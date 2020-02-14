Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl geçer? Doğal ve bitkisel yöntemlerle boğaz ağrısına iyi gelen evde çözüm

Soğuk havanın etkisiyle boğazda enfeksiyon gelişme olasılığı yüksektir. Boğazdaki enfeksiyonun ilk etkisi boğaz ağrısı şeklinde olur. Bazı durumlarda boğaz ağrısına yutkunma problemi, boğaz yanması, bademcik ağrısı ve şişlik eşlik edebilir. Boğazınızdaki ağrıyı ilaç kullanmak yerine evde doğal yöntemlerden faydalanarak gidermek istiyorsanız bunun için uygulayabileceğiniz çözüm önerileri mevcut. Boğazda iltihaba sebep olan bakterileri, evde kendiniz hazırlayacağınız bitkisel formüller ile yok edebilir; boğaz ağrısına ne iyi gelir sorununa bu şekilde çözüm üretebilirsiniz. Peki boğaz ağrısı nasıl geçer? Hangi bitkiler ve doğal yöntemler boğaz ağrısına iyi gelir? İşte boğaz ağrısı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerine iyi gelen yöntemler…

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Özellikle kış aylarında etkili olan boğaz ağrısına evde ne iyi gelir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaz ağrısına evde doğal çözümler üretmek isteyenler bu sorunun yanıtını araştırıyor. Özellikle ağrının iltihaplı bir şekilde rahatsız edici boyuta ulaşması halinde bademcikler de bu durumdan etkilenerek şişebilir. Dolayısıyla zamanında ve doğru şekilde önlem almak gerekir.

Boğaz ağrısı, öncelikle boğazda kaşıntı ile kendini belli eder. Boğaz ağrısına ne iyi gelir yutkunamıyorum şikayetinden önce hızlı bir şekilde önlem alındığı takdirde ağrı, rahatsız edici bir boyuta ulaşmadan sorunun önüne geçilebilir. Boğaz ağrısı tedavisinde ağrının kaynağı önemlidir. Ağrı genellikle virüs ve bakteri kaynaklı enfeksiyona bağlı olarak meydan gelir. Bu şekilde viral bir nedene bağlı olarak gelişmiş boğaz iltihabının tedavisi için sıcak kompres uygulaması yapılabilir.

Alerji kaynaklı boğaz ağrılarına bitki çayları iyi gelir. Bununla birlikte tuzlu su ile yapılacak gargara da alerjiye bağlı olarak gelişen boğaz ağrısının giderilmesini mümkün kılar.

Boğaz ağrısı ve beraberinde meydana gelen bademcik şişmesi gibi üst solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı problemlerin belirtileri şu şekildedir:

Yutkunma sırasında ağrı

Ağız kokusu

Boyun ve çene bölgesinde şişkinlik

İştah kaybı

Boğazda kabarcık oluşması

Bademciklerin iltihaplanarak şişmesi

Bademciklerde kızarıklık meydana gelmesi

Öksürme

Ateş

Baş ve kulak ağrısı

İşte boğaz ağrısına iyi gelen evde çözüm yöntemleri:

Karabiber ve tuzlu su karışımı

Bu yöntem sayesinde bademciklerdeki iltihabın giderilmesi ve buna bağlı olarak meydana gelen boğaz ağrısının giderilmesi mümkündür. Bu yöntem aynı zamanda balgam söktürücü özelliğinden faydalanmak için de uygulanabilir.

Bir bardak suyu tencerenin içerisine dökün. Tencerenin içerisine bir çorba kaşığı taze limonun suyunu sıkarak ekleyin. Karışıma bir tatlı kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz ilave edin. Su kaynayıncaya kadar karışımın altını açık tutun. Ardından boğazınızdaki ağrıyı gidermek için karışım ılık bir hal aldıktan sonra tüketebilirsiniz.

Zencefilli limon çayı

Bir su bardağı sıcak su ile yarım çorba kaşığı zencefili karıştırın. Karışıma ilave ettiğiniz zencefili önceden rendelemeniz gerekiyor. Bardağın üzerini bir çay tabağıyla kapatıp 5 dakika bekletin. Ilık bir hal aldıktan sonra bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz.

Kekik

Kekik kuru öksürük ve boğaz ağrısı başta olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan pek çok belirtiye iyi gelir.

Bir dal kekik ile bir bardak sıcak suyu karıştırın. Bu şekilde hazırladığınız çay, kuru öksürük nasıl kesilir noktasında size yardımcı olacaktır.

Ihlamur

Bir avuç kurutulmuş ıhlamur ile bir ölçü suyu birlikte demleyin. Hazırladığınız bu karışıma bağışıklığı güçlendirmesi amacıyla tarçın ve bal da ekleyebilirsiniz.

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Dut pekmezi

Öksürüğe evde ne iyi gelir sorusunun yanıtlarından bir tanesi de dut pekmezidir. Dut pekmezi boğaz ağrısını geçirmekle kalmaz, kuru öksürük problemini de sonlandırır.

Bal

Bal, boğazı yatıştırıcı özelliği ile bilinir. Balı direkt kaşıklayarak tüketebileceğiniz gibi çeşitli bitkisel çayların içerisine ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Elma sirkesi

Elma sirkesi doğal yollardan elde edilir, içerisinde katkı maddesi bulunmaz. Bu sebeple boğaz ağrısı başta olmak üzere pek çok soruna karşı etkili olur.

Bir bardak ılık suyun içerisine bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyin. Bu şekilde tüketerek boğaz ağrısı problemini giderebilirsiniz.

Ekinezya çayı

Ekinezya, solunum yolları ile ilgili hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan bir bitkidir.

Bir çay kaşığı ekinezya ile bir çay kaşığı adaçayını karıştırın. Bu karışımı demleyip tüketerek boğaz ağrısı problemini giderebilirsiniz.

ÇOCUKLARDA BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR, NASIL GEÇER?

Çocuklarda ve bebeklerde boğaz ağrısı, yetişkinlerin aksine belli bir hastalığa bağlı olarak meydana gelmez. Bebeklerde henüz bakteri kültürleri tam gelişmemiştir. Dolayısıyla bağışıklık, vücuda giren bakterilerin yararlı mı yoksa zararlı mı olduğunu ayırt etmeye çalışır. Bu aşamada boğaz mukozasına yapışan bazı bakteriler, öksürük yardımıyla dışarı atmaya çalışılır. Bu da boğazda ağrıya neden olur.

Çocuklarda boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusunun yanıtı, yetişkinlerinden farklı değildir. Yukarıdaki yöntemlerin birçoğu çocuklarda da uygulanabilir. Fakat yine de doktor önerisi olmadan, herhangi bir uygulamadan kesinlikle kaçınılmalıdır. Bilinçsiz bir şekilde yapılan uygulamalar, alerji ve benzeri durumlar ile birlikte istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

BOĞAZ AĞRISINI GEÇİRMENİN YOLLARI

Boğazdaki ağrı problemini gidermek için buhar banyosu yapabilirsiniz. Kasenin içine doldurduğunuz sıcak suyu dikkatli bir şekilde soluyarak başınızı havluyla örtün. Böylece buhar havlunun içine hapsolacak ve onu solumanız kolaylaşacaktır. Besinleri ılık bir şekilde tüketmeye gayret edin. Sigaradan ve sigara dumanından uzak durun. Evdeki kaloriferlerin üzerine bir kap su koyarak ortamdaki nemi dengeleyebilirsiniz. Bilinçsiz ilaç kullanımından uzak durun. Yüksek sesle konuşmamaya çalışın.

BOĞAZ AĞRISI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Boğaz ağrısı bir haftadan uzun sürüyorsa mutlaka doktora gidilmelidir. Doktor sorunun kaynağına yönelerek boğaz ağrısı nasıl geçer noktasında bir çözüm üretecektir. Sorun solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı ise buna göre bir tedavi programı belirlenecektir.

Bakterilerin sebep olduğu boğaz ağrısı hastalıklarında, bakterinin türü tespit dilerek ona yönelik ilaç kullanımına başvurulur.

BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Boğaz ağrısı, kaşıntı ve rahatsızlık hissinin yanı sıra yutkunma problemine sebep oluyorsa boğaz enfeksiyonu söz konusu olabilir. Enfeksiyon viral ya da bakteriyel olabilir. Bunu anlamanın tek yolu doktora başvurmaktır. Boğaz ağrısına ne iyi gelir yutkunamıyorum diyorsanız ve özellikle yüksek ateşle birlikte baş ağrısı problemi yaşıyorsanız en kısa sürede bir uzman hekime başvurmanız gerekir.

BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR, NASIL GEÇER? BOĞAZ AĞRISI TEDAVİSİ..