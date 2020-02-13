Şiddetli kulak ağrısına ne iyi gelir? Doğal ve bitkisel yollardan kulak ağrısı nasıl geçer?

Kulak ağrısı nedenleri arasında farklı solunum yolu hastalıkları ya da iltihaplanma olabilir. Bu ağrı, dış, orta veya iç kulağın enfeksiyonlarına ve iltihaplanmasına ve ayrıca kulağın kendisine bitişik yapılara bağlı olabilir. Peki, kulak ağrısı nasıl geçer ve evde tedavi yöntemleri nelerdir? Siz de kulak ağrısından müzdaripseniz, haberimizde kulak ağrısı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte kulak ağrısı nedenleri, ve kulak ağrısı nasıl geçer sorusunun yanıtı.

KULAK AĞRISININ NEDENLERİ NELER? KULAK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kulak ağrıları yaygın bir semptomdur ve çeşitli hastalıklardan kaynaklanabilir. Bunlar arasında nedenleri arasında Yüzücü kulağı, orta kulak enfeksiyonları, TMJ, enfeksiyonlar, büllöz miringit, güneş yanığı, dermatit ve travma bulunur.

Kulak ağrısı ile ilişkili belirti ve semptomlar nedene bağlıdır, ancak şunları içerebilir:

• Dış kulak çevresinde kızarıklık ve şişme

• Ateş

• Kulak ağrısı

• Çene ağrısı

• Boğaz ağrısı

• Kaşıntı

• Kulaklarında çınlayan

• baş dönmesi

Kulak ağrıları genellikle acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyar ve doğal ev ilaçları, örneğin sıcak kompresler ile tedavi edilebilir. Bu yöntemler ve ilaçlar; İbuprofen (Advil, Motrin), naproksen (Aleve) ve asetaminofen (Tylenol ve diğerleri) gibi OTC ağrı kesiciler; etkilenen kulakta zeytinyağı ve uçucu yağlar kullanımıdır. Ancak bunları yapmadan önce doktorunuzdan mutlaka tavsiye almalısınız.

Ateş, kulak drenajı, baş dönmesi, işitme kaybı veya kulak ağrısı ile ilişkili işitme azalması olduğunda tıbbi yardım alınmalıdır.

Kulak ağrısı değerlendirmesi, tanı ve tedavisi genellikle hastanede ya da sağlık ocağında yapılır ve çok az teste ihtiyaç vardır.

KULAK AĞRISI NASIL GEÇER? KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Çoğu vaka 7-10 gün boyunca reçeteli kulak damlaları ile tedavi edilir.

Bu damlalar enfeksiyonla savaşmak için bir antibiyotik ve sıklıkla iltihap şişmesini azaltmak için bir steroid içerir.

Damlalar etkilenen kulağa damlatılır ve birey yan tarafa uzanır. Damlalar yerleştirildikten sonra, damlaların kulaktan akmasını önlemek için hasta yaklaşık 5 dakika bu pozisyonda kalmalıdır.

Kulak kanalı çok şişmişse, kulak damlalarının uygun yere ulaşmasını sağlamak için kanala bir fitil veya küçük bir gazlı bez parçası yerleştirilebilir.

Bazen doktorunuz kulak damlaları kadar oral bir antibiyotik de reçete edebilir. Enfeksiyon kontrol altına alınana kadar birkaç gün boyunca OTC veya reçeteli ağrı kesici ilaçlar gereklidir.

Tedavi sırasında kulak kanalı kuru tutulmalıdır. Banyo sırasında suyu dışarıda tutmak için kulak tıkacı veya vazelin kaplı küçük bir pamuk topu kullanılabilir.

Bazı durumlarda kulaktaki drenaj birikir ve enfeksiyon giderilene kadar enfeksiyon temizlenmez. Bir kulak burun boğaz uzmanına (kulak, burun ve boğaz uzmanı) sevk gerekebilir.

Orta kulak enfeksiyonu tedavisi (orta kulak iltihabı)

Orta kulak iltihabının tedavisinde farklı yollar vardır. Duruma bağlı olarak, doktorunuz hemen antibiyotik reçete edebilir. Bu genellikle otitis media geliştiren yetişkinler için kullanılır.

Alternatif olarak, çocuklarda gözlem ve konfor bakımı uygun olabilir ve semptomlar 2-3 gün içinde düzelirse, antibiyotik gerekli olmayabilir. Uzmanlar, çocuğun yaşına, teşhisin kesinliğine, hastalığın ciddiyetine ve çocuğun ve ailenin takip bakımına erişebilme yeteneğine bağlı olarak bu iki aşamalı yaklaşımı öneriyor.

Bebeklerin ve çocukların soğuk algınlığı veya üst solunum yolu enfeksiyonu olan insanlardan uzak tutun. Bu, günlük bakım ziyaret kalıplarının değiştirilmesini gerektirebilir.

Sırtüstü yatar pozisyonda biberonla besleme yapmaktan kaçının.

İlk 6 ay boyunca emzirilen bebeklerin kulak enfeksiyonu geliştirme riski azalır.

6 aylıktan sonra emzik kullanımını ortadan kaldırın.

İnfluenza da dahil olmak üzere aşıları düzenli olarak yaptırın.

Zeytin yağı

Kulak ağrısı için zeytinyağı kullanımı evde tedavi ilacıdır. Kulak kanalınızdaki zeytinyağı damlalarının kulak ağrısını hafifletebileceğini kanıtlayan sağlam bir bilimsel kanıt yoktur. Ancak AAP'ye göre, birkaç ısıtılmış zeytinyağını kulağa damlatmak güvenlidir ve orta derecede etkili olabilir.

Bu yöntemi ilk önce doktorunuzla, özellikle de çocuklar için tartışmak iyi bir fikirdir. Bir termometre kullanarak zeytinyağının vücut sıcaklığından daha sıcak olmadığından emin olun. Bu, kulak zarını yakmamanıza yardımcı olacaktır.

Zencefil

Zencefil, kulak ağrısından ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilecek doğal antienflamatuar özelliklere sahiptir. Dış kulak kanalının etrafına zencefil suyu veya içinde zencefil ile ısıtılmış süzülmüş yağ uygulayın. Doğrudan kulağa koymayın.

Sarımsak

Sarımsak hem antibiyotik hem de ağrı giderici özelliklere sahiptir. Ezilmiş sarımsakları birkaç dakika ılık zeytin veya susam yağı ile ıslatın. Sarımsakları süzün ve yağı kulak kanalına uygulayın.

Oksijenli su

Hidrojen peroksit yani oksijenli su, yıllardır kulak saçakları için doğal bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemini kullanmak için, etkilenen kulağa birkaç damla hidrojen peroksit yerleştirin. Bir lavaboya akmasına izin vermeden önce birkaç dakika bekletin. Kulağınızı temiz, damıtılmış suyla durulayın.