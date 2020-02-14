Beyne, hafızaya ne iyi gelir? Beyni ve hafızayı güçlendiren bitkisel ve doğal tedavi yöntemleri nelerdir?

Beyne, hafızaya ne iyi gelir? Şeklindeki sorgulamalar gün içerisinde birçok vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yerini almaktadır. Bazı gıdalar, beynimizin hem kısa hem de uzun vadeli hafızamızın en iyi durumda kalmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğu özel besinleri içerir. Bunlar arasında antioksidanlar, iyi yağlar ve sadece enerji sağlamakla kalmayıp aynı zamanda beyin için koruma sağlayan bazı vitaminler ve mineraller bulunur ve bu nedenle bağırsakları besleyerek aslında dolaylı olarak zihnimizi de besleriz. Peki, Beyne, hafızaya ne iyi gelir? Beyne iyi gelen yiyecekler nelerdir? İşte hafıza güçlendiren o besinler!

BEYNE İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

Vücut her gün stres veya zayıf beslenme gibi iç kaynaklardan veya sigara dumanı ve kirlilik gibi dış kaynaklardan gelebilecek serbest radikallere "maruz kalmaktadır". Vücudun beyindeki hücreleri serbest radikallerden korumak için antioksidanlara ve sonrasında hücrelerimize ve sağlığımıza verebilecekleri hasara ihtiyacı vardır. Antioksidanlar, özellikle flavonoidler ve E vitamini, beyin sağlığı söz konusu olduğunda özellikle yararlı görünmektedir.

Yeşil yapraklı sebzeler: Lahana, ıspanak, yaka ve brokoli gibi yapraklı yeşillikler, K vitamini, lutein, folat ve beta karoten gibi beyin açısından sağlıklı besinler bakımından zengindir. Araştırmalar, bu bitki bazlı gıdaların bilişsel düşüşün yavaşlamasına yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Yağlı balık: Yağlı balıklar, bol miktarda omega-3 yağ asidi kaynağıdır, daha düşük kan beta beta amiloid seviyeleriyle bağlantılı olan doymamış yağlardır - Alzheimer hastalarının beyinlerinde zararlı topaklar oluşturan protein. Haftada en az iki kez balık yemeye çalışın, ancak somon, morina, konserve açık ton balığı ve pollack gibi cıva bakımından düşük olan çeşitleri seçin. Balık hayranı değilseniz, doktorunuza omega-3 takviyesi almasını isteyin veya keten tohumu, avokado ve ceviz gibi karasal omega-3 kaynaklarını seçin.

HAFIZAYA İYİ GELEN YİYECEKLER

Meyveler: Flavonoidler, meyvelere parlak tonlarını veren doğal bitki pigmentleri, aynı zamanda hafızayı geliştirmeye yardımcı oluyor, araştırmalar gösteriyor. Annals of Neurology'de yayınlanan 2012 yılında yapılan bir çalışmada, Harvard'ın Brigham ve Kadın Hastanesi'ndeki araştırmacılar, her hafta iki veya daha fazla porsiyon çilek ve yaban mersini tüketen kadınların bellek düşüşünü iki buçuk yıla kadar geciktirdiğini buldular.

Çay ve kahve: Sabah kahvenizdeki veya çayınızdaki kafein, kısa süreli konsantrasyon artışından daha fazlasını sunabilir. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir 2014 çalışmasında, kafein tüketimi daha yüksek olan katılımcılar zihinsel fonksiyon testlerinde daha iyi puan aldılar. Diğer araştırmalara göre, kafein yeni anıların sağlamlaşmasına da yardımcı olabilir. Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar katılımcılardan bir dizi görüntü üzerinde çalışmasını ve daha sonra bir plasebo veya 200 miligram kafein tableti almasını istedi. Kafein grubunun daha fazla üyesi, ertesi gün görüntüleri doğru bir şekilde belirleyebildi.

Ceviz ve Fındık: mükemmel protein ve sağlıklı yağ kaynaklarıdır ve özellikle bir tür fındık da hafızayı geliştirebilir. 2015 yılı UCLA tarafından yapılan bir araştırma, daha yüksek ceviz tüketimini iyileştirilmiş bilişsel test puanlarıyla ilişkilendirmiştir. Cevizler, kan basıncını düşürmeye ve arterleri korumaya yardımcı olan alfa-linolenik asit (ALA) adı verilen bir tür omega-3 yağ asidi bakımından yüksektir. Bu hem kalp hem de beyin için iyidir.

Bazı gıdalar beynin ihtiyaç duyduğu besinler açısından zengindir. Beslenme uzmanları, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin yiyeceklerin beyin sağlığı için en iyi olduğunu vurgulamaktadır. Bu yiyecekler kesinlikle beynin hafızasını ve konsantrasyon seviyesini artırabilir.

Çalışmalar, bu yiyecekleri düzenli olarak alan insanların diğer insanlara kıyasla daha sağlıklı bir beyne sahip olduğunu göstermiştir. Aşağıda, daha iyi beyin gücüne bağlı gıda maddelerinin bilimsel bir açıklaması verilmiştir.

Beyne iyi gelen şifalı bitkiler nelerdir?

Özellikle kırmızı ve mor renkli meyvelerin yapılan araştırmalar sonucunda beyne yararlı olduğu ve hafızayı ciddi oranda güçlendirdiği kanıtlanmıştır. beyin hücrelerinin yenilenmesi için önemli rol oynayan bu meyveler içerdikleri flavanoller sayesinde hafıza kaybının giderilmesini sağlamasa da yavaşlamasında etkisi bulunabilmektedir. Özellikle yaban mersini olarak bilinen meyvenin tüketilmesinin beyin fonksiyonlarını iyileştirebileceği ortaya konmuştur. Beyin hücrelerini yenileyen içecek ise kırmızı ve mor renkli olan bu meyvelerin suları olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ara öğünlerinizde ve kahvaltılarınızda tüketebileceğiniz bu içeceklerin insan vücuduna çok ciddi fayda sağladığı bilinen bir gerçektir.