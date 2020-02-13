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() nedir? nelerdir?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Süleyman Tosun konu hakkında önemli bilgiler verdi. Evli olan çiftlerin korunmasız düzenli ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebelik oluşmamışsa,bu durum olarak adlandırılır. Çiftlerin %90'ı 1 yıl içinde gebe kalırlar. İnfertilite demek değildir. Kısırlık kendiliğinden veya herhangi bir tıbbi yöntem ve teknoloji ile çocuk sahibi olma şansının bulunmamasıdır. Halbuki infertilite tıbbi yöntem ve teknolojiler kullanılarak çocuk sahibi olunabilecek bir durumu ifade eder.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 15:28 ABONE OL
İnfertilite Kısırlık nedir? Nedenleri nelerdir?

HER ÇİFT 1 YIL BEKLEMELİ MİDİR?

Kadın 35 yaş ve üzerinde ise 6 ay,40 yaş üzerinde ise 3 ay gebelik olmamışsa daha erken uzman görüşü alınmalıdır.Adet düzensizliği,vücutta aşırı kıllanma,aşırı kilo,önceden geçirilmiş ameliyatlar (myom,yumurtalık kistleri,dış gebelik ameliyatı…gibi),birinci derece yakınlarda (anne,teyze,hala) erken menopoz hikayesi,önceden teşhis edilmiş endometriozis (çikolata kisti) var ise en kısa zamanda doktora başvurmak gerekir.Erkek te ise daha önceden testislerle ilgili bir ameliyat geçirmiş ise veya ameliyat olmasa da şiddetli ağrı,şişlik,cinsel isteksizlik,ereksiyon problemi hikayesi var ise 1 yıl beklenmeden üroloji uzmanı ile görüşülmesi önerilir.

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İnfertilite (Kısırlık) nedir? Nedenleri nelerdir?
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