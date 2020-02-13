Zararlı madde suyla arınır mı? İyonize suyun faydaları...

İyonize su hakkında çeşitli iddialar duymuş olabilirsiniz. Bazıları yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini, vücudunuzun pH seviyesini düzenleyebileceğini ve kanser gibi kronik hastalıkları önleyebileceğini söylüyor. Ama alkali su tam olarak nedir ve neden bu kadar çok ismini duyuyuoruz? Alkali iyonize sudaki "alkalin", pH seviyesini ifade eder. PH seviyesi, bir maddenin 0 ila 14 arasındaki bir ölçekte ne kadar asidik veya alkalin olduğunu ölçen bir sayıdır. Örneğin, pH'ı 1 olan bir şey çok asidik ve pH'ı 13 olan bir şey çok alkalin olacaktır.

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Alkali su, normal içme suyundan daha yüksek bir pH seviyesine sahiptir. Bu nedenle, bazı alkali su savunucuları vücudunuzdaki asidi nötralize edebileceğine inanmaktadır.

ALKALİ SUYUN FAYDALARI

Alkali su daha bazik bir yapıya sahip olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin nötr hale gelmesini ve atılmasını sağlar. Bu sayede vücudumuzun temizlenmesine yardımcı olur. Vücudumuzdaki diğer zararlı maddelerin dışarıya daha hızlı atılmasına yardımcı olur. Sindirim sistemine destek olarak daha hızlı ve düzenli çalışmasına da yardımcı olur. Vücudumuzun pH dengesinin sağlanmasına da yardımcı olur. Cildimizi besler, yaşlanma belirtilerini azaltır ve cildi güzelleştirir. Hücrelerin daha çabuk yenilenmesine yardımcı olur. pH dengesini sağladığı için vücudun bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasına da yardımcı olur. Ödem oluşumunu da engeller. Vücuttan toksinleri atma, ödemi engelleme gibi özellikleri olduğu için zayıflamaya da yardımcı olur.

Normal içme suyu genellikle nötr pH 7'ye sahiptir. Alkali su tipik olarak 8 veya 9'luk bir pH'a sahiptir. Bununla birlikte, tek başına pH, suya önemli ölçüde alkalilik kazandırmak için yeterli değildir.