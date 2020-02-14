Boğaz ağrısı kulağa vurur mu? Yutkunurken boğazda ve kulakta ağrı nasıl geçer, ağrıya ne iyi gelir?

Boğaz ağrıları olmadan önce boğazda hafif yanma hissi başlar. Bazı kişilerde kaşıntı ve gıcıklanma şeklinde de olabilmektedir. Boğaz ağrılarına neden olan virüsler boğazda bu süreçte enfeksiyon oluşturur. Boğaz ağrısın ilk belirtileri yaşandığı anda tedavi için önlem alınırsa enfeksiyon yayılmadan kurtulabilirsiniz. Enfeksiyona en iyi gelen yöntemlerden biri sıcak şeyler olduğu için boğazı sıcak bir havlu ve benzeri madde ile sarmak, ya da sıcak içecekler tüketmek iyi gelecek gelecektir. Peki boğaz ağrısı kulağa vurur mu? Boğaz ağrıları için önlem alınmazsa ağrı kulaklara vurabilir. Yani hem boğazımızda hem de kulağımızda ağrı hissedebiliriz. Kulağa vuran boğaz ağrısı nasıl geçer? diyorsanız detaylı inceleyelim… İşte yutkunurken boğaz ve kulağa vuran ağrıya ne iyi gelir sorusunun yanıtı evde doğal ve bitkisel kür tarifleri...

BOĞAZ AĞRISININ KULAĞA VURMASI NEDEN OLUR?

"Boğazım şişti kulağın ağrıyor" gibi şikayetler oldukça fazladır. Boğaz enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları kulaklara kadar etki ederek ağrı yapabilmektedir. Diğer yandan iltihaplanma gibi durumlarda burun, boğaz tıkanıklığı olduğu için bu durum kulaklara kadar etki edip, ağrı yapabilir. Bu durumda boğaz enfeksiyonlarından bir an önce kurtulmak için ilaç veya evde bitkisel yöntemler kullanarak tedavi olabilirsiniz. Şiddetli kulak ve boğaz ağrılarında KKB uzmanına görünmenizde fayda vardır.

BADEMCİK İLTİHABI KULAK AĞRISI YAPAR MI?

Kulak ağrılarında en çok görülen nedenlerden biri bademcik iltihabıdır. Bademcik iltihapları kulaklara kadar ağrı hissi verir. Bazen çınlama ya da tıkanıklık şeklinde şikâyetler olabilir.

KULAĞA VURAN BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER?

İşte boğaz ağrısı için evde yapılabilecek çözüm önerileri; boğaz ağrısına iyi gelen doğal yöntemler, çaylar, kür tarifleri ve yiyecekler...

Sıvı tüketmek önemli

Sıvı tüketmek üst yolunum hastalıklarında en iyi gelen tedavi yöntemidir. Özellikle boğaz ağrısı gibi şikayetlerde sıvı tüketerek boğazın nemlenmesini sağlamış olursunuz. Boğazın nemlenmesi yutkunmanın azalacağı ve ağrıların hafifleyeceği anlamına gelir.

Bitkisel çaylar için

Bitkisel çayların hem doğal olması hem de rahatlatıcı etkisiyle vücudumuzun dinlenmesini sağlar. Ayrıca ılık içilen bitkisel çayları boğazın yumuşaması için iyi gelir. Dikkat etmemiz gereken içilen çayların çok sıcak olmamasıdır. Bazı çayları bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz. İşte bitkisel çaylar:

Adaçayı

Papatya çayı

Ihlamur

Rezene

Nane

Kekik

Tuzlu ve karbonatlı gargara yapın

BOĞAZ AĞRISINDAN KORUNMA YOLLARI

Boğaz ağrısı yaşamamak için dikkat etmek gereken uzman tavsiyeleri var. Boğaz ağrısına ve enfeksiyona neden olabilecek risklerden uzak durmalıyız. Bunlardan birkaçı şu şekilde:

Soğuk su içmemek

Terlediğimizde iç çamaşırlarımızı ve giysimizi değiştirmeliyiz

Aşırı sıcak içeceklerden kaçınmalıyız

Toz, duman, ağır koku vb. alerjik durumlardan sakınmalıyız

Sigara tüketimini azaltın.

Odanızı nemlendirin ve sık sık havalandırın

Bağırmak, yüksek sesle konuşmak gibi boğazı tahriş edecek şeylerden kaçının

Asitli yiyeceklerden uzak durun

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GEÇMEYEN KULAK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kulak ağrısı oldukça karmaşık bir sorundur. Bazen basit bir boğaz ağrısından da olabileceği gibi bazen de ciddi sıkıntılara yol açabilecek bir rahatsızlıktan dolayı da olabilir. Yetişkinlerde kulak ağrısı genelde kulak iltihabı şeklinde olur. Deniz, havuz, kaplıca, hamam gibi benzeri yerlerde sudaki mikrobun kulağa geçmesi ile beraber yaşanan sorun kulak iltihabına yol açabilir.

Orta kulak iltihabı da geçmeyen kulak ağrılarına sebep olabilecek bir rahatsızlıktır. Genelde kulak içinden akıntı şeklinde görülür. Kulak travmaları da sürekli kulak ağrısı yaşatabilecek bir sorundur. Kulağa darbe, baskı, basınç gibi durumlarda ortaya çıkar. Östaki tüpünde meydana gelen işlev bozuklukları da kulak ağrısına yol açar.

ŞİDDETLİ KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR? DOĞAL VE BİTKİSEL YOLLARDAN KULAK AĞRISI NASIL GEÇER?

KULAK AĞRISI NASIL GEÇER?

Kulak ağrılarında ağrının sebebi araştırılıp ortaya çıkarılması hastaya uygulanacak tedavi için oldukça önemlidir. Kulak ağrısı boğazdan kaynaklı bir rahatsızlıktan dolayı mı, yoksa kulaktan kaynaklı bir problem mi? Bu sorunun yanıtına göre işlemler yapılır. Kulak Burun Boğaz uzmanı doktorlar enfeksiyona dayalı bir neden varsa antibiyotik kullanmanızı önerir. Ama gececi bir kulak rahatsızlığı varsa ağrı kesici ilaçlar önerebilirler. Orta kulak ağrılarının geçmesi 3-4 günü bulur. Eğer ağrılarınız çok şiddetli değilse evde şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Eczaneden ağrı kesici ilaç alıp evde içebilirsiniz.

Kulağa ısı ve masaj uygulamak ağrınızı hafifletebilir.

Susam yağının içine sarımsak atın. Kaynatın. Soğutup yağı kulağınıza damlatın.

Soğanın suyunu çıkarın. Çıkarılan suyu kulağınıza damlatın.

Bu yöntemler erişkinler için geçerlidir. Çocuklarda bu yöntemleri uygulamayın. Uzman bir doktor eşliğinde çocuklarınız için önerilen yöntemleri uygulayabilirsiniz.

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