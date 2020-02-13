Kulak iltihabına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Orta kulak iltihabı nasıl iyileşir?

Orta kulak iltihabı neden olur? Bu problemin oluşum nedenlerinin ilk sırasında solunum yolu enfeksiyonları yer alır. Özellikle kış aylarında, mevsim değişikliklerinde sıklıkla görülebilmektedir. Sinüzit gibi hastalıklarda burun, kulak tıkanıklığı hem rahatsızlığa hem de iltihaplanmaya yol açmaktadır. Tıptaki adı otitis media olan orta kulak iltihabı için çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Peki kulak iltihabına ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde tedavi yöntemleri var mı? gibi soruların yanıtlarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

KULAK İLTİHABINA NE İYİ GELİR?

Doktorlar orta kulak tedavisinde antibiyotik ilaçlar verirler. Bunun yanında kulak damlaları ya da ağrı kesiciler de verebilirler. Bunlar dışında şu yöntemlerde iyi gelebilir:

Ağrının acısını azaltmak için kulağa sıcak pres uygulayabilirsiniz Kulak temizleme çubukları kesinlikle kullanılmamalıdır. Şampuan ve su duş alma sırasında kulağa kaçırılmamalıdır. Pamuk alıp, kulağınızdan gelen akıntıyı silebilirsiniz. Sarımsak ve soğan suyu kulak enfeksiyonlar için bitkisel çözümdür. 2-3 damla kulağın içine damlatarak ağrıları hafifletebilirsiniz. 2-3 damla zeytinyağı kulağınızda rahatlama hissi verecektir.

Diğer yöntemler de şu şekilde:

Kurtboğan

Kirpi otu

Güzelavrat otu

Fesleğen

Tuz

Çay ağacı yağı

Elma sirkesi

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ORTA KULAK İLTİHABI NASIL İYİLEŞİR?

Orta kulak iltihabı kendiliğinden geçebileceği gibi daha kötü durumlara da yol açabilen bir hastalıktır. Genel olarak iltihap 1-2 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşir. Antibiyotik tedavileri ile bu süre daha kısa süre içerisinde olur. 1-2 haftayı geçen ağrılı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda vardır. Böyle durumlarda kulak zarına açılan ufak bir deliğe tüp yerleştirilir. Orta kulağın havalanmasını ve gereksiz oluşan suları içine çekerek dışarı atılmasını sağlar. Tüpler belirli süre sonra çıkartılarak uygun görülmesi halinde tedaviye devam edilir ya da sona erdirilir.

ORTA KULAK İLTİHABI İYİLEŞME BELİRTİLERİ NELERDİR?

Orta kulak iltihabı iyileşme sürecinde de belirtiler önemlidir. Hastalık tedavisinde kullanılan ilaçlar ve temiz bakım ile hastalıktan daha erken zamanda kurtulmak mümkündür. Hastalığının neden olduğu rahatsızlıklar zamanla azalma sürecine girer. Kulaklardaki çınlama, zonklama giderek azalır. Ağrı ve ateşlenme şikâyetleri kaybolur. Kulakta meydana gelen akıntılar zamanla azalarak kendini gösterir.

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ORTA KULAK İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Orta kulak iltihabının daha çok çocuklarda olduğuna değinmiştik. Belirtilerde yaş gruplarına göre değişiklik gösterebiliyor. Orta kulak iltihabı çeşitleri vardır. Akut orta kulak iltihabı, efüzyonlu(sıvı) orta kulak iltihabı, kronik orta kulak iltihabı. Belirtiler belirlenirken bu çeşitlere göre hastalığın türü ortaya çıkar. Tedavi yöntemi de yine orta kulak iltihabı çeşitlerine göre yapılır.

Akut orta kulak iltihabı, bir anda ortaya çıkan ağrılar olur. Kızarıklık ve şişmenin ardından ateşlenme ortaya çıkar. Efüzyonlu(sıvı) orta kulak iltihabında, orta kulakta sıvı bulunması durumudur. Bunun nedeni daha önce yaşanmış orta kulak iltihapları olabilir. Çocuklarda sık görülen bir durum olduğu için dikkat edilmesi gerekir. İşitme kaybına kadar yol açabilen bir türdür. Kronik orta kulak iltihabı ise kulak akıntısı, kulak zarında delik, işitmede azalma gibi belirtiler kendini gösterir. Eğer bu belirtiler 90 günden fazla sürerse hastalığın adı kronik olur. Kronik iltihaplanma durumunda enfeksiyonun yayılma riski olduğundan ciddi problemlere yol açabilir. Düzenli doktor kontrollerinin yapılması gerekir.

Bebeklerde orta kulak iltihabı, soğuk algınlığı hastalığı sonrası ortaya çıkar. Aniden başlayan kulak ağrısı ve baş ağrılarıdır. Bebeklerde bunu anlamanın yolu zordur. Genelde bebekler kulak ağrılarında ellerini kulaklarına götürürler. Ağlama ve ateşlenme görülür. Diğer belirtiler şu şekildedir:

Uyku problemi

İşitme sorunu

Kulakta akıntı

İştahsızlık

Huzursuzluk

Halsizlik

Kulakta kaşıntı

Yetişkinlerde orta kulak iltihabı, ağrı ve tıkanıklık hissi ile başlar. Kulakta çınlama ve zonklama gibi şikâyetler olabilir. Ayrıca kulak akıntısı, işitme sorunları, ateş gibi belirtiler de kulak ağrılarına eşlik edebilir.

ORTA KULAK İLTİHABINDA HANGİ DOKTORA GİDİLMELİDİR?

Orta kulak iltihabı hastalığı için sağlık kuruluşlarında Kulak Burun Boğaz (KKB) doktorları bakmaktadır. Bebeklerde orta kulak iltihabı şikayeti, şiddetli geçmeyen kulak ağrısı, çocuklarda üst solunum yolunda tıkanmalar, farklı renkte kulak akıntıları gibi durumlarda Kulak Burun Boğaz (KKB) doktoruna başvurmalısınız.

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