü bu konuda birkaç faktörün birleşmesi ile çene ağrılarının oluşmaya başladığı yönündedir.

ÇENE AĞRILARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çene ağrılarının belli başlı belirtileri vardır. Bunlardan bir kaçını sıralamak gerekirse:

Baş ağrısı

Yüksek ateş

Baş dönmesi

Yüzde şişlik

Yüzde ağrı ve yorgunluk hissi

Göz çevresinde ağrı ve basınç

Çenenin tek tarafa doğru kayarak açılması

Dişlerde ağrı

Diş apsesi

Dişlerde normal kapanmama hissi

Ağız açıp kapatırken tıklama, takırtı sesi

Kısıtlı ağız açıklığı veya çene kilitlenmesi

Çiğnerken ya da konuşurken ağrı ve yorgunluk

Esnemede ve ağız açmada zorluk

ÇENE AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Çene ağrılarında en çok merak edilen konu tedavi şeklidir. Konu çene olunca tedavi yöntemlerini de merak etmemek elde değil. Çenede oluşan ağrıların nedenini öğrenip teşhis koymak ve tedaviyi ona göre uygulamak tedavi süreci için doğru bir yöntemdir. Eğer ağrılar enfeksiyona dayalı ise antibiyotik tedavisi uygulanır. Çenede yapısal bozukluklar ya da travmaya bağlı bir sorun varsa cerrahi operasyon şarttır. Ülkemizde oldukça sık rastlanan diş gıcırdatma, çene kaslarını sıkarak uyuma gibi rahatsızlıklar için gece plağı veya kas gevşetici ilaçlar kullanarak hasta tedavi sürecine girer.

Sinirsel nedenlere bağlı çene ağrılarında ise tedavi tropikal kremler önerilmektedir. Aşırı baş ağrısı gibi nedenlerden dolayı çeneye vuran bir ağrı durumunda ağrı kesiciler verilir. Ağız ve diş bakımı oldukça önemlidir. Dişlerdeki sorunlar çeneye etki edeceği unutulmamalıdır. Diğer ağrılı durumlarda hastanelerde ilgili testler yapılıp rahatsızlığın sebebi ortaya çıkartılarak tedavi edilebilmektedir.

ÇENE KEMİĞİ AĞRISI KULAĞA VURUR MU?

Çene kemiği ağrıları kemikten dolayı birçok yüz hattına, boyun ve baş kaslarının bir kısmına etki edebilen bir rahatsızlıktır. Çene kemiğinin ağrısı kulakta da hissedilebilmektedir. Özellikle kulağın ön bölgesinde oluşan ağrılar kulakta zonklama şeklinde hissedilebilir.

ÇENE EKLEMİ AĞRISI KULAĞA VURUR MU?

Çene eklem ağrılarının neden olduğu birçok rahatsızlık vardır. Bunlar içinde kulak ağrıları da mevcuttur. Çene eklem ağrısının neden olduğu kulak ağrıları şu şekilde sıralanır:

Kulağın ön bölgesinde oluşan ağrı

Kulaklarda çınlama

Kulaklarda duyma problemi

ÇENE AĞRISI NEDEN OLUR?

Çene ağrısı değişik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çene bölgesinde faktörler bu ağrılara neden olur. Örneğin yemek yerken kasları zorlamak çene ağrısı olarak nitelendirilir. İşte çene ağrısının nedenleri:

Çenelere gelen darbe, kaza, çarpmaya bağlı travmalar

Ağzın uzun süre açık kalması

Anestezi gibi durumlarda ağzın çok açılması

Diş gıcırdatma

Diş sıkma

Dudak ısırma

Tırnak yeme

Sakın çiğneme

Çok konuşmak

Diş bozuklukları

Lyme hastalığı

Tiroid hastalıkları

ÇENE AĞRISI NEDEN OLUR?

ÇENE KASILMASI NEDİR?

Alt ve üst çenenin birleştiği yerde çene eklemi mevcuttur. Çene kemiği de kaslardan oluşan bir yapıya sahiptir. Çene kaslarını düzenli şekilde kasılır ve gevşer. Bu durum ağzın açılıp kapanmasını sağlar. Eklemler ve kaslar birlikte hareket etmesinden dolayı iki taraftaki sorunlar birbirini etkiler. Bazı durumlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak çene kasılmış şekilde kalabilir. Böyle durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda vardır.

ÇENE EKLEMİ İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çene eklemi iltihabı, enfeksiyona bağlı kemik veya kemik iliğinde meydana gelen iltihaplanmadır. Yaralanma, ameliyat gibi durumlarda kana karışan enfeksiyon ya da bakteri kemik dokusuna temas ederse bu hastalığa yol açabilmektedir. Çene kemiği iltihabında belirtiler kendini yüksek ateş, şiddetli ağrı, kas spazmı gibi etkenlerle gösterebilir.

ÇENE AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Çene eklem rahatsızlığı ya da ağrıları gibi durumlarda diş hekimine başvurulabilir. Diş hekiminin yapacağını muayene yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Çene eklem rahatsızlığı için hastanelerde MRI testi uygulanmaktadır.

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