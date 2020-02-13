Orta kulak iltihabı antibiyotiksiz geçer mi? Orta kulak iltihabı tedavisi kaç gün sürer?

Orta kulak iltihabında antibiyotik tedavisi hastanın daha erken sürede iyileşmesini sağlar. Fakat bazı durumlarda antibiyotik kullanımından kaçınılması gerekebilir. Bu durumda orta kulak iltihabı antibiyotiksiz geçer mi? sorusunun yanıtı araştırılır. Antibiyotikler iltihabı kurutarak enfeksiyonun yayılmasını ve etki göstermesini engellemektedir. Bazı durumlarda ise antibiyotik vücutta bağışıklık kazanacağı için etkisini göstermeyebilir. Bu durumda orta kulak iltihabı antibiyotikle geçmezse ne yapılmalı? Orta kulak iltihabı nasıl iyileşir, ne iyi gelir? gibi soruların yanıtlarından yola çıkarak orta kulaktaki enfeksiyon nasıl geçer problemine çözüm üretilmesi mümkündür.

ORTA KULAK İLTİHABI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Orta kulak iltihaplanması bazen kendiliğinde geçebilen bazen de enfeksiyon geçmeyip ciddi sıkıntılara yol açabilen hastalığa dönüşür. Normal şartlar altında kendiliğinden geçen orta kulak iltihabı 1-2 hafta içerisinde geçmektedir. Geçmeyen ve sürekli tekrarlayan orta kulak iltihabı kronik hale gelir. Ve kronik orta kulak iltihabı adını alır. Kronik hastalığın tedavisinde doktor müdahalesi gerekebilir. Doktorlar en son çare olarak tüp takma, orta kulak iltihabı ameliyatı gibi yöntemlere başvurabiliyorlar.

ORTA KULAK İLTİHABI ANTİBİYOTİKSİZ GEÇER Mİ?

Orta kulak iltihabı tedavisi için sağlık kuruluşlarında Kulak Burun Boğaz (KKB) doktorları hastaları muayene etmektedir. Doktorlar hastalığın şiddetine göre en çok önerdikleri tedavi yöntemi antibiyotiktir. Bazı hastalar antibiyotik kullanmak istemezler. Bu durumda antibiyotiksiz orta kulak iltihabı nasıl iyileşir? Sorusu için çözüm önerileri sunacağız:

Kulak damlaları ve ağrı kesiciler

Sarımsak ve soğan suyunu kulağa damlatmak

Papatya, ıhlamur, zencefil gibi bitkisel çaylar içmek

Zeytinyağını ısıtıp 1-2 damla kulağa damlatmak (soğuk şekilde)

Sakız çiğnemek

C vitamini içeren besinler tüketmek

Tuzu ısıtıp bir bezin içine koyun. Kulağa sıcak kompres şeklinde uygulamak

Zeytinyağı ve susam yağını karıştırıp ısıtmak. Soğutup kulağa 1-2 damla damlatmak

Kulak masajı yapmak

Kulağa keçi sütü ya da anne sütü damlatmak

Orta kulak iltihabına sakız çiğnemek iyi gelir mi? Çözüm yöntemi olarak sakın çiğnemek östaki borusunda rahatlama sağlar. İltihap sıvısının akıp boşalmasını sağlar.

KULAK HASTALIKLARI NELERDİR? ORTA KULAK İLTİHABI NEDEN OLUR? TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?

ORTA KULAK İLTİHABI ANTİBİYOTİKLE KAÇ GÜNDE GEÇER?

Orta kulak iltihabı antibiyotik tedavisi yöntemi ile çok kısa zamanda geçebilmektedir. Normal şartlarda 1-2 hafta geçme süresi olan hastalığın antibiyotik kullanımı ile beraber 3-4 gün içerisinde geçebilir. Antibiyotik etki etmediği durumlarda kulak damlaları veya bitkisel çözüm önerilerini uygulayıp iyileşme sağlayabilirsiniz.

ORTA KULAK İLTİHABI İYİLEŞME BELİRTİLERİ

Sadece orta kulak iltihabı değil çoğu kulak enfeksiyonları 4-5 gün içerisinde iyileşme süreci başlar. Özel bir tedavi uygulanmadan da bu değişiklik gözlemlenebilir. İlk gün yaşadığınız ağrı, ateş, kaşınma, zonklama, çınlama, terleme, tıkanma gibi şikayetlerin azaldığını fark edebilirsiniz. Hastalığın iyileşme evresinde temizlik ve bakım çok önemlidir. Hastalığın tekrar bulaşmaması ve iyileşme sürecini hızlandırmak için kulaktan gelen akıntıyı pamuk yardımıyla temizleyin. Yastık kılıfınızı sıklıkla değiştirin. Yüz havlunuzu sık sık değiştirin. Banyo yaparken kulağınıza su ve şampuan kaçırmamaya özen gösterin. Kulağınız kaşındığında ya da temizleme ihtiyacı duyduğunuzda kesinlikle kulak çöpü kullanmayın. Kulağınıza başka yabancı bir cisim sokmayın.

ORTA KULAK İLTİHABI İYİLEŞME BELİRTİLERİ NELERDİR? ORTA KULAK İLTİHABI İYİLEŞME SÜRECİ NASIL OLUR?

ORTA KULAK İLTİHABINA NE İYİ GELİR?

Orta kulak iltihabının tedavisi için genellikle antibiyotik kullanımına başvurular. Bunun yanında uzman doktor tarafından kulak damlası ve ağrı kesici reçete edilmesi de mümkündür. Bunların dışında aşağıdaki yöntemler de orta kulak iltihabına iyi gelen çözüm önerileri arasındadır:

Ağrının acısını azaltmak için kulağa sıcak pres uygulayabilirsiniz Kulak temizleme çubukları kesinlikle kullanılmamalıdır. Şampuan ve su duş alma sırasında kulağa kaçırılmamalıdır. Pamuk alıp, kulağınızdan gelen akıntıyı silebilirsiniz. Sarımsak ve soğan suyu kulak enfeksiyonları için bitkisel çözümdür. 2-3 damla kulağın içine damlatarak ağrıları hafifletebilirsiniz. 2-3 damla zeytinyağı kulağınızda rahatlama hissi yaratacaktır.

KULAK İLTİHABINA NE İYİ GELİR VE NASIL GEÇER? ORTA KULAK İLTİHABI NASIL İYİLEŞİR?

ORTA KULAK İLTİHABINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Kulağa yabancı cisim kaçması:

Dış kulaktan giren yabancı cisimler orta kulak iltihabına neden olur. Genelde bu durum küçük yaşta çocuklarda görülür. Bezelye, nohut, boncuk, mercimek gibi küçük şeylerin kulağa kaçması ve enfeksiyona neden olmasıyla iltihaplanma başlar. Ayrıca kulak ağrısı, kulak akıntısı ve ateşlenme gibi belirti gösterir. KKB uzmanı tarafından kulağa kaçan cisim çıkarılmalı, aileler evde kulağa kaçan cismi çıkarmaya çalışmamalıdır.

Kulak kiri:

Kulaklarımızda meydana gelen sarı renkli kirler bezlerin salgısı sonucu oluşur. Bu kirlilik buşon tıkacı olarak adlandırılır. Çocuklarda sıklıkla görülen bir durum olup, kulakta doluluk hissi, kaşıntı, işitmede güçlük gibi belirtiler gösterir. Ayrıca deniz, havuz veya banyoda kulağa kaçan su ile kirler kulak zarına kadar giderek iltihap oluşturabilirler.

Yüzücü kulağı:

Bu enfeksiyon genelde dış kulaktan meydana gelen enfeksiyondur. Kulak çöpü kullanımı, travma, sıcak ve nemli ortamlar, kulak yolunun dar ve uzun olması, işitme cihazları kullanma gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle havuz ve denizden sonra kulak ağrıları ile ilgili şikayetler dikkate alınmalı. En yakın sağlık kuruluşuna gidilerek KKB uzmanı doktor kontrolünde tedavi uygulanabilir. Doktorlar böyle durumlarda aspiratör yardımı ile kulaktaki kirleri ya da kirli suyu alabilmektedirler.