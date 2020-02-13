İnfertilite (Kısırlık) nedir? Nedenleri nelerdir?

HER ÇİFT 1 YIL BEKLEMELİ MİDİR?

Kadın 35 yaş ve üzerinde ise 6 ay,40 yaş üzerinde ise 3 ay gebelik olmamışsa daha erken uzman görüşü alınmalıdır.Adet düzensizliği,vücutta aşırı kıllanma,aşırı kilo,önceden geçirilmiş ameliyatlar (myom,yumurtalık kistleri,dış gebelik ameliyatı…gibi),birinci derece yakınlarda (anne,teyze,hala) erken menopoz hikayesi,önceden teşhis edilmiş endometriozis (çikolata kisti) var ise en kısa zamanda doktora başvurmak gerekir.Erkek te ise daha önceden testislerle ilgili bir ameliyat geçirmiş ise veya ameliyat olmasa da şiddetli ağrı,şişlik,cinsel isteksizlik,ereksiyon problemi hikayesi var ise 1 yıl beklenmeden üroloji uzmanı ile görüşülmesi önerilir.