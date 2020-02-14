Basura ne iyi gelir ve nasıl geçer? Basura (Hemoroid) iyi gelen evde bitkisel ve doğal çözüm önerileri

Basur sorunu günümüzde sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Bunun altında yatan bir neden olarak beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi, yağlı ve baharatlı yiyeceklerin yoğun şekilde tüketilmesi gibi faktörler yer almaktadır. Ayrıca, kadınlarda gebelik döneminde karın bölgesindeki bebeğin büyüdükçe iç organların kalın bağırsağa ve anüse baskılaması ile gebelikte de basur sorunu sıkça görülmektedir.

BASUR NEDİR?

Basur iç basur ve dış basur olarak ikiye ayrılmakta olup, anüs bölgesindeki toplardamarların tıkanıp şişmesi, kabarcıklı bir hal alması ve ileri boyutlarda gözle görülür şekilde bir yumru halini alması şeklinde görülür. Kronik kabızlık çeken kişilerin dışkılama esnasında anüs bölgesini zorlaması, sürekli baharatlı ve yağ içeren yiyecekler tüketmek muhtemel basur hastaları olarak adlandırılmaktadır. İleri aşamalarında cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olduğu basur (hemoroid) rahatsızlığında bitkisel çözümler ise şu şekilde sıralanmaktadır ;

BASUR NASIL GEÇER? HEMOROİDE NE İYİ GELİR?

Basur tedavisinde öncelikli tutum, beslenme alışkanlığına dikkat etmektir. Yüksek yağ oranı içeren hazır yiyecekler ve bol baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Ayrıca basur kendisini tekrarlayabilme özelliğine sahiptir, bu nedenle beslenme alışkanlığı düzenli hale getirilmelidir

Kıvırcık, marul, maydanoz, lahana gibi lif oranı yüksek sebzeler sıklıkla tüketilmelidir. Basur bir boşaltım sistemi rahatsızlığı olmasına karşın sindirim sistemi ile doğrudan orantılıdır. Lifli sebzeler tüketmek, sindirimi kolay sağlayacağı gibi boşaltım aşamasında da düzenleyici etkiye sahiptir

Meyve tüketiminde muz, ayva ve elma gibi lif değeri yüksek besinler tercih edilmelidir. Özellikle potasyum değeri yüksek olan muzun lifli yapısı, boşaltım sistemi için düzenleyici etkiye sahiptir. Bu özelliği ile, özellikle kabızlık etkisi olabilecek beslenme programına sahip sporcuların diyet listelerinde muz vazgeçilmez bir önem taşır.

Kereviz, brokoli, karnabahar gibi besinlerin haşlanarak tüketilmesi, doğal bir lavman özelliği taşımaktadır. Bu besinlerin haşlanarak düzenli olarak tüketilmesi, basurun bitkisel tedavisinde önemli bir role sahiptir.

önemli bir role sahiptir. Evde hazırlanabilecek hemoroid kremi de hemoroid tedavisinde etkili olabilmektedir. Yapılması gereken bir gazlı bez üzerine eşit miktarda gliserin ve epsom tozunun dökülerek bölgeye kompresör edilmesi olacaktır

de etkili olabilmektedir. Yapılması gereken bir gazlı bez üzerine eşit miktarda gliserin ve epsom tozunun dökülerek bölgeye kompresör edilmesi olacaktır Doğal şartlar altında hazırlanan ve içeriğinde katkı maddesi olmayan vazelinler de, basurun evde tedavisi için kullanılan yöntemlerden birisidir

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